Пётр Ян остаётся крутым ударником. Но его эффективность вызывает вопросы

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Особое внимание к себе привлекает возвращение в октагон Петра Яна. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.

Беспощадный продолжает продвигаться в титульной гонке, имеет прекрасную возможность получить претендентский статус. Шансы на это может существенно повысить досрочная победа. Правда, последний нокаут от Яна случился в далёком 2020 году. Именно тогда Пётр и завоевал чемпионский пояс UFC. Но россиянин по-прежнему считается топовым ударником дивизиона и всего промоушена.

Имя: Пётр Ян

Дата рождения: 11 февраля 1993 года

Место рождения: Дудинка, Красноярский край, Россия

Рост: 170 см

Размах рук: 170 см

Рекорд: 18-5

Весовая категория: легчайшая

Место в дивизионе: третье

Команда: «Архангел Михаил»

Прозвище: No Mercy. 11 февраля 1993 годаДудинка, Красноярский край, Россия170 см170 см18-5легчайшаятретье«Архангел Михаил»No Mercy.

Работа в стойке – главный козырь Яна

Пётр – великолепный ударник. В этом нет ничего удивительного. С 12 лет Ян начал заниматься боксом под руководством Николая Суржикова. В тот момент мальчишка всерьёз задумывался о том, чтобы связать свою жизнь с джентльменским видом спорта. В 15 лет Пётр сменил место жительства на Омск и стал тренироваться с новым тренером Юрием Демченко. Затем в его жизни появился клуб «Александр Невский». Пётр заинтересовался смешанными единоборствами и стал наблюдать за подобными поединками.

На старте карьеры было очень хорошо видно, что Ян обладает мощнейшей боксёрской базой. В первом профессиональном поединке Беспощадный нокаутировал Мурада Бакиева. Любопытно, что в лиге ACB россиянин пытался большое внимание уделять тому, чтобы стать более разносторонним. Поэтому в его активе были и финиши приёмами, и активная работа над партером. Неизменно было одно – в подавляющем большинстве поединков Ян оставался в стойке и разбивал соперников на руках. И это принесло свои плоды. Сначала Пётр выиграл Гран-при организации, а затем завоевал титул чемпиона ACB в легчайшем весе.

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В UFC вплоть до первого поражения Ян полностью нацеливался на нокаут. И четыре из семи своих поединков завершил досрочно. В лучшую лигу на планете он ворвался, финишировав японца Теруто Исихару. От рук Петра страдали многие крепкие бойцы. А Беспощадный раз за разом доказывал свой уровень, вырубая оппозицию. Да, Ян классно подключал хай-кики и иногда переводил дело в партер. Но преимущественно работал именно в стойке. И даже в том самом злосчастном поединке с Алджамейном Стерлингом россиянин превосходил соперника на руках, тотально доминировал. Однако всё решил злополучный нелегальный удар коленом.

Не перестал рубиться даже на краю пропасти

После того самого боя с Алджо дела пошли под откос. Россиянин во всех поединках старался действовать в привычной манере. Но к нему привыкли. И количество ударов стало стремительно падать, поскольку все тащили Беспощадного в борьбу. Однако даже при этом всём Ян неизменно перебивал оппонентов. В реванше со Стерлингом – 139:91, в бою с Шоном О’Мэлли – 97:91. И только противостояние с Мерабом Двалишвили обернулось в этом плане провалом – 87:202. Но все прекрасно помнят, что Пётр выходил на тот поединок с травмой.

И даже в тот момент, когда россиянин выдал отрезок 1-4, он не перестал рубиться изо всех сил. Казалось, необходимо побеждать максимально надёжно. Вместо этого Ян даже с повреждениями колотил всю оппозицию. В бою с Сонг Ядонгом перевес был убедительным – 129:104. А в противостоянии с Дейвисоном Фигейреду уже тотальным – 190:53. Пётр просто расправился с соперником, не оставил никаких шансов. И остался верен себе.

Дейвисон Фигейреду и Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ян – охотник за головами

Стоит отметить, что Пётр уделил огромное внимание защите от тейкдаунов. Ян прекрасно понимает, что переход на канвас нивелирует его сильные стороны. Поэтому предпочитает оставаться в стойке. В плане защиты от тейкдаунов у россиянина всё в полном порядке – 85%. И здесь важно понимать, что больше всего статистику испортил тот самый злополучный и болезненный поединок с Двалишвили. Грузинский боец «заземлил» Беспощадного 11 раз. Но даже с учётом того боя по статистике всё очень неплохо. Сам же Пётр довольно неплохо переводит в партер. На его счету 49% удачных тейкдаунов, при этом попыток было 53.

Пётр прекрасно понимает, что в стойке его атаки максимально опасны. И из этого положения он выбрасывает 73,5% (909) ударов. В клинче – 11% (135), в партере – 15,5% (192). А ещё хорошо заметно, что Ян всегда старается доносить максимально опасные атаки. 68% (!) ударов, а это 836, пришлось именно в голову. 20% (249) – по корпусу, 12% (151) – по ногам. Пётр действительно является крепким рубакой, предпочитающим бить по голове. И, что важно, обладает классным держаком. При 5,11 акцентированного удара за минуту в октагоне Ян пропускает 4,13 атаки. И при этом никогда не проигрывал досрочно (дисквалификацию во внимание не берём).

Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Любопытно, что работает Ян с классной точностью. 54% его атак достигают цели. Всего было выброшено 2276 акцентированных ударов, 1236 – дошли до соперников. Но при этом эффективности работе Петра хватает далеко не всегда. Всего лишь 7 из 18 побед были добыты нокаутом. И это при том, что на старте карьеры ему противостояли не самые сильные оппоненты. Конечно, можно списать это на специфику дивизиона – в легчайшем весе не так много топовых нокаутёров. Но для сравнения: у О’Мэлли те же 18 побед при 12 нокаутах.

Теперь Яна ждёт очень непростое испытание в лице непробитого Макги. Маркус потерпел всего одно поражение за карьеру, причём удушающим приёмом. А в UFC американец завершил досрочно три из четырёх поединков. Всех зрителей ждёт яркая рубка, сомневаться в этом не приходится.