Самый удобный расклад для Яна. Следующий бой Петра – чемпионский?

Накануне в UFC решили выдать целую порцию громких анонсов. Своего нового соперника узнал грузинский чемпион организации в легчайшем весе Мераб Двалишвили. Его оппонентом станет американец Кори Сэндхаген, который провёл очень неплохой отрезок. Любопытно, что для этого титульника уготовано лишь соглавное событие. А в главном за чемпионский пояс будут сражаться Магомед Анкалаев и Алекс Перейра. Естественно, сразу после анонса стали обсуждать будущее Петра Яна, который рассчитывает получить реванш с Двалишвили и вернуть себе титул. Кажется, россиянин получил самый удобный расклад.

Сам анонс поединка прозвучал довольно закономерно. Двалишвили является доминирующим чемпионом, выглядит практически безупречно. И долго простаивать грузинский боец не собирался. В июне он провёл очередную защиту титула, а в октябре выйдет на третий поединок за 2025 год. В соперники был выбран Сэндхаген. Американец в свои 33 мощно перезагрузился. Поражения от Ти Джея Диллашоу и Яна поставили Песочного человека в сложное положение. Но вышел из него Кори просто великолепно. В пяти последних поединках он допустил всего одну осечку. А Умару Нурмагомедову уступил лишь судейским решением, пусть и единогласным.

Всё это выглядит максимально удобно для Петра. Всё потому, что с каждым из парней Ян уже дрался. Поэтому сама организация может быть заинтересована в реваншах. И у каждого – свои преимущества. Например, Сэндхагена россиянин побеждал. Если американец завоюет титул, то вполне может согласиться на новый поединок с Яном – для того чтобы закрыть то самое поражение. А вот Двалишвили Беспощадного победил. Но при этом Пётр выходил на поединок с травмой, в оптимальной готовности не находился. И теперь Ян хочет попробовать остановить грузинского доминирующего чемпиона, находясь в наилучших кондициях.

Кроме того, остальные претенденты сейчас вряд ли могут замахнуться на титульник. Умар Нурмагомедов, конечно, тоже бился с каждым из соперников. Причём по результатам – аналогично с Петром. Однако после поражения от Двалишвили брат Хабиба пока не выходил в октагон. Да и новых противостояний для Умара пока не анонсировалось. Скорее всего, Нурмагомедову придётся провести хотя бы один промежуточный поединок. А новостей, что он окончательно восстановился ото всех травм, по-прежнему нет. В это же время Пётр активен, колотит соперников.

Откатился и Шон О’Мэлли, который совсем недавно был обладателем титула. Он дважды подряд проиграл именно Двалишвили. Кроме того, между выходами в клетку был длительный простой. А ещё Сахарок славится своей любовью к красивой жизни. И после такого ему будет непросто собраться, включиться на максимум и вновь начать работать, чтобы вернуться за титулом. К слову, возможно, именно американец станет тем самым человеком, который следующим столкнётся с Умаром. До этого парни не встречались, поэтому противостояние может вызвать большой интерес.

Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли Фото: Elsa/Getty Images

При всём этом Петру не стоит спешить и забегать далеко вперёд. А всё потому, что на выходных Яна ждёт непростое противостояние с Маркусом Макги. И если получится поставить его в тупик, то россиянин выйдет на серию из трёх побед. Игнорировать Беспощадного организации будет невероятно сложно. Он является экс-чемпионом, вернулся на удачную волну. А главное – с каждым из претендентов его сейчас связывает история. Пётр ярко показывает себя не только в октагоне, но и за его пределами. Все хорошо помнят стердаун с Двалишвили, когда во все стороны летели ругательства и избежать потасовки не получилось. Для самой организации Ян – практически идеальный вариант.

Однако всё решится в предстоящем поединке с Макги. Поражение может перечеркнуть все эти размышления. Поэтому недостатка в мотивации у Петра совершенно точно не будет. Он попытается завоевать претендентский статус, чтобы в самом начале 2026 года попытаться вернуть на своё плечо чемпионский пояс. А ведь титул был очень обидно утрачен в результате дисквалификации. И Пётр очень хочет доказать всем, кто является настоящей доминирующей силой в дивизионе.