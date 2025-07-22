«Американский Ломаченко» покоряет всех. Начинайте следить за Джесси Родригесом

В минувшие выходные всё внимание боксёрского сообщества было приковано к Александру Усику, Даниэлю Дюбуа и Мэнни Пакьяо. На этом фоне абсолютно потерялся ещё один турнир во Фриско, США, где столкнулись два чемпиона мира во втором наилегчайшем весе — Джесси Родригес, который уже довольно давно входит в топ-10 pound-for-pound, и Пхумелела Кафу.

На кону стояли пояса WBC и The Ring Родригеса и титул WBO, принадлежащий Кафу. Сенсации в бою не вышло — южноафриканец старался контратаковать, но принимал слишком много урона и не успевал за соперником. Во второй половине боя преимущество Родригеса было колоссальным, и всё завершилось техническим нокаутом в 10-м раунде. Очередная яркая победа Джесси, и он просто лишний раз доказал, что у него большое и светлое будущее. Дальше он будет только расти и совершенствоваться, неслучайно Родригес регулярно оказывается во всех топах самых перспективных и многообещающих боксёров планеты.

Джесси Родригес Фото: Melina Pizano/Getty Images

Что нужно знать о Джесси? Будущий чемпион мира родился в Сан-Антонио, и уже с малых лет братья называли его Бамбино, что в дальнейшем трансформировалось в прозвище — Бам. В девять лет Джесси начал ходить в боксёрский зал вместе со старшим братом Джошуа Франко. Сначала просто смотрел, а потом настолько понравилось, что в седьмом классе он перешёл на домашнее обучение, чтобы больше времени уделять тренировкам: «На самом деле именно мой брат втянул меня в это дело. Он всегда хотел боксировать. До этого я играл в футбол, и один из моих тренеров был не только футболистом, но и боксёром. Однажды он разговаривал с моим отцом и сказал: «Я слышал, твой сын Джошуа хочет заниматься боксом, ты должен привести его в спортзал». Так вот, пару недель спустя мой брат пошёл на тренировки, а я пошёл просто посмотреть. Я не тренировался с ними, однако потом, чуть позже, я подумал: «Это то, что я хочу попробовать». Это произошло мгновенно, раньше я никогда не смотрел бокс и не говорил об этом».

Начал Джесси не очень здорово, поначалу проигрывал, но не опустил руки и продолжил работать. В итоге дорос до побед на национальных молодёжных турнирах, а также выиграл серебро на юниорском чемпионате мира, который проходил в Санкт-Петербурге в 2015 году. Там Родригес уступил лишь румыну Космину Гырляну. Уже в 2017-м Джесси начал карьеру в профессионалах, даже не достигнув совершеннолетия (в 17 лет). На это решение повлияло знакомство с тренером Робертом Гарсией, с которым Бам работает по сей день. На одном из турниров Джесси побил боксёра Гарсии и обратил на себя внимание специалиста. Уже к тому времени Родригес считался перспективным бойцом.

«Я участвовал в турнире, и у Роберта там была команда бойцов. В итоге я подрался с одним из них и нанёс ему поражение. Остальное уже история. Честно говоря, в тот момент я просто получал удовольствие от бокса. После знакомства с Робертом я пошёл в его зал, просто как любитель, чтобы проверить себя и потренироваться с профессионалами. Роберт как-то в шутку предложил мне перейти в профессионалы уже в 15 лет. Он пошутил, но что-то в этом заставило меня по-настоящему захотеть этим заняться. К тому же я никогда по-настоящему не мечтал стать олимпийцем или завоевать золотые медали. Я просто решил, что действительно хочу стать профессионалом. До этого я был всего лишь молодым парнем, который не заглядывал слишком далеко вперёд, но, честно говоря, это одно из лучших решений, которые я принимал за всю свою жизнь, и я ни о чём не жалею», — вспоминал Джесси.

За год Родригес провёл пять поединков на профессиональном ринге и постепенно начал повышать оппозицию. С подачи журналистов к Джесси прилепилось ещё одно прозвище — Американский Ломаченко. Всё из-за схожести стилей. Родригес не просто пользуется ударной мощью, что тоже редкость для бойцов его весовых категорий, а прекрасно работает на ногах, последовательно разбирая соперников. Джесси держит высокий темп, демонстрирует феноменальное разнообразие в атаке, отличное движение, тайминг, умение срезать углы и прессинговать. Может работать и с позиции первого номера, и на контратаках, а может включиться в рубку на близкой дистанции, где тоже не теряется. Джесси выписывают множество авансов, называя его едва ли не совершенным боксёром, и он пока всё это оправдывает. Родригес подчёркивает: «Я агрессивный, но умный боксёр. Я вас догоню, однако сделаю это с умом, не буду безрассудным. Но я всегда буду на шаг впереди».

