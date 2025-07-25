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Петр Ян — Маркус Макги, Шара Буллет — Баррио, UFC on ABC 9: прямая онлайн-трансляция, 26 июля 2025 года, где смотреть, live, эфир

UFC on ABC 9: российский десант в Абу-Даби! Ждём бои Яна, Шары и Крылова. LIVE
Сергей Сорокин
UFC on ABC 9
Комментарии
Кард изобилует яркими противостояниями.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Главное событие вечера — бой экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер
27 июля 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Ренье де Риддер

В рамках соглавного события турнира в октагон возвращается Пётр Ян. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

Также очередной бой проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара ранее потерпел первое поражение в карьере, выпал из рейтингов, а теперь сразится с Марком-Андре Баррио.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

Саид Нурмагомедов встретится с Брайсом Митчеллом, который спускается в легчайший вес.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Брайс Митчелл
Не началось
Саид Нурмагомедов

Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса и встретится с Богданом Гуськовым.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов

Также на турнире в Абу-Даби выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Муслим Салихов — Карлос Леал
26 июля 2025, суббота. 21:05 МСК
Муслим Салихов
Не началось
Карлос Леал

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Россиянин стал очень редко завершать свои бои нокаутами:
Пётр Ян остаётся крутым ударником. Но его эффективность вызывает вопросы
Пётр Ян остаётся крутым ударником. Но его эффективность вызывает вопросы
Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги
Live Сергей Сорокин

🐺 Чимаев высказался о предстоящем бое между Уиттакером и де Риддером

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев поделился мнением о предстоящем поединке между австралийцем Робертом Уиттакером и нидерландцем Ренье де Риддером. Бой состоится 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9.

«Это будет хороший плотный поединок. Оба хорошие бойцы. Де Риддер, как мне кажется, в большей степени борец и грэпплер. Думаю, он постарается сделать тейкдаун и провести сабмишен. Однако Роберт не такой лёгкий соперник, как многие считают. У меня был шанс, и я воспользовался им быстро. Но он не так прост. Так что будет здорово», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

22:00 Сергей Сорокин

😳 Бадаев — о предстоящем бое Яна и Макги: вероятно, после этой победы у Петра титульник

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев дал комментарий по поводу предстоящего поединка россиянина Петра Яна и американца Маркуса Макги. Спортсмены сразятся 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

«Все мы понимаем, что Пётр Ян уровнем превосходит своего соперника и бьётся в этом поединке лишь потому, что не хочет простаивать. Думаю, ударная мощь и в целом класс Петра на другом уровне и он должен без особых проблем справиться с Макги. Хотя Макги не назовёшь проходным соперником. Он на победной серии, выглядит крепким оппонентом, но в этой игре есть уровни. И Петя должен спокойно сделать свою работу и готовиться к дальнейшему развитию событий. Вероятно, к титульному бою после этой победы», – сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

21:52 Сергей Сорокин

🔝 Пётр Ян собрал идеального бойца ММА

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян собрал идеального бойца смешанных единоборств в интервью для портала TNT Sports.

Сила удара — Том Аспиналл
Кардио/выносливость — Мераб Двалишвили
Удары ногами — Рафаэль Физиев
Бойцовский IQ — Деметриус Джонсон
Борьба — Хабиб Нурмагомедов
Крепость челюсти — Марвин Веттори
Навыки публичного выступления — Конор Макгрегор

21:40 Сергей Сорокин

🔥 «Братик, делай красиво!» Малыхин ярко поддержал Петра Яна

«Братик, делай красиво, мощно, уверенно! Пацаны, ну а вы пошурчите за братика нашего, чтобы газовал он жёстко! Йи-ха!» — сказал Малыхин в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

21:31 Сергей Сорокин

👌🏽 Пётр Ян высказался о возможных реваншах с О’Мэлли и с Двалишвили

«Для меня нет точной принципиальности, Шон это будет или Мераб. Безусловно, если не говорить о поясе, мне хотелось бы с ними подраться ещё раз, проверить свои силы. Но такой задачи, чтобы я прям хотел провести с ними реванш, нет», — сказал Ян в интервью пресс-службе Gorilla Fighting Energy.

21:31 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

21:31 Сергей Сорокин

🤔 Ян получит титульник в случае победы?

Пётр идёт на серии из двух побед над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду. В теории Ян уже мог претендовать на титульник, но, скорее всего, его обойдёт Кори Сэндхаген. Однако если Пётр будет на серии из трёх побед, то его позиции в гонке только укрепятся и он может требовать реванш с Двалишвили.

21:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио

Турнир UFC on ABC 9 пройдёт 26 июля в Абу-Даби, ОАЭ на «Etihad Arena». Начало турнира — в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 22:00 по мск.

21:31 Сергей Сорокин

❌ В карде должен был быть бой Мовсара Евлоева

Россиянин должен был биться в соглавном событии с дебютантом промоушена Аароном Пико. Бой был бы пятираундовым. Поединок отменили за две недели до турнира из-за проблем со здоровьем у Евлоева. Теперь бой могут перебронировать на UFC 319, который пройдёт в августе.

21:31 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги

Основной кард:

  • Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
  • Пётр Ян — Маркус Макги;
  • Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
  • Асу Алмабаев — Хосе Очоа;
  • Никита Крылов — Богдан Гуськов.

Предварительный кард:

  • Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
  • Муслим Салихов — Карлос Леал;
  • Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
  • Аманда Рибас — Табата Риччи;
  • Ибо Аслан — Билли Элекана;
  • Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
  • Мартин Будай — Маркус Алмейда.
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