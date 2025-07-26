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Петр Ян — Маркус Макги, MMA 26 июля 2025, следующий соперник Яна, возможный титульный поединок, подбор оппозиции, матчмейкинг UFC

Ян выходит против бывшего скейтера. Матчмейкинг россиянина — самый хитрый в дивизионе
Сергей Сорокин
Превью боя Петр Ян — Маркус Макги
Аудио-версия:
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Петра уверенно ведут к новому титульному шансу.

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный. Особое внимание к себе привлекает возвращение в октагон Петра Яна. Россиянин встретится с Маркусом Макги, занимающим 13-е место в рейтинге легчайшего веса.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Маркус Макги

Беспощадный быстро вернулся в титульную гонку, хотя совсем недавно шёл на серии из поражений. Но затем команда пересмотрела подход к подбору соперников. А в UFC похоже, загорелись желанием дать Яну ещё один шанс стать чемпионом. И уровень оппозиции существенно снизился. Теперь россиянину предстоит бой с бывшим скейтером, который совсем недавно ворвался в рейтинги дивизиона.

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC on ABC 9: россияне приехали за победами! Буллет, Ян и Крылов покажут класс. LIVE
Live
UFC on ABC 9: россияне приехали за победами! Буллет, Ян и Крылов покажут класс. LIVE

В определённый момент дела Яна действительно пошли под откос. Он проиграл три поединка подряд, что стало болезненным ударом. Естественно, в тот момент никто даже не мог подумать, что Пётр вернётся в титульную гонку так быстро. Однако россиянин начал постепенное восхождение. И первой ступенькой к этому стал китаец Сонг Ядонг. Выбор получился любопытным. С одной стороны, никакой невероятной опасности от оппонента Беспощадного не ждали. С другой – он шёл на отрезке 5-1 и котировался достаточно неплохо. Поэтому победа стала индикатором готовности Яна к большому возвращению. Помогло и то, что Пётр, как оказалось позже, вышел на бой с травмой. Но смог справиться с Ядонгом, что лишь прибавило эпичности ситуации.

Следом шёл поединок с Дейвисоном Фигейреду. И вновь всё выглядит просто идеально для Петра. Соперник – экс-чемпион организации и топовый боец. Вот только всех своих успехов он добился в другом дивизионе. Правда, бразилец поднялся в легчайший вес превосходно, выдал серию из трёх побед. Однако это не отменяет того факта, что Ян находился в позиции фаворита. И шикарно воспользовался своим положением. Разобрал Дейвисона в ударке и вновь показал высочайший уровень мастерства. На фоне Петра, который никогда не отличался габаритами, Фигейреду всё равно потерялся. И это нельзя совсем списывать со счетов.

Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду

Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В итоге буквально через два поединка заговорили о том, что Ян готов к новому титульному шансу. А ведь некоторые оппоненты имели более внушительные удачные серии. Но всё решил хитрый матчмейкинг. Да, Пётр побеждал не самую сложную для себя оппозицию. Однако Ядонг шёл с приличной статистикой, что добавляло ему статуса. А Фигейреду всегда будет иметь звание экс-чемпиона лучшей лиги на планете, поэтому котироваться низко попросту не может. Вот и получается, что правильный подбор соперников быстро вывел Яна назад – в топ.

Теперь ситуация складывается ещё более любопытно. На пути Петра окажется боец, который совсем недавно был за пределами рейтинга. Тем не менее всё равно максимально удобен с точки зрения титульной гонки. Макги – бывший скейтер, который очень поздно ворвался в смешанные единоборства. При этом имеет в пассиве всего одно поражение, а в UFC остаётся непобеждённым. Побеждает ярко, но посредственную оппозицию. А главное, вряд ли вообще подумает над тем, чтобы пытаться тащить Петра в партер. А значит, Ян будет находиться в максимально комфортных для себя условиях.

Россиянин стал очень редко завершать свои бои нокаутами:
Пётр Ян остаётся крутым ударником. Но его эффективность вызывает вопросы
Пётр Ян остаётся крутым ударником. Но его эффективность вызывает вопросы

Ян быстро вернулся в титульную гонку и может получить статус претендента уже после предстоящего поединка. И в этом, безусловно, огромная заслуга самого Беспощадного. Однако не последнюю роль сыграл хитрый и грамотный матчмейкинг.

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