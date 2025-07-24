Взвешивание UFC Абу-Даби: Ян устроит потасовку, Шара снова напугает? LIVE

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26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Главное событие вечера — бой экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером.
В рамках соглавного события турнира в октагон возвращается Пётр Ян. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.
Также очередной бой проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара ранее потерпел первое поражение в карьере, выпал из рейтингов, а теперь сразится с Марком-Андре Баррио.
Саид Нурмагомедов встретится с Брайсом Митчеллом, который спускается в легчайший вес.
Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса и встретится с Богданом Гуськовым.
Также на турнире в Абу-Даби выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом.
А 25 июля состоится взвешивание бойцов перед турниром. Кроме того, парни получат возможность посмотреть друг другу в глаза, провести финальные стердауны.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.
🏞 «Пусть остаётся при ней». Ян — о теории Хабиба, что у бойца не может быть двух пиков
Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян в преддверии своего поединка с американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9 поделился мыслями о теории члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что у бойца не может быть двух пиков в карьере.
«Это же теория Хабиба, пусть он при ней остаётся.
Чувствую ли в себе кондиции, чтобы снова выйти на пик? Не знаю, как можно оценить, когда ты на пике. Нужно это чувствовать либо показывать. Но я считаю, что у меня есть всё, чтобы стараться прийти к этому пику», — сказал Ян на пресс-конференции.
🗣 Пётр Ян выступил с обращением перед боем в UFC с американцем Маркусом Макги
«Ребята, всех приветствую! 26 июля состоится мой поединок на UFC в Абу-Даби. Всем огромное спасибо, кто болеет, поддерживает. Смотрите, будет красиво», — сказал Ян.
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«В этом поединке Дрикус в надёжных руках. И мы почтим его память двумя секундами молчания», — сказал Магомедов на пресс-конференции перед турниром UFC on ABC 9.
😎 Прогноз от Штыркова
«Считаю Петю фаворитом. Макги не сможет ничем удивить Петю в стойке, да и вообще, я думаю, в любом из аспектов ММА. Дай бог, чтобы Петя был в хорошей форме без критических травм, тогда, я думаю, проблем у Пети вообще не будет. Недооценивать Макги не стоит, но Пётр ответственный, дисциплинированный, опытный спортсмен, думаю, он этого не допустит и, выйдя в оптимальных кондициях, даже, может, не самых лучших, заберёт победу. Не могу сказать, досрочно это будет или по очкам, тяжело такой прогноз сделать, но победа будет за Петей», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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«В первом бою я не смог показать свои возможности. Это реально аргументированный факт. Надеемся, что состоится ещё один поединок. Мераб делает свою работу, у него есть свои сильные стороны, которые он навязывает. Я вижу, что могу его победить», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Колос об ММА».
Где смотреть взвешивание перед турниром
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
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«Шара — потрясающий [боец]. Когда был турнир в Абу-Даби, мы были в одном углу. Мы с ним пересеклись, когда я разминался к бою. Он видел меня, знает мои движения. Так что это классно, когда оба парня, которые выходят в октагон и показывают иные техники, уважают друг друга.
У меня к Шаре только уважение. Он хорош, это боец вольного стиля, который действительно свободен и может менять техники по ходу боя», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.
Когда состоится взвешивание перед турниром
Официальное взвешивание пройдёт 25 июля. Начало мероприятия — в 08:00 по мск. Церемониальное взвешивание начнётся в 15:30
👌🏽 Пётр Ян высказался о возможных реваншах с О’Мэлли и с Двалишвили
«Для меня нет точной принципиальности, Шон это будет или Мераб. Безусловно, если не говорить о поясе, мне хотелось бы с ними подраться ещё раз, проверить свои силы. Но такой задачи, чтобы я прям хотел провести с ними реванш, нет», — сказал Ян в интервью пресс-службе Gorilla Fighting Energy.
Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Ян получит титульник в случае победы?
Пётр идёт на серии из двух побед над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду. В теории Ян уже мог претендовать на титульник, но, скорее всего, его обойдёт Кори Сэндхаген. Однако если Пётр будет на серии из трёх побед, то его позиции в гонке только укрепятся и он может требовать реванш с Двалишвили.
Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио
Турнир UFC on ABC 9 пройдёт 26 июля в Абу-Даби, ОАЭ на «Etihad Arena». Начало турнира — в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 22:00 по мск.
❌ В карде должен был быть бой Мовсара Евлоева
Россиянин должен был биться в соглавном событии с дебютантом промоушена Аароном Пико. Бой был бы пятираундовым. Поединок отменили за две недели до турнира из-за проблем со здоровьем у Евлоева. Теперь бой могут перебронировать на UFC 319, который пройдёт в августе.
Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги
Основной кард:
- Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
- Пётр Ян — Маркус Макги;
- Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
- Асу Алмабаев — Хосе Очоа;
- Никита Крылов — Богдан Гуськов.
Предварительный кард:
- Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
- Муслим Салихов — Карлос Леал;
- Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
- Аманда Рибас — Табата Риччи;
- Ибо Аслан — Билли Элекана;
- Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
- Мартин Будай — Маркус Алмейда.