И снова турнир года в Абу-Даби. Как UFC собирает самые мощные карды

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный.

Основной кард:

Предварительный кард:

Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;

Муслим Салихов — Карлос Леал;

Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;

Аманда Рибас — Табата Риччи;

Ибо Аслан — Билли Элекана;

Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;

Мартин Будай — Маркус Алмейда.

Стоит отметить, что в Абу-Даби традиционно радуют фанатов яркими вывесками. Но тут турнир выходит за рамки привычного. А всё потому, что даже для ивента без номера организация собрала топовейший кард.

В шутку или нет, но многие успели окрестить предстоящее событие «турниром года». И интриг действительно достаточно. Причём начнётся всё ещё в предварительном карде. Сначала выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом. Россиянин идёт на серии из двух побед и рассчитывает закрепить её. И это всё – в 41 год. А дальше – ещё более огненное противостояние. Саид Нурмагомедов сразится с Брайсом Митчеллом. Американец уже давно стал мемом, потому что перед поединками вытворяет совершенно безрассудные вещи. А сами бои представителя США всегда получаются огненными. Поэтому следить за этим просто необходимо.

Но главное внимание, безусловно, будет приковано к основному карду. А там один поединок ярче другого. Открывают всю эту красоту Никита Крылов и Богдан Гуськов. Оба заявляют, что представляют Россию, поэтому битва будет носить принципиальный характер. Кроме того, Шахтёр допустил в последнем бою осечку, которую теперь попытается закрыть. А вот Гуськов идёт на серии из побед, поэтому находится в прекрасном состоянии.

Никита Крылов и Богдан Гуськов Фото: Chris Unger/Getty Images

Особняком стоят другие бои россиян. Сначала очередной поединок проведёт Шара Буллет. Ему дали крепкого оппонента. Марк-Андре Баррио совершенно точно не собирается выступать в роли «мальчика для битья». После поражения от Майкла Пейджа Пират вылетел из рейтинга дивизиона. Но рассчитывает быстро вернуться туда, а затем – ворваться в чемпионскую гонку. Поэтому поединок может стать настоящим индикатором готовности Буллета к серьёзным вызовам. А также даст ответ на вопрос о том, сможет ли Шара справиться с поражением, не сломаться морально.

А в соглавном событии выступит Пётр Ян. И он уже в следующем поединке может получить титульный шанс. Однако для этого необходимо разбивать Маркуса Макги. Причём делать это максимально ярко и уверенно. Беспощадный встретится с бывшим скейтером. При этом американец классно ворвался в UFC. Он выдал четыре ярких победы, поэтому быстро ворвался в рейтинги. 13-я позиция – опасный вызов для россиянина. Но если Ян победит, то практически не оставит организации шансов, застолбит за собой место в титульном поединке.

В главном событии также будет жарко. Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер совершенно точно не дадут публике скучать. Вот и получается, что турнир может дать фору многим номерным событиям. И смотреть его нужно обязательно. В UFC традиционно устраивают в Абу-Даби настоящее веселье. А его секрет довольно прост. Большое количество россиян, рубка в главном поединке вечера. Поэтому фанаты обожают такие ивенты.