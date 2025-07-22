Блистать будут не только Пётр Ян и Шара Буллет. Где смотреть UFC on ABC 9

Дата и время турнира UFC on ABC 9

26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC on ABC 9, на котором выступят сразу несколько российских бойцов. Возглавляют ивент топовые средневесы — экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер возвращается после жёсткого поражения и сразится с бывшей звездой One Championship Ренье де Риддером.

В рамках соглавного события вечера в октагон выйдет Пётр Ян. Российский боец идёт на риск и встретится с Маркусом Макги, который занимает 13-е место в рейтинге легчайшего веса.

Очередной бой в UFC проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет менее полугода назад проиграл впервые в карьере, а теперь попытается эффектно вернуться поединком с Марком-Андре Баррио.

Выступит в Абу-Даби и Никита Крылов. Шахтёр будет защищать место в топ-10 рейтинга полутяжёлого веса от Богдана Гуськова.

Кроме того, Саид Нурмагомедов «поприветствует» в легчайшем весе Брайса Митчелла, а Король кунг-фу Муслим Салихов будет биться с опасным бразильцем Карлосом Леалом.

Начало турнира — в 19:00 мск. Бои основного карда стартуют в 22:00.

Прямая трансляция турнира UFC on ABC 9

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC on ABC 9

Основной кард

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;

Пётр Ян — Маркус Макги;

Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;

Асу Алмабаев — Хосе Очоа;

Никита Крылов — Богдан Гуськов.

Предварительный кард

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;

Муслим Салихов — Карлос Леал;

Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;

Аманда Рибас — Табата Риччи;

Ибо Аслан — Билли Элекана;

Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;

Мартин Будай — Маркус Алмейда.

Материалы о турнире UFC on ABC 9

Прогнозы на главные бои турнира UFC on ABC 9

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин считает, что Пётр Ян справится с Макги.

«С нетерпением буду ждать этот бой — соперник серьёзный, идет на серии побед. Он так же, как и Пётр Ян, ударник, сильно не навязывает борьбу. Поэтому ожидаю, что будет очень яркий бой, возможно, лучший бой вечера. И Петя должен в нём одержать победу. Всё-таки в стойке он будет побыстрее и поразнообразнее и переиграет его в ударной технике, а может, где-то даже переведёт несколько раз. Думаю, будет единогласное решение в пользу Пети», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бывший чемпион АСА Евгений Гончаров уверен, что Шара Буллет закроет поражение.

«Гор Азизян контролирует подготовку Шарабутдина. Он держит всё в ежовых рукавицах, чтобы Магомедов правильно подвёлся, соблюдал режим. Азизян делает правильные вещи, помогает всем ребятам. Думаю, Шара подойдёт в хороших кондициях. Соперник у него, я считаю, не самый сложный. Поэтому Шара без проблем одержит победу и закроет последнее поражение», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Уиттакер уверен в себе перед поединком с де Риддером.

«Де Риддер неуклюжий парень. Он придерживается того же менталитета, той же школы мышления, согласно которой вы просто идёте вперёд и бьёте людей, верно? Я понимаю, что в этом бою у меня должно быть преимущество, и думаю, что это отличный предвестник того, чего мне хочется достичь в будущем. Его стиль грэпплинга также довольно крут. Он в некотором роде один из тех парней, которые на самом деле превращают в оружие многое из того, что делают — постоянно давят. Но у меня желание заявить о себе в следующем бою. Я действительно хочу, вы знаете, послать сообщение и проложить себе путь к титулу, так что сейчас сосредоточен на этом», — приводит слова Уиттакера издание MMANews.