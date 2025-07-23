«Не вышел бы на тот бой с Двалишвили». Интервью с Петром Яном

На ближайшем турнире UFC в Абу-Даби в октагон возвращается бывший чемпион организации Пётр Ян, который будет биться с 13-м номером рейтинга легчайшего веса Маркусом Макги. В интервью «Чемпионату» российский боец вспомнил об опыте участия в реалити-шоу, высказался о предстоящем поединке и рисках, а также прокомментировал собственные титульные перспективы. Кроме того, Ян оценил достижения Мераба Двалишвили и назвал фаворита потенциального боя Ислам Махачев — Илия Топурия.

— Начнём с банального вопроса — как подготовка? В предыдущих боях были проблемы со здоровьем, сейчас состояние близко к оптимальному?

— Всё отлично, да. Я в оптимальной форме и жду нашего поединка.

— У вас не так давно был опыт участия в реалити-шоу в качестве тренера вместе с Алджамейном Стерлингом. Как впечатления?

— Нормальные ощущения и впечатления интересные. Такой, многофункциональный опыт, так что интересно было.

— На свадьбу к Стерлингу поедете? Он приглашал.

— Нет, не поеду. Времени нет, буду занят. Поближе бы он жил, возможно.

Алджамейн Стерлинг, Альфредо Аудиторе и Пётр Ян Фото: Из личного архива Альфредо Аудиторе

— Давайте о Маркусе Макги. Как часто вы слышали или читали за последнее время о параллелях с Шоном О’Мэлли? Боец из того же зала, тоже низкорейтинговый, снова риски.

— Особо не проводили, я даже не знал, что они с одного зала.

— Бой с ним сейчас — больший риск, чем с О’Мэлли в своё время?

— Каждый бой, каждый поединок — риск, неважно, рейтинговый или нерейтинговый соперник.

— Есть ли дополнительное давление от того, что вы третий номер, он — 12-й, все ждут от вас уверенной победы?

— Нет-нет, я на это внимания не обращаю. Я попросил соперника, кто был свободен, того предложили, и я согласился подраться.

— Кроме Умара и Макги, никаких других вариантов не предложили?

— Нет, там все заняты были в принципе.

— После возвращения на победную тропу вам продолжают писать, что нужно уезжать из Таиланда?

— Много комментариев люди по этому поводу пишут. Безусловно, менять что-то нужно, поэтому я стараюсь это делать по мере возможностей.

— В основном претензия к Таиланду в том, что вы там подрастеряли бокс. Согласны?

— Нет, не согласен.

— Напрягает, что Кори Сэндхаген, которого вы побеждали, обошёл вас в титульной гонке?

— Я не против, если Кори дадут такую возможность подраться за пояс. Тут UFC решает, поэтому пусть дерутся, а я буду готов подраться с победителем этой пары либо страховать этот поединок.

— Если сейчас в случае победы титульник не дадут, кто был бы предпочтительнее как следующий соперник — О’Мэлли или Нурмагомедов?

— Не знаю, тут опять же вопрос от UFC зависит, что будет в их интересах. Тут такой момент, что они тебе предлагают, и у тебя два варианта — либо принимаешь, либо не принимаешь.

Пётр Ян Фото: Getty Images

— Реванш с Шоном в целом не выглядит более привлекательным вариантом?

— Нет, такого прямо большого интереса к Шону нет. Есть чемпионские амбиции. Чтобы тебя это приближало к титульной гонке.

— Если бы могли вернуться назад в прошлое, стали бы выходить на бой с Мерабом в том состоянии?

— Думаю, нет.

— Сейчас вы говорили, что можете победить Двалишвили в реванше. Как заставить его устать?

— Не надо заставлять его уставать, нужно просто работать и делать своё. Двалишвили можно остановить, только вырубив? Я не согласен с этим.

— Можно ли сказать, что Умар отчасти показал, как можно побеждать Мераба, но сам не выдержал заданного темпа?

— На этом же и строится поединок. Может быть, ты выкладываешься на максимум, а твой соперник работает не на полную, сжигает твой бензин, а потом начинает свою работу, наращивая темп с каждым раундом, к которому ты не готов. Результат есть результат, тут можно дискутировать, однако есть результат.

— Мераб может претендовать на звание величайшего бойца в истории легчайшего веса?

— Почему нет? Это имеет место быть, я думаю. Он победил реально много сильных, топовых ребят. Так что, думаю, это заслуженно.

— Если сравнивать вас с самим собой версии чемпионских времён, то в чём стали лучше?

— Думаю, я стал более сдержанным, наверное, более хладнокровным. Это всё равно такой момент, который тебя фокусирует на нужные задачи.

— Есть разговоры о том, что ваш дивизион слегка застоялся, Мераб почти со всеми подрался.

— Ну а какой дивизион не застоялся? Практически везде дерутся топ-15 бойцов. Ситуация везде цикличная.

— У вас давно не было финишей. Это напрягает или не так важно, каким образом побеждать?

— Финиши — это всегда безоговорочные, яркие победы. Возможно, ещё и интригующие, потому что оставляют вопросы: «А если бы так?» Но в целом победа есть победа. В любом случае если проиграл — появляются критики, выиграл — появляются критики.

Пётр Ян Фото: Getty Images

— Но из-за спорных решений в некоторых боях не появлялось именно заточенности на финиш, чтобы не дать никому усомниться?

— Такие мысли есть, да. Но мы станем действовать, а бои будут показывать, готов ли ты конкурировать. Если я буду понимать, что не готов конкурировать и не могу побить этих ребят, то, конечно, я бы себя не тешил этими надеждами. Я осознанно понимаю, что могу конкурировать с каждым и создать проблемы каждому из них.

— Как болельщику было бы интересно увидеть бой Махачев — Топурия?

— Да, почему нет? Это интересный поединок.

— Кто фаворит?

— Думаю, что Ислам всё-таки. За счёт своей мощи, габаритов, опыта… У него всё-таки колоссальный опыт в боях. И его мощь. Я слышал от многих ребят, что Ислам физически очень сильный. Ну и в техническом аспекте тоже.