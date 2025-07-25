UFC on ABC 9: российский десант в Абу-Даби! Ждём бои Яна, Шары и Крылова. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Главное событие вечера — бой экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером.
В рамках соглавного события турнира в октагон возвращается Пётр Ян. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.
Также очередной бой проведёт Шарабутдин Магомедов. Шара ранее потерпел первое поражение в карьере, выпал из рейтингов, а теперь сразится с Марком-Андре Баррио.
Саид Нурмагомедов встретится с Брайсом Митчеллом, который спускается в легчайший вес.
Никита Крылов будет защищать место в топ-10 в рейтинге полутяжёлого веса и встретится с Богданом Гуськовым.
Также на турнире в Абу-Даби выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🐺 Чимаев высказался о предстоящем бое между Уиттакером и де Риддером
Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев поделился мнением о предстоящем поединке между австралийцем Робертом Уиттакером и нидерландцем Ренье де Риддером. Бой состоится 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9.
«Это будет хороший плотный поединок. Оба хорошие бойцы. Де Риддер, как мне кажется, в большей степени борец и грэпплер. Думаю, он постарается сделать тейкдаун и провести сабмишен. Однако Роберт не такой лёгкий соперник, как многие считают. У меня был шанс, и я воспользовался им быстро. Но он не так прост. Так что будет здорово», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.
😳 Бадаев — о предстоящем бое Яна и Макги: вероятно, после этой победы у Петра титульник
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев дал комментарий по поводу предстоящего поединка россиянина Петра Яна и американца Маркуса Макги. Спортсмены сразятся 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.
«Все мы понимаем, что Пётр Ян уровнем превосходит своего соперника и бьётся в этом поединке лишь потому, что не хочет простаивать. Думаю, ударная мощь и в целом класс Петра на другом уровне и он должен без особых проблем справиться с Макги. Хотя Макги не назовёшь проходным соперником. Он на победной серии, выглядит крепким оппонентом, но в этой игре есть уровни. И Петя должен спокойно сделать свою работу и готовиться к дальнейшему развитию событий. Вероятно, к титульному бою после этой победы», – сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
🔝 Пётр Ян собрал идеального бойца ММА
Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян собрал идеального бойца смешанных единоборств в интервью для портала TNT Sports.
Сила удара — Том Аспиналл
Кардио/выносливость — Мераб Двалишвили
Удары ногами — Рафаэль Физиев
Бойцовский IQ — Деметриус Джонсон
Борьба — Хабиб Нурмагомедов
Крепость челюсти — Марвин Веттори
Навыки публичного выступления — Конор Макгрегор
🔥 «Братик, делай красиво!» Малыхин ярко поддержал Петра Яна
«Братик, делай красиво, мощно, уверенно! Пацаны, ну а вы пошурчите за братика нашего, чтобы газовал он жёстко! Йи-ха!» — сказал Малыхин в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.
👌🏽 Пётр Ян высказался о возможных реваншах с О’Мэлли и с Двалишвили
«Для меня нет точной принципиальности, Шон это будет или Мераб. Безусловно, если не говорить о поясе, мне хотелось бы с ними подраться ещё раз, проверить свои силы. Но такой задачи, чтобы я прям хотел провести с ними реванш, нет», — сказал Ян в интервью пресс-службе Gorilla Fighting Energy.
Где смотреть турнир UFC с боями Яна и Шары Буллета
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 9 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Ян получит титульник в случае победы?
Пётр идёт на серии из двух побед над Сонг Ядонгом и Дейвисоном Фигейреду. В теории Ян уже мог претендовать на титульник, но, скорее всего, его обойдёт Кори Сэндхаген. Однако если Пётр будет на серии из трёх побед, то его позиции в гонке только укрепятся и он может требовать реванш с Двалишвили.
Дата и время турнира UFC с боем Шара Буллет — Марк-Андре Баррио
Турнир UFC on ABC 9 пройдёт 26 июля в Абу-Даби, ОАЭ на «Etihad Arena». Начало турнира — в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 22:00 по мск.
❌ В карде должен был быть бой Мовсара Евлоева
Россиянин должен был биться в соглавном событии с дебютантом промоушена Аароном Пико. Бой был бы пятираундовым. Поединок отменили за две недели до турнира из-за проблем со здоровьем у Евлоева. Теперь бой могут перебронировать на UFC 319, который пройдёт в августе.
Полный кард турнира UFC с боем Пётр Ян — Маркус Макги
Основной кард:
- Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
- Пётр Ян — Маркус Макги;
- Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
- Асу Алмабаев — Хосе Очоа;
- Никита Крылов — Богдан Гуськов.
Предварительный кард:
- Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
- Муслим Салихов — Карлос Леал;
- Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
- Аманда Рибас — Табата Риччи;
- Ибо Аслан — Билли Элекана;
- Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
- Мартин Будай — Маркус Алмейда.