Как всё испортить перед самым важным боем в карьере. Пособие от Дюбуа

Вам предстоит самый важный бой в карьере, который может вписать вас в историю бокса и сделать абсолютным чемпионом мира. Как будете подходить к этому поединку? На прошлой неделе ответ мог дать Даниэль Дюбуа, который после мощнейшей серии из трёх досрочных побед добрался до пояса и объединительного поединка с Александром Усиком.

Однако в самом бою, как мы помним, всё пошло не по плану британца. Он не мог добраться до Усика, выглядел робко и зажато, а когда пытался атаковать на скорости, то пропускал в два раза больше. В итоге Дюбуа закислился уже после трети боя, улетел в нокдаун и потом окончательно лёг, вынудив рефери остановить поединок в пятом раунде. Полнейшее разочарование после того, как из Дюбуа почти сделали национального героя и вознесли в ранг того самого, кто остановит Усика. А в итоге Даниэль проиграл ещё быстрее, чем в первом бою. Теперь никто не будет вспоминать спорный момент из первого поединка – все видели, что произошло во втором.

Но мало того, что Дюбуа и его команда остались глубоко разочарованными исходом титульника, так британская пресса ещё и начала копаться в причинах поражения – и докопалась до неприятных подробностей того, как Даниэль подходил к бою. Сначала журналист Саймон Джордан рассказал, что Дюбуа прибыл на арену на 45 минут позже Усика, а прямо в день боя в доме Даниэля прошла большая вечеринка, устроенная его отцом. Там было 50-70 человек, с которыми боксёр даже не был знаком.

Позже стали появляться детали всей этой странной ситуации, причём Джордан несколько раз подчёркивал, что это ни в коем случае не оправдание превосходства Усика перед Дюбуа. Итак, отец Даниэля Дэйв Дюбуа решил закатить вечеринку именно в том доме, откуда боксёр должен был отправиться на арену и боксировать за четыре пояса. Сам Даниэль, которого всегда характеризуют как тихого и скромного парня, был вынужден просто уехать из дома, чтобы не находиться в шумной обстановке. А потом настало время отправляться на «Уэмбли», однако Дюбуа-старший в тот момент пытался найти машины, чтобы отвезти дорогих гостей на арену. Этого сделать не удалось, время было потеряно, и в итоге Даниэль опоздал.

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Более того, машина, на которой привезли Дюбуа, была без специального пропуска, и бойцу пришлось спешно пересекать парковку пешком и идти в раздевалку, куда он и так уже прилично опоздал. А перед этим отец Даниэля пытался учинить скандал и грозился снять сына с боя, если на «Уэмбли» не будет допущена вся компания, которая из дома Дюбуа прибыла на арену. Джордан отмечает, что подготовка в день боя была не на должном уровне. Он отдаёт должное Дэйву, который многое вложил в сына, но задаётся вопросом: «Есть ли там баланс между влиянием и разрешительной силой?»

Также семью Дюбуа раскритиковал Тони Беллью: «Дон Чарльз (тренер Даниэля. — Прим. «Чемпионата») — наёмный работник. Он работает в углу на отца Даниэля Дюбуа. У Дюбуа в углу фантастический тренер, но он его нанимает, чтобы тот слушал его отца. Ты не можешь платить ему за то, чтобы он подготовил тебя к бою, а потом смотрел на твоего отца в углу. Мне жаль Даниэля, он парень с жёсткой дисциплиной, у него хорошая карьера, но нужно спросить себя — для кого ты боксируешь и зачем ты это делаешь?»

Надо сказать, что у Дэйва Дюбуа всегда было огромное влияние на сына и его карьеру. Даниэль называет его «легендой» и «пророком», а сам Дэйв рассказывал, что ещё до рождения сына у него было видение, что тот станет чемпионом мира. Поэтому Даниэль с четырёх лет занимался в плотном графике, и его заставляли отжиматься на кулаках по несколько часов. Тренер Дюбуа Дон Чарльз соглашается, что в отце боксёра есть нечто безумное, однако отмечает, что тот умеет мотивировать сына.

Утверждается, что жёсткие методы воспитания и сегодня влияют на Даниэля, он почти не пользуется социальными сетями и, как пишет Daily Mail, возможно, даже не в курсе скандала вокруг вечеринки. Никаких комментариев от семьи Дюбуа по этому поводу действительно ещё не было. Отметился только Дон Чарльз, назвавший всё «сборами», а не вечеринкой, однако его попытка всё сгладить выглядит не очень убедительно.

«Уберём слово «вечеринка», это была встреча, сбор. Было много разговоров об энергии, с которой он выходил на бой с Джошуа. Тогда тоже был сбор, потом его перенесли из дома в раздевалку. Эта энергия и породила ту энергию, которую Даниэль показал во время выхода в ринг. Мы тогда победили, и, если что-то сработало с первого раза, ты делаешь это снова. Возможно, в этот раз было больше людей, чтобы собрать ещё больше энергии. Я логичный человек, и это имеет логический смысл».

Даниэль Дюбуа в зале Фото: Tom Jenkins/Getty Images

Вполне возможно, что другой подход к подготовке в день боя тоже не помог бы Дюбуа победить. Но в любом случае отец Даниэля продемонстрировал всему миру, как не нужно подходить к важным боям. Такой подход всё же максимально далёк от понятия «профессионализма». И это очередное подтверждение того, что даже самое близкое окружение может пагубно влиять на спортсмена высокого уровня. Прежде чем вернуться, Дюбуа должен сделать правильные выводы. И речь не только о Даниэле.