«Ты не можешь диктовать свои условия UFC». Крылов — об уходе и боях с россиянами

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. И вызывает большой интерес у фанатов смешанных единоборств из России. Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса. Его оппонентом станет Богдан Гуськов, который рвётся поближе к вершине.

Для Никиты этот поединок будет иметь важнейшее значение. Крылов возвращается в клетку после первого поражения нокаутом в карьере. Мы поговорили с ярким российским ударником и выяснили – насколько долго он думал перед тем, как принять бой с Гуськовым, как отреагировал на последнюю осечку, а также как воспринимает этап, во время которого пришлось покинуть UFC.

– Как вы себя чувствуете? Как прошла подготовка к поединку?

– Всё хорошо. Подготовка прошла по плану. Всё получилось. С нетерпением ждём бой.

– Насколько долго думали над тем, принимать ли этот бой? Всё-таки Гуськов тоже постоянно говорит, что представляет Россию.

– Думал я не очень долго. Мне хотелось как можно поскорее вернуться после предыдущего боя. Это не впервые, когда мне приходится драться с соотечественниками. Для меня это нормально. Несправедливо по отношению к представителям других стран говорить о том, что россияне не могут драться между собой. А если говорить формально, Богдан представляет не Россию. Кроме того, в UFC есть большое количество представителей других стран, которые дерутся между собой. Бойцов из России и СНГ в UFC становится всё больше. И чтобы оправдывать свои амбиции, всем придётся сражаться между собой.

Магомед Анкалаев и Никита Крылов Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

– Получается, верен тезис, что, если ты хочешь стать чемпионом, тебе не удастся избежать боя с соотечественником?

– Ты не можешь диктовать свои условия такой организации. Если у нас в топ-15 три россиянина и Богдан Гуськов… Как нам не подраться между собой? Такое сложно представить.

– Как восприняли последнее поражение? Насколько оно получилось болезненным?

– Я откатился за счёт длительного простоя – 25 месяцев. Плюс это было первое поражение нокаутом в карьере. Было непросто это принять. Но я научился принимать всё, что со мной происходит. Уже на следующий день нормально себя чувствовал. Вечером после боя было тяжело всё осмыслить и осознать. Но затем я много об этом думал. По моему скромному мнению, я живу свою лучшую жизнь, занимаюсь тем, что люблю. Случилось и случилось. Двигаемся дальше.

– После возвращения в UFC на две победы пришлось четыре поражения. Этот период помог в моральном плане?

– Отчасти – да. Но, наверное, принимать всё это я научился чуть раньше. И с каждым новым поражением получал только новый урок. Нельзя сказать, что принять это поражение было легче, чем предыдущие. Но это далеко не первая моя осечка. И можно найти в себе силы, чтобы принять это и двигаться дальше.

– Связываете ли вы напрямую это поражение с длительным простоем?

– Да. Потому что у меня после простоев нет положительного опыта выступлений. В моменты каждого возвращения я проигрывал. Против Магомеда Анкалаева – по очкам, против Пола Крэйга – сабмишеном. Теперь случилось первое поражение нокаутом. Не хотелось бы закреплять эту тенденцию. Мне не нравится простаивать. Как будто бы, мне кажется, чем стабильнее я выступаю, тем лучше получается. Хочется выступать почаще и получше.

Никита Крылов и Доминик Рейес Фото: Megan Briggs/Getty Images

– Уже назначен реванш Анкалаева с Перейрой. Дадите свой прогноз?

– Фаворитом для меня остаётся Магомед. По очкам, скорее всего, выиграет именно он. Вопрос лишь в том, какие выводы сделают Алекс и его тренерский штаб. Как они проведут подготовку к новому бою, что нового он сможет предложить. Глупо исключать любую вероятность досрочной победы от такого высококлассного ударника. Это будет интересное противостояние. Однако фаворитом остаётся Магомед.

– А сам Анкалаев может финишировать Перейру в стойке?

– Магомед всегда был неплох в стойке. Конечно, нельзя исключать любой финиш от него. Но в плане набора очков и работы на результативность у Магомеда гораздо больше опыта и возможностей. И всё-таки он обладает жёстким ударом, комбинаторикой, грамотными передвижениями. Вполне вероятно, что Анкалаев сможет донести свои удары. От этого будет только интереснее.

– Вы называли себя единственным бойцом, способным дать жёсткий поединок Анкалаеву. Ситуация изменилась?

– Наверное, из первой пятёрки многие считают опасным Карлоса Ульберга. Однако мне не кажется, что он может доставить какие-то проблемы. Возможно, Прохазка за счёт своей нестандартной ударной техники мог бы что-то противопоставить. Но я давно не видел, чтобы кто-то доставлял Магомеду проблемы в стойке. Он классно со всеми работает, подходит с хорошим планом на бой. При этом в нашем первом поединке у меня получалось перерабатывать его в стойке, забрать один раунд из трёх. В случае повторного боя я мог бы сделать какие-то выводы и доставить трудности. А по другим бойцам сейчас сложно оценивать. У нас такой вес, что в любом бою может произойти всё что угодно. Но как будто он выглядит достаточно доминирующим чемпионом прямо сейчас.

– Вы уходили из UFC на время. Спустя годы не жалеете, что в тот момент не получилось договориться о продолжении сотрудничества?

– Об этом этапе карьеры я ни в коем случае не жалею. Я тогда, по собственному мнению, был слегка сыроват для работы с топами. Это и показал поединок с Мишей Циркуновым. Кроме того, мне удалось подраться на родине. Это навсегда вписалось в мою память, стало очень ярким событием в карьере. Без ухода не случилось бы этого перформанса на родной земле. Плюс условия моего нахождения в UFC здорово улучшились. Не могу сказать, что есть какая-то жалость. Это было одно из лучших решений в моей карьере.