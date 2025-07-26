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UFC Абу-Даби: Уиттакер — де Риддер, Ян — Макги, Буллет — Баррио, MMA 26 июля 2025, разбор карда, все бойцы, кто будет драться

И снова турнир года в Абу-Даби. Как UFC собирает самые мощные карды
Сергей Сорокин
UFC Абу-Даби: разбор карда
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Топовые бойцы и огромное количество россиян.

26 июля в Абу-Даби пройдёт турнир UFC on ABC 9. Несмотря на то что ивент не носит статус номерного, кард собран очень внушительный.

Основной кард:

Предварительный кард:

  • Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
  • Муслим Салихов — Карлос Леал;
  • Дэйви Грант — Дэ’Мон Блэкшир;
  • Аманда Рибас — Табата Риччи;
  • Ибо Аслан — Билли Элекана;
  • Мохаммад Яхья — Стивен Нгуен;
  • Мартин Будай — Маркус Алмейда.

Стоит отметить, что в Абу-Даби традиционно радуют фанатов яркими вывесками. Но тут турнир выходит за рамки привычного. А всё потому, что даже для ивента без номера организация собрала топовейший кард.

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC on ABC 9: Ян в полной боевой готовности! До титульника — один шаг. LIVE
Live
UFC on ABC 9: Ян в полной боевой готовности! До титульника — один шаг. LIVE

В шутку или нет, но многие успели окрестить предстоящее событие «турниром года». И интриг действительно достаточно. Причём начнётся всё ещё в предварительном карде. Сначала выступит Король кунг-фу Муслим Салихов. Он будет биться с бразильцем Карлосом Леалом. Россиянин идёт на серии из двух побед и рассчитывает закрепить её. И это всё – в 41 год. А дальше – ещё более огненное противостояние. Саид Нурмагомедов сразится с Брайсом Митчеллом. Американец уже давно стал мемом, потому что перед поединками вытворяет совершенно безрассудные вещи. А сами бои представителя США всегда получаются огненными. Поэтому следить за этим просто необходимо.

Но главное внимание, безусловно, будет приковано к основному карду. А там один поединок ярче другого. Открывают всю эту красоту Никита Крылов и Богдан Гуськов. Оба заявляют, что представляют Россию, поэтому битва будет носить принципиальный характер. Кроме того, Шахтёр допустил в последнем бою осечку, которую теперь попытается закрыть. А вот Гуськов идёт на серии из побед, поэтому находится в прекрасном состоянии.

Никита Крылов и Богдан Гуськов

Никита Крылов и Богдан Гуськов

Фото: Chris Unger/Getty Images

Особняком стоят другие бои россиян. Сначала очередной поединок проведёт Шара Буллет. Ему дали крепкого оппонента. Марк-Андре Баррио совершенно точно не собирается выступать в роли «мальчика для битья». После поражения от Майкла Пейджа Пират вылетел из рейтинга дивизиона. Но рассчитывает быстро вернуться туда, а затем – ворваться в чемпионскую гонку. Поэтому поединок может стать настоящим индикатором готовности Буллета к серьёзным вызовам. А также даст ответ на вопрос о том, сможет ли Шара справиться с поражением, не сломаться морально.

А в соглавном событии выступит Пётр Ян. И он уже в следующем поединке может получить титульный шанс. Однако для этого необходимо разбивать Маркуса Макги. Причём делать это максимально ярко и уверенно. Беспощадный встретится с бывшим скейтером. При этом американец классно ворвался в UFC. Он выдал четыре ярких победы, поэтому быстро ворвался в рейтинги. 13-я позиция – опасный вызов для россиянина. Но если Ян победит, то практически не оставит организации шансов, застолбит за собой место в титульном поединке.

Россиянин стал очень редко завершать свои бои нокаутами:
Пётр Ян остаётся крутым ударником. Но его эффективность вызывает вопросы
Пётр Ян остаётся крутым ударником. Но его эффективность вызывает вопросы

В главном событии также будет жарко. Роберт Уиттакер и Ренье де Риддер совершенно точно не дадут публике скучать. Вот и получается, что турнир может дать фору многим номерным событиям. И смотреть его нужно обязательно. В UFC традиционно устраивают в Абу-Даби настоящее веселье. А его секрет довольно прост. Большое количество россиян, рубка в главном поединке вечера. Поэтому фанаты обожают такие ивенты.

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