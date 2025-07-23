Почему Шара Буллет уже круче Яна? Сколько зарабатывают российские звёзды

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Традиционно в ОАЭ привезли отличный кард, несмотря на то что это не PPV-ивент. Хедлайнерами станут средневесы Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер, но внимание русскоязычных болельщиков будет сосредоточено на других бойцах. В карде сразу пять россиян, и среди них, безусловно, выделяются бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, который быстро превратился в любимца публики и боссов промоушена.

Ян будет биться с Маркусом Макги, который пока мало кому известен, и для россиянина это уже 15-й поединок под эгидой UFC. За это время Пётр успел и чемпионом стать, и выйти на серию из трёх поражений, а теперь перезагрузил карьеру и находится в одном-двух шагах от нового титульного шанса.

Не так давно, до боя с Дейвисоном Фигейреду, Ян сообщил, что подписал новый контракт с UFC, который рассчитан на шесть поединков и 2,5 года. Причём и по предыдущему контракту у Петра оставалось два боя, но, судя по всему, ему предложили улучшенные условия. Вполне заслуженно — давно в компании, бывший чемпион, на хороших позициях и сейчас.

Разумеется, стартовал Ян с не очень больших гонораров, даже несмотря на статус чемпиона ACB, где он незадолго до ухода получал по $ 30 тыс. за бой. Была информация, что за дебют с Теруто Исихарой Пётр заработал $ 20 тыс. + $ 20 тыс. Примерно на этом же уровне он оставался и в следующих двух боях с Джин Су Соном и Дугласом Силвой де Андраде. После поединка с последним на UFC 232 ряд изданий публиковали гонорары бойцов — у Яна было $ 55,5 тыс. с учётом бонуса за победу и спонсорских отчислений. И Дана Уайт отмечал, что бойцы потеряют примерно по 13% из-за налогов, так как турнир был перенесён в Калифорнию.

Пётр Ян Фото: Getty Images

После трёх побед выросли и гонорары. За Джона Додсона и Джимми Риверу Ян, по данным MMASalaries, получал примерно по $ 120 тыс. В целом это подтверждается данными Атлетической комиссией штата Невада, которая публиковала гонорары бойцов после UFC 245, где Пётр бился с Юрайей Фейбером. Там россиянин получил $ 132 тыс. с учётом бонуса за победу $ 66 тыс. Уже следующий бой Яна был титульным, он дрался с легендарным Жозе Альдо. Там будущий чемпион заработал солиднейшие $ 230 тыс.: $ 100 тыс. базового гонорара, $ 100 тыс. за победу и ещё $ 30 тыс. спонсорских. Тогда же Саят Абдрахманов отмечал, как выросли доходы бойца: «Гонорар Петра за титульный бой на UFC 251 в 10 раз больше суммы, которую он получил за дебют. Но со следующего боя начнутся совсем другие цифры. Вырастет спонсорская выплата от Reebok: новичку платят $ 3,5 тыс., а чемпиону – $ 40 тыс. Плюс будет доля от PPV».

Плюс к этому Ян не стал отказываться от процента с PPV в пользу увеличения базового гонорара. Дальше наступил период относительно кассовых для Яна боёв. По информации MMASalaries, первый бой с Алджамейном Стерлингом принёс ему $ 540 тыс., а поединок за временный титул с Кори Сэндхагеном — $ 482 тыс. После этого состоялся реванш со Стерлингом на UFC 273, и тогда были опубликованы данные, согласно которым Ян заработал чуть больше $ 1 млн за счёт высокого базового гонорара и PPV.

Поражение от Стерлинга запустило серию поражений, однако зарабатывал Пётр всё ещё нормально. Порядка $ 300 тыс. он получил и за бой с Шоном О’Мэлли, и за бой с Мерабом Двалишвили. А победа над Сонг Ядонгом принесла не только базовый гонорар, но и долгожданный победный бонус — всего около $ 400 тыс. И, как сообщает Sporty Salaries, следующая победа над Дейвисоном Фигейреду обогатила Яна на $ 471 тыс. Причём этот же источник утверждает, что базовый гонорар там $ 350 тыс. Можно ожидать, что и за новый бой деньги примерно те же. Для сравнения, у соперника россиянина Макги пока гарантированная сумма не вышла за пределы $ 40 тыс.

Что касается Шары Буллета, то у него история совсем другая. Магомедов не обладает столь солидным бэкграундом в UFC и провёл под эгидой промоушена всего пять поединков, но он изначально приходил в качестве человека, которого можно раскрутить и сделать локальной звездой турниров на Восточном побережье. Например, сам Шара говорил следующее: «Я сказал, что если мне предложат в UFC $ 50 тыс. + $ 50 тыс., то я, вероятно, соглашусь. И они предложили больше, я получил гораздо больше, чем рассчитывал».

Шара Буллет Фото: Getty Images

В другом интервью он заявлял, что у него пять нулей в контракте, а ещё рассказал, что с каждым следующим боем к его гонорару добавляются по $ 5 тыс. То есть мы можем отталкиваться от того, что у Шары стартовые цифры были гораздо выше, чем у среднего новичка UFC, ему не пришлось начинать со стандартных $ 12 тыс. + $ 12 тыс. В зарубежных источниках также прикидывают, что Магомедов с учётом победных бонусов получал порядка $ 200 тыс. за бой. А если вспоминать о выступлениях до UFC, то сам Шара рассказывал, что в последнем бою в RCC получил в два раза меньше, чем ему предложили за океаном.

К слову, есть и источники вроде Sporty Salaries, которые писали, что в первых боях суммарный заработок Буллета не переваливал за $ 100 тыс., а получать больше $ 200 тыс. он начал только с третьего боя под эгидой UFC. В любом случае он уже дважды бился в ко-мейнах, четыре раза из пяти попадал в основной кард и собрал уже три бонуса по $ 50 тыс., что тоже положительный сигнал для Шары и его гонораров. За последний бой с Майклом Пейджем, где случилось первое поражение в карьере, Магомедов, как сообщалось, получил $ 300 тыс. А мог получить столько же в случае победы. Однако это всё равно очень неплохо — за пять боёв «набежало» уже около $ 1 млн при самых скромных оценках. К примеру, Марк-Андре Баррио, с которым бьётся Шара, провёл в UFC в три раза больше боёв, а зарабатывает в 3,5 раза меньше. Вполне возможно, что и за поединок с канадцем Шарабутдин получит как минимум $ 300 тыс.

Темп Шары Буллета очень хороший, далеко не каждый чемпион мог бы похвастать таким ростом финансов. Если так пойдёт и дальше, то Магомедов в кратчайшие сроки превзойдёт даже Петра Яна по суммарному заработку в UFC. Лишнее доказательство того, как сейчас важно уметь оседлать волну хайпа и грамотно себя раскрутить. А в этом плане Шара круче многих российских бойцов.