Символ реслинга ушёл в вечность. Халк Хоган умер, но его наследие — бессмертно

Кажется, что некоторые люди с нами навсегда. Целые поколения выросли на выступлениях знаменитого рестлера Халка Хогана: он был символом не только своего спорта, но и Голливуда и даже всей Америки. Тысячи запоминающихся матчей в реслинге американский богатырь успешно совмещал с активной работой в качестве актёра, музыканта и ведущего разнообразных шоу. На протяжении десятков лет Халк, в миру известный как Терри Джин Боллеа, радовал зрителей в разнообразных рестлерских форматах и организациях. Хотя Хоган начал свою карьеру в далёком 1977 году, окончательно он оставил борцовские ботинки сравнительно недавно. А сегодня стало известно, что великого рестлера больше нет с нами.

Халк Хоган Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Изначально уроженец Огасты по имени Терри Джин Боллеа планировал стать бейсболистом и считался весьма перспективным спортсменом. Однако, как это часто бывает, одна тяжёлая травма поставила крест на дальнейших перспективах в профессиональном спорте. В 16 лет Терри начал увлекаться реслингом, но тот всё равно нравился ему меньше, чем музыка: парень играл на бас-гитаре сразу в нескольких рок-группах. Именно во время выступления в одном из баров Флориды огромного харизматичного гитариста заметили братья Джек и Джеральд Бриско, которые отвели Боллеа к тренеру Хиро Мацудо. Это случайное-то, в общем, событие положило начало великой карьере Боллеа в реслинге.

Пересказывать весь бесконечный спортивный путь Халка, которым Боллеа, кстати, стал чуть позже, нет никакого смысла — слишком красочным и ярким он получился. Точно можно сказать, что Хоган был человеком не только угрожающего вида, но и твёрдого характера: рестлер не стеснялся открыто выражать свои взгляды и легко шёл на конфликт, если чувствовал за собой правоту. Так, он достаточно быстро поругался со своим первым тренером, которого считал слишком авторитарным, и отказался красить волосы в рыжий цвет, несмотря на настойчивые требования известного своей авторитарностью реслинг-промоутера Винсента Макмэна старшего.

Конечно, расцветом Халка стали 1980-е годы, когда весь реслинг фактически ассоциировался именно с его именем. Неудивительно, что родился даже термин «Халкомания», который отлично известен и по сей день. Когда реслинг начал понемногу приходить в Россию, именно огромный светловолосый и усатый спортсмен привлекал главное внимание неизбалованной публики. Имя Хогана тогда в целом гремело на весь мир: он завоевал всевозможные титулы и награды, продавал миллионы билетов на шоу со своим участием, после чего ещё и успешно дебютировал в кино. Начал Халк кинокарьеру по традиции громко: сразу ворвался в картину Сильвестра Сталлоне «Рокки 3», где сыграл на весьма приличном уровне.

Халк Хоган Фото: WWE/Getty Images

Конечно, Хоган никогда не был идеалом. Его личную и профессиональную жизнь регулярно сотрясали скандалы: громкие разводы, расистские истории, судебные иски и публичные конфликты. Однако все эти шумные события никак не умаляли наследия Халка, скорее, даже наоборот: ведь на протяжении всей своей богатой карьеры великий рестлер и не пытался строить из себя пай-мальчика. Главным достоинством Хогана были не огромный рост или харизма. Просто Халк Хоган всегда был самим собой. Сегодня утром его сердце остановилось, но в истории реслинга Терри Джин Боллеа останется навсегда.