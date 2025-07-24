Волков получил самого неудобного соперника. Алмейда потреплет Драго нервы

Главный промоушен планеты наконец-то официально назначил топовому тяжеловесу Александру Волкову следующий поединок. Вместо титульного шанса Драго получил в соперники бразильца Жаилтона Алмейду: бой состоится 25 октября 2025 года на турнире UFC 321. Иронично, что именно на этом турнире в главном событии выступит Том Аспиналл, который будет проводить свою первую защиту титула в тяжёлом весе. Вот только претендентом выбран Сириль Ган, который в последнем поединке одолел Волкова лишь откровенно грабительским судейским решением. А россиянину, которому Дана Уайт ранее обещал всяческую поддержку, подсунули только Алмейду.

Жаилтон — максимально неудобный соперник для Волкова. 34-летний уроженец Салвадора, пожалуй, лучший джитсер дивизиона прямо сейчас: за карьеру он 13 раз победил сабмишеном, четыре такие победы были добыты уже в UFC. Даже когда Алмейда побеждает нокаутом или решением, его борьба доставляет оппонентам большие проблемы. При этом Жаилтон лишь один раз уступил на уровне UFC, проиграв прямым нокаутом Кёртису Блэйдсу. После чего досрочно разобрался уже в первых раундах с Александром Романовым и Сергеем Спиваком, что позволило ему подняться в рейтингах. И теперь Алмейда получил самый большой бой в карьере.

Бразилец давно и настойчиво вызывал Волкова, который как будто не особенно стремился к этому поединку. Но других соперников фактически не осталось, поэтому, видимо, Александру пришлось согласиться. Драго в последние годы активно работает над своей борьбой, получил чёрный пояс по джиу-джитсу, однако на бумаге всё равно кажется, что Алмейда будет иметь преимущество в партере. С другой стороны, поймать Волкова на приём в любом случае будет непросто, а в стойке наш соотечественник вполне способен нокаутировать Жаилтона. Поединок точно будет конкурентным и драматичным, поэтому пропускать его в любом случае не стоит.

К тому же в случае победы Волкова ему уже точно должны титульный шанс. У россиянина есть неудачная история противостояний как с Аспиналлом, так и Ганом, поэтому будет самое время провести реванш. Да и в любом случае регулярно выступать намного полезнее, чем долго простаивать в ожидании идеального оппонента. Как ранее рассказывал сам Александр, за время паузы между боями он сумел как следует перезагрузиться и отдохнуть от единоборств. Самое время покорять новые вершины. Верим, что в 2026 году Драго получит долгожданный титульник.