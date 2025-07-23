Волкова обманули в UFC. Почему титульный шанс получил Ган?

Руководство UFC опубликовало сразу несколько громких анонсов предстоящих поединков. Среди них оказался титульный бой в тяжёлом весе: обладатель пояса Том Аспиналл проведёт первую защиту против француза Сириля Гана в главном событии турнира UFC 321 в Абу-Даби 25 октября.

Тома Аспиналла Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Титульная гонка в тяжёлом весе наконец-то сдвинулась с мёртвой точки. Британец Том Аспиналл, который владел временным поясом с осени 2023 года и даже успел его защитить, был признан полноценным чемпионом после ухода Джона Джонса на пенсию. В этом, собственно, ничего удивительного нет, вопрос был лишь в том, кто станет следующим соперником Аспиналла.

Очевидно, что вариантов у UFC было не так много. Среди них – первый номер рейтинга Сириль Ган, второй номер списка Александр Волков и Жаилтон Алмейда, идущий на пятой строчке. Интересно, что сначала британец заявлял, что готовится к поединку с россиянином и бразильцем, но затем вектор изменил направление именно в сторону Гана.

А как же Волков? Александр свой последний поединок провёл именно против Сириля, и провёл его грамотно. Практически все, включая самого Гана, были уверены в победе россиянина, однако судьи отдали предпочтение французу раздельным решением. Само выражение лица Сириля в этот момент говорило о том, что он явно не ожидал, что поднимут его руку. После боя в недоумении был и Дана Уайт.

«Думаю, Волков выиграл. После боя я подошёл к нему и извинился. На мой взгляд, он победил», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Реванш Волкова с Ганом Фото: Steve Marcus/Getty Images

Учитывая такие слова от президента лиги, Драго мог не брать во внимание это поражение и отпустить ситуацию. Но при этом нужно знать и понимать специфику UFC и поведения руководства лиги: сегодня Дана Уайт говорит одно, завтра – совершенно другое, в зависимости от собственной выгоды и выгоды промоушена. Так получилось и в случае с Волковым. Раз президент лиги публично признал, что победа в бою с Ганом должна была достаться Александру, то и титульник должен был выпасть россиянину. Но в главном событии турнира в Абу-Даби выступит именно француз.

Сейчас президент UFC может заговорить совсем по-другому. Сослаться на официальный результат поединка Волкова и Гана, что, мол, судьи выбрали победителя – значит, он и должен драться за титул. Плюс отметить, что Сириль занимает первую строчку в рейтинге и находится в списке выше россиянина, что вполне логично. Можно ещё вспомнить, что Александр официально проигрывал Гану дважды, и тоже использовать это в качестве аргумента в пользу француза.

Однако самый главный довод будет заключаться в том, что Ган ещё не дрался с Аспиналлом. Волкова Том уже побеждал, а вот бой против француза – это что-то новое.

Но всё это сплошные отговорки. На деле же Волкова просто обманули и лишили заслуженного титульного поединка. Если оставить за скобками поражение судейским ограблением от Гана, то россиянин в последний раз проигрывал как раз Аспиналлу в 2022 году. С тех пор Драго серьёзно спрогрессировал. Он финишировал Жаирзиньо Розенстрайка и Александра Романова, задушил Тая Туивасу и уверенно прошёл Сергея Павловича. У россиянина была самая длительная победная серия в тяжёлом весе среди действующих бойцов, даже больше, чем у чемпиона. Волков разобрался с главными претендентами – Павловичем и Ганом, и кто-то из них должен был проводить бой с Жаилтоном Алмейдой за статус следующего претендента, но никак не Драго.

Однако на деле француз будет драться за пояс чемпиона в третий раз. До второй встречи с Волковым Ган дважды проиграл в титульных боях Фрэнсису Нганну и Джону Джонсу, закрывая эти поражения победами над Таем Туивасой и Сергеем Спиваком – бойцами явно не чемпионского калибра. Здесь ещё стоит упомянуть, что французу уже предлагали поединок с Аспиналлом раньше, но он отказался… из-за съёмок в фильме. Вот такой вот претендент.

Просто Ган – более раскрученный боец, на его поединке с Аспиналлом лига сможет заработать больше, чем на реванше Тома с Волковым – и, кажется, в этом кроется основная причина. К тому же Дана Уайт, хоть и встал на сторону Драго, всё равно не хочет, чтобы на титул претендовал ещё один россиянин. Так что Волков стал жертвой коммерческих и политических игр руководства, которые перевесили спортивную составляющую.

Стоит ли этому удивляться? С учётом того, сколько мариновали, например, Магомеда Анкалаева без титульного боя – нет. Волков не первый и, думается, не последний российский боец, который сталкивается с такими проблемами. Однако есть и позитивные новости для Драго. По всей видимости, Александр и Жаилтон Алмейда проведут очный поединок всё на том же турнире в Абу-Даби, где будет и титульный бой Аспиналла и Гана. А, значит, противостояние россиянина и бразильца можно считать претендентским – победитель вполне может провести стердаун с чемпионом прямо на турнире. Так что всё в руках Драго: по пути к титулу нужно сделать ещё один шаг, хоть он и не был запланирован.