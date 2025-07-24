Взвешивание UFC Абу-Даби: Ян устроит потасовку, Шара снова напугает? LIVE

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26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Главное событие вечера — бой экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером.

В рамках соглавного события турнира в октагон возвращается Пётр Ян. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.

Также очередной бой проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара ранее потерпел первое поражение в карьере, выпал из рейтингов, а теперь сразится с Марком-Андре Баррио.

Саид Нурмагомедов встретится с Брайсом Митчеллом, который спускается в легчайший вес.

Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса и встретится с Богданом Гуськовым.

Также на турнире в Абу-Даби выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом.

А 25 июля состоится взвешивание бойцов перед турниром. Кроме того, парни получат возможность посмотреть друг другу в глаза, провести финальные стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.