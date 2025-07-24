«Раньше бои были хобби. Теперь — работа». Интервью с обновлённым Шарой

В феврале 2025 года на турнире UFC в Саудовской Аравии Шарабутдин Магомедов, он же Шара Буллет, потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв решением Майклу Пейджу. Спустя почти полгода россиянин возвращается в октагон и сразится с Марком-Андре Баррио в Абу-Даби. В интервью «Чемпионату» Шара Буллет рассказал, как на него повлияло поражение, заявил о желании взять реванш у Венома и оригинально сделал прогноз на бой Чимаев — дю Плесси.

— Как ты провёл последние месяцы?

— Начало было поставлено в Гунибе, в моём родном селе. Я проходил трёхнедельный сбор на базе «Крепость Шамиля». Спасибо базе, её хозяину за то, что предоставили условия. Там провёл хорошую работу, ОФП. Потом в Махачкале немного поработал, а потом уже поехал с большой командой в Таиланд. Там со мной были четыре тренера, спарринг-партнёр по борьбе, спарринг-партнёр по боксу. Рамазан Исмаилов, Магомед Хабибулаев были, очень матёрые тренеры.

— Практически не было постов в социальных сетях. Можно ли это связать с желанием полностью сосредоточиться на подготовке?

— Да, я был сфокусирован на работе. Раньше для меня выступления были как хобби. Я выходил, развлекал себя, развлекал публику. В последний раз я не кайфанул от поединка, потому что с теми болезнями, с которыми вышел, это мне удовольствия не доставляло. Решил серьёзно взяться и уже определиться. Начал к этому относиться как к работе, теперь я боец 24/7, сфокусирован на поединке. Сплю, тренируюсь, кушаю.

Шара Буллет Фото: Chris Unger/Getty Images

— То есть можно сказать, что поражение пошло тебе на пользу?

— Конечно, любое поражение идёт на пользу, если ты не опускаешь руки. Мне не впервой проигрывать, в любительской карьере бывали поражения. Понял, что каждое из них меня мотивировало вернуться намного сильнее, чем я был.

— Как вообще перенёс первое поражение в профессиональной карьере? Магомед Анкалаев, например, сначала думал о завершении карьеры.

— Таких мыслей не было. Просто хотел как можно быстрее решить проблемы, которые привели к этому поражению.

— Тебе хватило времени залечить все болячки?

— На сегодняшний день, если сравнивать меня с тем, что было тогда, я себя чувствую в два раза лучше. Я в форме. И при всём этом считаю, что это тоже не предел. И тренеры мне говорят, что я могу быть ещё в два раза лучше. Просто нужно сфокусироваться на себе, пройти ещё сборы, мне есть куда расти с каждым поединком. Я здесь для этого и мотивирован завоевать самое важное золото UFC.

— Твой соперник – Марк-Андре Баррио. Его можно назвать понижением оппозиции?

— Я бы не сказал, что это понижение. Это средний боец, у которого, как и у всех, есть и сильные качества, и слабые. Слабых бойцов в UFC нет. Он идёт на вершину, я иду на вершину. В последнем поединке он выиграл у хорошего бойца Бруно Силвы, я его тоже побеждал. Поэтому, наверное, дали этот бой.

— Можем увидеть в этом бою Шару Буллета — борца?

— Я знаю, что соперник будет навязывать мне борьбу. Ни для кого не секрет, что любой ударник со мной в поединке превращается в борца. Думаю, и Баррио не будет исключением, поэтому придётся какие-то навыки продемонстрировать перед тем, как подняться в стойку, какую-то работу сделать. Если перепадёт случай, буду пользоваться.

— Тебе интересен реванш с Пейджем или это пройденный этап?

— Да, мне интересен этот бой. Мне не даёт покоя это поражение, я в любом случае захочу закрыть его реваншем. Посмотрим, в ближайшем будущем я выйду на победную тропу и буду просить об этом бое.

Бой Шары Буллета и Майкла Пейджа Фото: Chris Unger/Getty Images

— Кроме Венома, есть ли кто-то, кого бы ты вызвал на бой?

— Не знаю даже. Я готов к любым поединкам. Готов провести ещё несколько боёв, если надо, чтобы вернуться в топ-15.

— Как часто после поражения тебе писали, что надо проходить сборы в Дагестане, а не в Таиланде?

— Часто об этом пишут. Но Таиланд — одна из лучших локаций для тренировок, если сфокусироваться на процессе и только работать. Там хороший климат, хорошие условия. Когда ты едешь в Дагестан на сборы и когда там живёшь — это разные вещи. Когда едешь на сбор, то да, тебе хорошо, ты сфокусирован на поединке. А когда ты там живёшь, родился там, то бывает сложнее. Много отвлекающих факторов. Иногда и подготовку такую тяжело подготовкой назвать, потому что никому нет дела до того, что у тебя бой. У всех какие-то проблемы, нужно помочь, внимание какое-то.

— У тебя есть новые предложения сняться в кино?

— Есть, но такие, в российском кино. В Голливуде пока не было. Однако пока я сфокусирован на карьере.

— Кого ты считаешь фаворитом в бою Чимаев — дю Плесси?

— Думаю, дю Плесси будет в этом поединке в надёжных руках, и мы почтим его память… двумя секундами молчания. Думаю, где-то в четвёртом раунде финишируют его.

— Последний вопрос. Раз ты пират, то мы увидим тебя когда-нибудь в образе Джека Воробья?

— Возможно. Если мне какой-то костюм сошьют индивидуальный и он стрёмно не будет выглядеть.