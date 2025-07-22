Самый интригующий бой Абу-Даби? Нурмагомедов против «самого тупого человека в мире»

26 июля в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC. Кард вечера пополнили многие российские бойцы, в том числе представитель легчайшего веса Саид Нурмагомедов, которому предстоит поединок с одним из самых обсуждаемых бойцов промоушена – Брайсом Митчеллом.

Саид Нурмагомедов выступает в UFC с 2018 года, дебютировал он в наилегчайшем весе, но затем решил подняться в следующий дивизион. После поражения от Раони Барселоса российский боец выдал серию из четырёх побед, однако последние результаты не радуют: два из трёх поединков он проиграл. Но при этом Нурмагомедову дали достаточно известного нового соперника – Брайса Митчелла.

Известен американец прежде всего тем, что постоянно попадает в комичные ситуации, ведёт себя крайне странно и регулярно становится предметом для насмешек. Некоторые выходки Брайса вполне безобидны. Например, он часто отчаянно защищает теорию плоской Земли, и из-за этого устроил конфликт с известным комментатором UFC Джо Роганом.

«Роган постоянно несет чушь обо мне и моей маме. Мы с мамой можем доказать, что Земля – плоская. Она статична. Все звёзды, Солнце, всё, что есть в космосе, вращается вокруг нас. Я могу это доказать, провёл бы с тобой дебаты. Меня достало, что ты постоянно смеёшься над сторонниками теории плоской Земли», — говорил Митчелл.

Брайс Митчелл Фото: Chris Unger/Getty Images

Спортсмен в целом является горячим поклонником разнообразных конспирологических теорий. Он отказывается верить в то, что человек бывал на Луне, заявляет, что теракт 11 сентября устроило американское правительство, и даже коронавирус, по его мнению, тоже дело рук правительства США…

Бывают у Митчелла ещё безумные заявления. Например, он говорил о том, что в McDonald’s используют человеческое мясо для бургеров. А после того, как Брайс хвалебно высказывался в адрес Адольфа Гитлера, на бойца закономерно обрушился вал критики. Включился даже глава промоушена Дана Уайт.

«Я слышал много тупого и невежественного, но это, пожалуй, худшее. Вероятно, он самый тупой человек в мире. Гитлер уничтожил миллионы евреев, пытался стереть всю эту нацию. Вторая мировая война была самой смертоносной в истории: 15 млн военных погибли, 45 млн гражданских погибли, ещё 25 млн солдат были ранены. Гитлер − один из самых отвратительных и злобных людей в истории Земли. Любой, кто спорит с этим, − идиот», — заявил президент UFC Дана Уайт.

Надо отметить, что Митчелл живёт и тренируется в деревне, и там тоже хватает странностей. Например, он соорудил курятник в виде октагона, а вместо боксёрского мешка у него… туша свиньи. В общем, Брайс – максимально странный боец UFC, к которому не знаешь, как относиться: со смехом или с недоумением и даже опаской.

Брайс Митчелл Фото: Из личного архива бойца

Несмотря на свои специфичные высказывания, Митчелл продолжает выступать в UFC. В лучшей лиге мира он дерётся, как и Саид Нурмагомедов, с 2018 года. До марта 2022 год Брайс шёл без поражений в полулёгком весе, имея идеальный рекорд 15-0, однако затем проиграл Илии Топурии. При этом в некоторых моментах Брайс смотрелся вполне неплохо и даже переводил будущего чемпиона. После этого Митчелл стал чередовать победы с поражениями и принял решение спуститься на дивизион ниже – в легчайший вес.

Бой с Митчеллом для Саида – отличный шанс прокачаться в медийном плане. Брайс наверняка привлечёт к своей персоне много внимания на неделе боя, а победа над таким шумным бойцом может принести Нурмагомедову популярность и откроет двери к большим боям. Но Митчелл в октагоне — далеко не подарок, тем более, что Брайс ранее выступал на категорию выше. Так что предстоящий бой для Нурмагомедова — большая проверка и отличная возможность выйти на новый уровень, а сам поединок на бумаге выглядит весьма интригующе.