Шара поменяет стиль после провала? Разбор всех плюсов и минусов Буллета

26 июля в Абу-Даби состоится очередной турнир UFC. Свой поединок в главном карде вечера проведёт известный российский средневес Шарабутдин Магомедов, который разделит октагон с канадцем Марком-Андре Баррио.

Шара Буллет был одним из главным проспектов лиги последних полутора лет. Яркий и харизматичный дагестанец с неординарной внешностью и образом пирата вихрем залетел в UFC в 2023 году, хотя ещё за год до этого дрался в российских поп-ММА промоушенах. В дебюте Шара в брутальном стиле разобрался с крепким бразильцем Бруно Силвой: жёсткий ударник Силва был вынужден искать спасение в борьбе.

Прошлый год стал для Шары по-настоящему прорывным. Сначала он финишировал Антонио Троколи, затем в ярком бою одолел Михала Олексейчука. Ну а победа на турнире UFC 308 над Арменом Петросяном разлетелась на хайлайты: двойной бэкфист от Буллета и жёсткий нокаут ещё долго обсуждались в ММА-сообществе. Три боя – три бонуса от лиги.

На волне хайпа и бешеной популярности Шара с рекордом 15-0 и 4-0 в UFC (три нокаута) получил самый большой бой в своей карьере с главной звездой недавно закрывшейся лиги Bellator – Майклом Пейджем. Казалось, это вполне выгодный вариант для россиянина. Пейджу на момент поединка было 37 лет, он перебрался из полусреднего веса в средний дивизион, да и стилистически Майкл как ударник подходил Буллету: всё-таки на стороне Шары были возраст и физическое превосходство. Но Магомедов в итоге провалил этот бой. Поединок, который на бумаге должен был затмить все другие события вечера, получился довольно осторожным, а перестрелка с дистанции в итоге осталась за Пейджем.

Шара не сумел перебить Майкла, не смог найти нужную дистанцию, уступал возрастному британцу в скорости. Плана «Б» у россиянина не оказалось, он на протяжении трёх раундов пытался подбираться к Веному, обстреливать его всевозможными киками по этажам, однако раз за разом натыкался на встречные атаки Майкла и в итоге односторонне проиграл британцу по очкам, потерпев первое поражение.

«Пират уходит в гавань, но я вернусь! Я знал все риски, выходя в таком кошмарном состоянии здоровья и с такой подготовкой. Я чувствовал, что при всём при этом я могу выиграть, но не прокатило, вот и всё. Спасибо организации за такой шанс и всем причастным, я хотел закатить зрелище и оправдать ожидания, не срывая бой. Спасибо всем, кто со мной, в любом положении. Хейтеры, ваш выход, а мы ещё повоюем», — написал Буллет на личной странице в социальной сети.

Бой Майкл Пейдж — Шара Буллет Фото: Chris Unger/Getty Images

Несмотря на поражение, Шара по-прежнему остаётся в глазах руководства UFC перспективным проспектом. Руководство лиги выдаёт Магомедову авансы за его яркие стиль и медийную составляющую, за его активность – всё-таки в прошлом году он провёл три боя за четыре месяца, а на поединок с Пейджем выходил не в самых оптимальных кондициях из-за проблем со здоровьем – во всяком случае, он сам на это намекает. И один из авансов – ещё один стилистически удобный для Буллета соперник: Марк-Андре Баррио, ударник средней руки, у которого одна победа в четырёх последних боях.

Но, безусловно, поражение от Пейджа должно повлиять на самого Магомедова и на его команду. Смешанные единоборства – это не только про рубку в стойке. В современных ММА слишком много различных аспектов, одностороннему бойцу добраться до вершины максимально проблематично. Никто не говорит, что Буллет сразу после поражения от Пейджа должен переквалифицироваться в борца или грэпплера. Магомедов – ударник высокого уровня, у него отличная база тайского бокса, эффектные и эффективные кики, разнообразные локти и бэкфисты. И вряд ли Шара будет отходить от привычной манеры ведения поединка, которая принесла ему известность.

Речь, скорее, про необходимость наличия плана «Б». Если не проходит работа в стойке с дистанции, а она, очевидно, не проходила у Шары в бою с Пейджем с самого начала, можно было пытаться затаскивать Венома в клинч, навязывать бой на ближней дистанции, где у Шары было бы преимущество. Можно и нужно подтягивать борьбу – не до уровня Хабиба, конечно, но до того уровня, чтобы уметь перевести неудобного в стойке Пейджа в партер и там забирать бой за счёт граунд-энд-паунда. И всё это, конечно, должно нарабатываться в тренировочном лагере, должна быть постоянная работа над собой, если Шара хочет иметь успех в более-менее больших боях и тем более – в титульной гонке.

Появилось ли что-то новое в стиле Шары, мы узнаем уже в ближайшее время. В предстоящие выходные он проведёт свой шестой поединок в UFC. Уверенная победа над Баррио наверняка вернёт Шару в топ-15 среднего веса, а дальше всё будет зависеть от Магомедова и его работы над собой.