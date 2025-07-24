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Взвешивание UFC on ABC 9: Пётр Ян, Шара Буллет, Маркус Макги, Марк-Андре Баррио, онлайн-трансляция, цифры на весах

Взвешивание UFC Абу-Даби: Ян устроит потасовку, Шара снова напугает? LIVE
Сергей Сорокин
Взвешивание UFC on ABC 9
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Последние приготовления перед ярким турниром.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Главное событие вечера — бой экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Ренье де Риддер

В рамках соглавного события турнира в октагон возвращается Пётр Ян. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

Также очередной бой проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара ранее потерпел первое поражение в карьере, выпал из рейтингов, а теперь сразится с Марком-Андре Баррио.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

Саид Нурмагомедов встретится с Брайсом Митчеллом, который спускается в легчайший вес.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Брайс Митчелл
Не началось
Саид Нурмагомедов

Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса и встретится с Богданом Гуськовым.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов

Также на турнире в Абу-Даби выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Муслим Салихов — Карлос Леал
26 июля 2025, суббота. 21:05 МСК
Муслим Салихов
Не началось
Карлос Леал

А 25 июля состоится взвешивание бойцов перед турниром. Кроме того, парни получат возможность посмотреть друг другу в глаза, провести финальные стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.

О чём думает экс-чемпион UFC перед новым поединком:
«Не вышел бы на тот бой с Двалишвили». Интервью с Петром Яном
Эксклюзив
«Не вышел бы на тот бой с Двалишвили». Интервью с Петром Яном
Где смотреть взвешивание перед турниром Когда состоится взвешивание перед турниром Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги
Live Сергей Сорокин

🏞 «Пусть остаётся при ней». Ян — о теории Хабиба, что у бойца не может быть двух пиков

Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян в преддверии своего поединка с американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9 поделился мыслями о теории члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что у бойца не может быть двух пиков в карьере.

«Это же теория Хабиба, пусть он при ней остаётся.

Чувствую ли в себе кондиции, чтобы снова выйти на пик? Не знаю, как можно оценить, когда ты на пике. Нужно это чувствовать либо показывать. Но я считаю, что у меня есть всё, чтобы стараться прийти к этому пику», — сказал Ян на пресс-конференции.

21:22 Сергей Сорокин

🗣 Пётр Ян выступил с обращением перед боем в UFC с американцем Маркусом Макги

«Ребята, всех приветствую! 26 июля состоится мой поединок на UFC в Абу-Даби. Всем огромное спасибо, кто болеет, поддерживает. Смотрите, будет красиво», — сказал Ян.

21:17 Сергей Сорокин

🤣 Две секунды молчания от Шары

Шару Буллета спросили про бой Чимаева и Дю Плесси. Ответ Пирата — шикарны!

«В этом поединке Дрикус в надёжных руках. И мы почтим его память двумя секундами молчания», — сказал Магомедов на пресс-конференции перед турниром UFC on ABC 9.

21:00 Сергей Сорокин

😎 Прогноз от Штыркова

«Считаю Петю фаворитом. Макги не сможет ничем удивить Петю в стойке, да и вообще, я думаю, в любом из аспектов ММА. Дай бог, чтобы Петя был в хорошей форме без критических травм, тогда, я думаю, проблем у Пети вообще не будет. Недооценивать Макги не стоит, но Пётр ответственный, дисциплинированный, опытный спортсмен, думаю, он этого не допустит и, выйдя в оптимальных кондициях, даже, может, не самых лучших, заберёт победу. Не могу сказать, досрочно это будет или по очкам, тяжело такой прогноз сделать, но победа будет за Петей», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

20:47 Сергей Сорокин

🙃 Ян уверяет, что может победить Двалишвили

«В первом бою я не смог показать свои возможности. Это реально аргументированный факт. Надеемся, что состоится ещё один поединок. Мераб делает свою работу, у него есть свои сильные стороны, которые он навязывает. Я вижу, что могу его победить», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале «Колос об ММА».

20:47 Сергей Сорокин

Где смотреть взвешивание перед турниром

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

20:47 Сергей Сорокин

🤗 «Он потрясающий». Тони Фергюсон выразил уважение Шаре Буллету

«Шара — потрясающий [боец]. Когда был турнир в Абу-Даби, мы были в одном углу. Мы с ним пересеклись, когда я разминался к бою. Он видел меня, знает мои движения. Так что это классно, когда оба парня, которые выходят в октагон и показывают иные техники, уважают друг друга.

У меня к Шаре только уважение. Он хорош, это боец вольного стиля, который действительно свободен и может менять техники по ходу боя», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.

20:47 Сергей Сорокин

Когда состоится взвешивание перед турниром

Официальное взвешивание пройдёт 25 июля. Начало мероприятия — в 08:00 по мск. Церемониальное взвешивание начнётся в 15:30

20:47 Сергей Сорокин

👌🏽 Пётр Ян высказался о возможных реваншах с О’Мэлли и с Двалишвили

«Для меня нет точной принципиальности, Шон это будет или Мераб. Безусловно, если не говорить о поясе, мне хотелось бы с ними подраться ещё раз, проверить свои силы. Но такой задачи, чтобы я прям хотел провести с ними реванш, нет», — сказал Ян в интервью пресс-службе Gorilla Fighting Energy.

20:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

20:46 Сергей Сорокин

🤔 Ян получит титульник в случае победы?

Пётр идёт на серии из двух побед над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду. В теории Ян уже мог претендовать на титульник, но, скорее всего, его обойдёт Кори Сэндхаген. Однако если Пётр будет на серии из трёх побед, то его позиции в гонке только укрепятся и он может требовать реванш с Двалишвили.

20:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио

Турнир UFC on ABC 9 пройдёт 26 июля в Абу-Даби, ОАЭ на «Etihad Arena». Начало турнира — в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 22:00 по мск.

20:46 Сергей Сорокин

❌ В карде должен был быть бой Мовсара Евлоева

Россиянин должен был биться в соглавном событии с дебютантом промоушена Аароном Пико. Бой был бы пятираундовым. Поединок отменили за две недели до турнира из-за проблем со здоровьем у Евлоева. Теперь бой могут перебронировать на UFC 319, который пройдёт в августе.

20:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги

Основной кард:

  • Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
  • Пётр Ян — Маркус Макги;
  • Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
  • Асу Алмабаев — Хосе Очоа;
  • Никита Крылов — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

  • Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
  • Муслим Салихов — Карлос Леал;
  • Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
  • Аманда Рибас — Табата Риччи;
  • Ибо Аслан — Билли Элекана;
  • Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
  • Мартин Будай — Маркус Алмейда.
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