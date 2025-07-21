Пётр Ян — легенда или везунчик? Весь путь экс-чемпиона UFC

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC. В соглавном событии вечера бывший чемпион промоушена в легчайшем весе Пётр Ян встретится с Маркусом Макги.

Имя: Пётр Ян

Пётр Ян Дата рождения: 11 февраля 1993 года

11 февраля 1993 года Место рождения: Дудинка, Красноярский край, Россия

Дудинка, Красноярский край, Россия Рост: 170 см

170 см Размах рук: 170 см

170 см Рекорд: 18-5

18-5 Весовая категория: легчайшая

легчайшая Место в дивизионе: третье

третье Команда: «Архангел Михаил»

«Архангел Михаил» Прозвище: No Mercy

Россиянин занимает третью строчку в рейтинге и идёт на большой риск, принимая бой с 13-м номером дивизиона. Но в то же время победа может окончательно вернуть Петра в титульную гонку. А каким был первый поход Яна к поясу UFC?

Переход в ММА, чемпионство в АСВ

База Петра — бокс, это всем известно. На ринге у Яна всё получалось неплохо, он добивался определённых успехов, в параллельно участвовал в боях по правилам кикбоксинга, которые проходили в ночном клубе, где будущий чемпион UFC подрабатывал охранником. Тем не менее Пётр не вырос в большого чемпиона по боксу и решил перейти в ММА, где планировал больше зарабатывать. Дебют состоялся в конце 2014 года на Eurasian Fighting Championship. Тренер Владислав Потатушкин рассказывал, что к тому моменту Ян провёл по ММА всего три тренировки.

А сам Пётр вспоминал: «Борьбу изучал по YouTube, но в целом инстинкт был благодаря уличным дракам. Первый бой выиграл нокаутом в дополнительном раунде — дали 20 тысяч рублей. Заплатил за съёмную квартиру — тогда уже с жинкой своей жил».

Уже в начале 2015-го Ян дебютировал в лиге ACB (нынешняя АСА) и за восемь месяцев одержал четыре победы, став победителем Гран-при в легчайшем весе. Правда, полноценный титул чемпиона с первой попытки Петру не покорился — он уступил Магомеду Магомедову раздельным решением судей. Пришлось сделать шаг назад, одержать ещё одну победу и вернуться за реваншем. Вторая попытка оказалась успешной — победа над Магомедовым единогласным решением судей. Осенью 2017 года Ян нокаутировал Матеуса Маттоса, защитив пояс ACB, и покинул лигу.

Забег Яна за поясом UFC

В январе 2018 года Ян подписал контракт с UFC, а спустя полгода дебютировал под эгидой промоушена в Сингапуре. Пётр встретился с японцем Теруто Исихарой и нокаутировал его в первом раунде. Россиянин взял очень бодрый темп и за 350 дней провёл пять поединков с учётом дебюта. Были победы над Джин Су Соном, Дугласом Силвой де Андраде, бывшим претендентом на титул Джоном Додсоном и Джимми Риверой. В бою с Додсоном Ян столкнулся с проблемами, упал в нокдаун, но в итоге переломил ход противостояния.

Хорошая серия и яркий стиль привлекли внимание к Петру и вывели его в топ-5 дивизиона. Другие звёзды UFC тоже были впечатлены. Исраэль Адесанья говорил, что, уже видя спарринги россиянина, он знал, что тот станет чемпионом. Дастин Порье называл Яна лучшим боксёром в организации.

В декабре 2019 года Ян встретился с возобновившим карьеру Юрайей Фейбером и нокаутировал заслуженного ветерана в третьем раунде, заслужив бонус за лучшее выступление вечера. Дана Уайт отметил ещё тогда, что россиянин заслужил титульник. Но вопреки этим словам Яну запланировали бой с Марлоном Мораесом, однако в планы Петра вмешалась пандемия: он застрял в Таиланде, а бой отменился. Но зато другие обстоятельства сыграли на руку россиянину.

Действующий чемпион Генри Сехудо выдал одно из самых странных решений и, находясь практически на пике, завершил карьеру. Дана Уайт объявил титул вакантным и заявил, что Ян — главный претендент на пояс. Соперником российского бойца стал ещё один ветеран Жозе Альдо, и его Пётр нокаутировал в пятом раунде, став новым чемпионом UFC и войдя в топ-15 рейтинга pound-for-pound. Так мечта стала реальностью, однако и в этом случае были критики, считавшие, что Яну повезло добраться до титула.

Петр Ян с поясом UFC Фото: Chris Unger/Getty Images

Лишения пояса и серия поражений

После того как пояс оказался у Яна, на него обратил внимание Генри Сехудо, который заявил, что не впечатлён россиянином, и назвал его «мерзкой картофелиной». Пётр вызвал экс-чемпиона на бой, но ответа уже не дождался и получил в соперники Алджамейна Стерлинга. У Яна всё неплохо складывалось, он забирал бой и на карточках судей. Однако дальше был тот самый момент: запрещённый удар коленом, блестящие навыки актёрской игры от Стерлинга и обидное поражение дисквалификацией. Разумеется, после этого был назначен реванш, но Алджо травмировался и выбыл, а на замену вышел Кори Сэндхаген — на кону стоял временный пояс. Ян провёл яркое выступление, разбил американца и ещё раз подтвердил свои претензии на реванш со Стерлингом.

Долгожданный второй бой всё же состоялся в апреле 2022 года. На этот раз поединок продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. И этот исход тоже вызвал много вопросов и споров, однако нового реванша не случилось и пути бойцов разошлись. Через полгода Ян вернулся в октагон и, будучи первым номером дивизиона, дал шанс Шону О’Мэлли, находящемуся за пределами десятки. Три раунда войны – и снова поражение раздельным решением судей, которое тоже было спорным. Ян до сих пор говорит, что тогда его ограбили. Ещё через несколько месяцев Пётр провёл бой с Мерабом Двалишвили. Друг Алджо Стерлинга провоцировал россиянина, поднял накал до предела, и в итоге у Яна выдалось худшее выступление в карьере. Он отдал все пять раундов, и уже позже выяснилось, что Пётр выходил на бой с ворохом травм, в том числе таких, которые не позволяли ему просто бить. Три поражения подряд выбили Яна из титульной гонки, но он остался в топ-5.

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Мало кто верил в полноценный камбэк Яна и его титульные перспективы. После третьего поражения кряду россиянин взял необходимую паузу на лечение. Сам Пётр также утверждал, что стал более хладнокровным, и не соглашался, что теперь всё начинается с нуля. Тем не менее Ян снова вышел на бой с Сонг Ядонгом с травмой ноги, но на этот раз нашёл в себе силы победить после неудачного стартового раунда. После возвращения на победную тропу Ян вынужденно перенёс ещё одну операцию на колене и вернулся к концу года. В ноябре 2024-го Пётр возглавил турнир в Макао с Дейвисоном Фигейреду. Ян уверенно забрал все раунды, отстоял место в топ-3 дивизиона и заявил, что открывает сезон реваншей.

Пока Петру не удалось выбить себе бой с Двалишвили или О’Мэлли (Стерлинг уже ушёл в другой дивизион), однако ещё одна победа может сделать россиянина новым претендентом на пояс, которым сейчас владеет Мераб. И, к слову, в UFC ещё не было ни одного случая, чтобы россиянин утратил титул, а потом его вернул. Ян может открыть новую страницу истории, но сначала — Маркус Макги.