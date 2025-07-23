Проводы большой карьеры Перейры. Реванш с Анкалаевым отправит Алекса на пенсию

В марте 2025 года Магомед Анкалаев получил долгожданный титульный шанс и сразился с Алексом Перейрой. Россиянин, которого долго держали подальше от этого боя, ожидаемо разобрался с Поатаном и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Но при этом, с учётом заслуг Перейры и ситуации в дивизионе, никто не сомневался, что незамедлительный реванш — дело времени.

Уже после боя и Анкалаев, и Алекс высказались о готовности биться снова между собой в августе. Перейра планировал залечить травмы, накопившиеся за годы сверхактивных выступлений, а Магомед просто ждал, когда ему сообщат новую дату. Периодически, правда, в социальных сетях появлялись посты от имени российского бойца, где он поддевал и Перейру, и Халила Раунтри, и Иржи Прохазку, и Джамала Хилла. В июне бой Анкалаев — Перейра пытались экстренно организовать для Международной недели боёв, где проходил UFC 317. Алекс отказался, потом опубликовал странный пост с намёком на завершение карьеры, после чего заявил, что его взломали.

Анкалаев после этой истории заявил, что Перейра больше не вернётся и он готов двигаться дальше, чтобы подраться с кем угодно. Однако ошибся — Алекс будет биться. Реванш Анкалаев — Перейра станет главным событием вечера на турнире UFC 320, который должен пройти в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября. Магомед уже отметился постом в социальных сетях: «Дана Уайт анонсировал мой следующий бой. Я нокаутирую Алекса Перейру в этот раз. Других вариантов нет, готовьтесь к большому шоу».

Несмотря на то что первый бой на карточках судей получился довольно близким, конкуренции особо не было. Более того, Алекса раскритиковали другие бойцы и эксперты. Майкл Биспинг заявил, что бразилец дрался лениво, Генри Сехудо отметил образ жизни и кучу отвлекающих факторов при подготовке, а сам Перейра дал понять, что были некоторые сложности со здоровьем, и отметил, что это «одна из самых больших проблем, случавшихся с ним».

Первый бой Анкалаева и Перейры Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Реванш с Анкалаевым — это ситуация «пан или пропал» для Перейры. Первое поражение и без того мощно ударило по его медийному потенциалу. Алекс был на слуху, ездил по разным странам и турнирам, везде его встречали толпы восторженных поклонников, и даже Брюс Баффер объявил бразильца как «единственного и неповторимого», чего раньше удостаивались только Джон Джонс и Конор Макгрегор. Плюс были разговоры о походе за третьим титулом. После поражения Перейра надолго спрятался в тень, его стало гораздо меньше в медиаполе. И о нём уже не так часто вспоминают ни Джонс, ни Том Аспиналл, ни Александр Усик, ни Джейк Пол, которые рассуждали о потенциальном поединке с Поатаном.

Поражение в реванше окончательно отправит Перейру на задворки истории, и он останется там в качестве яркой вспышки, которая быстро угасла. Именно поэтому в UFC так долго берегли бразильца от боя с Анкалаевым. Чтобы не уйти окончательно в небытие, Перейре нужно превзойти себя и победить Магомеда, но сложно представить, насколько это реализуемо. Перед первым боем все говорили о борьбе, однако в итоге Алекс защитился от попыток тейкдаунов, но напропускал в стойке. Если будет работать агрессивнее, есть вероятность, что у Анкалаева заработает борьба. И в целом навыки россиянина куда более внушительны и фундаментальны, он более универсальный и адаптивный боец. Так что потенциально этот бой — медийная смерть для большой карьеры Перейры.

Алекс с двумя поражениями уже будет не очень нужен и в титульной гонке полутяжёлого веса, во всяком случае, в ближайшее время, и вряд ли уже пригодится тяжеловесам. Тут будет любопытно, Либо же мы увидим грандиозный апсет и новое восхождение харизматичного бразильца на вершину. Но шансов очень мало. Возможно, даже действительно увидим завершение карьеры от Перейры. Ну а для Анкалаева это возможность стать чуть более популярным за счёт самого громкого имени в дивизионе. Магомеду нужно становиться более интересным для публики, а такие бои — хорошая возможность.