Джесси Родригес Фото: Melina Pizano/Getty Images

Работа с Робертом Гарсией, лучшим тренером прошлого года, тоже даёт свои плоды. Специалист в восторге от своего боксёра: «Мне нравятся бойцы с хорошей работой ног. И это главное, что меня привлекло. Его работа ног, его прекрасные углы, его прекрасные повороты… Сейчас он достиг того уровня, когда всё это делает просто идеально. Он не волнуется. Он ничего не боится. У него ментальность убийцы. Он хочет уничтожить — и делает это умно».

Сам Ломаченко, которого Джесси пару лет назад сменил в рейтинге pound-for-pound, тоже хвалил американца: «Я видел его. Да, мне он понравился. Мне понравился его стиль. Сколько он дрался: 10 или 12 раундов? Все 12 раундов он постоянно работал. Я считаю, у него очень хорошее кардио. Мне нравится его стиль. Это было очень интересно».

Джесси добрался до титула в феврале 2022 года. Причём он вышел на бой с Карлосом Куадрасом экстренно, заменив Срисакету Рунгвисаи за шесть дней до боя. Бам должен был биться в этом же карде на категорию ниже, но он принял поединок и разобрал чемпиона, завоевав пояс WBO во втором наилегчайшем весе. Решение драться за пояс на коротком уведомлении Джесси объяснил очень просто: «Я здесь с целью стать величайшим в истории бокса, просто чемпионство меня не интересует. Тем более что этот титульный шанс появился из ниоткуда. Мы завоевали титул, планируем взять пояс дивизионом ниже или даже побороться за все пояса. Этот титул — только начало».

Родригес действительно защитил пояс несколько раз, а потом спустился за титулом в наилегчайший вес, где тоже преуспел и даже провёл объединительный бой с Санни Эдвардсом, другим непобеждённым чемпионом. Джесси устроил настоящее избиение и заставил угол Санни снимать боксёра с поединка, а сам Эдвардс позже вспоминал: «Я в боксе 18 лет, и со мной никогда не случалось ничего подобного».

Джесси Родригес Фото: Christian Petersen/Getty Images

После триумфа с Санни Родригес вернулся во второй наилегчайший вес, где сенсационно уничтожил Хуана Франсиско Эстраду, оформив нокаут ударом в корпус. А теперь у Джесси уже две защиты титула и успешный объединительный бой с Кафу. К оппозиции Родригеса уже сейчас, в его 25 лет, нет вопросов. Он бьёт лучших в своих весах, сносит тех, кто в своё время входил в pound-for-pound.

«Такие, как Родригес, появляются раз в поколение. Сан-Антонио может гордиться этим парнем. Теперь всё зависит от скорости, с которой они с тренером хотят двигаться дальше», — восхищался Эдди Хирн. Именно его промоутерская компания Matchroom в своё время оперативно сработала и подписала будущую звезду. А не так давно Родригес ещё и сотрудничает с Турки Аль аш-Шейхом, а это значит, что будут большие бои за новые титулы, объединительные поединки и встречи с суперзвёздами.

Ещё до того, как Джесси отбился с Кафу, ему был назначен бой с Фернандо Мартинесом, чемпионом WBA. Да, это заглядывание за спину, однако ничего удивительного — Турки уже приучил, что грешит этим. Главное, что Родригес победил и не сорвал поединок. А в ноябре попробует добавить в коллекцию ещё один пояс.

При удачном стечении обстоятельств уже в следующем году Джесси может подняться выше по категориям и встретиться там со звёздными японцами Дзюнто Накатани и Наоей Иноуэ. Огромные бои, которые могут поднять Родригеса до ранга суперзвезды бокса. «Я — особенный боксёр, и я тут надолго», — говорил Бам.

Джесси Родригес Фото: Luis Gutierrez/Getty Images

«Моя цель — не просто стать чемпионом мира, но и вернуть внимание к лёгким весовым категориям, потому что я чувствую, что мы заслуживаем большего. Наши бои лучше большинства того, что сейчас показывают по телевизору. Мне кажется, мы с действующими чемпионами устроили бы по-настоящему великолепные вечера, если бы им предоставилась такая возможность», — сетовал Джесси примерно год назад.

Сейчас эта возможность у него есть, и он ею сполна пользуется. Начинайте следить за Бамом, и вы точно не останетесь разочарованными — красивый бокс будет обеспечен. У Родригеса 22-0, он очень бурно прогрессирует, исправляет небольшие ошибки и будет становиться только лучше. Сейчас вокруг него не очень много шумихи, но это потенциально главная звезда своего поколения и будущий номер один в pound-for-pound.