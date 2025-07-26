42 секунды на нокаут — и это в 41 год! Шикарная победа Короля кунг-фу

В Абу-Даби продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. В предварительном карде вечера свой поединок провёл российский боец Муслим Салихов: он разделил клетку с бразильцем Карлосом Леалом.

41-летний Салихов в прошлом году оказался на грани увольнения из промоушена. У российского бойца было три поражения в четырёх поединках, плюс, конечно, сказывался возраст. Однако Салихов сумел наладить своё положение и вышел на победную серию. Сначала Муслим одолел Сантьяго Понциниббио в тяжёлом бою раздельным решением судей, а затем оформил яркий нокаут вертушкой в поединке с Сонг Кинаном, в очередной раз оправдав своё прозвище Король кунг-фу. На пятом десятке Салихов переживает вторую молодость и ведёт борьбу за попадание в топ-15 полусреднего веса UFC. Всего в карьере Муслим провёл 27 поединков, одержал 21 победу, 14 из них – нокаутами.

Очередным соперником россиянина стал бразилец Карлос Леал. Несмотря на то что он на 10 лет младше Салихова, Карлос провёл на один профессиональный бой больше – 27, выиграл из них также 21. Леал выступал во многих крупных лигах – LFA, Bellator, PFL – и в итоге оказался в UFC. Правда, дебютировал неудачно: в первом поединке в лиге Даны Уайта он уступил другому россиянину Ринату Фахретдинову. В марте этого года бразилец закрыл поражение, нокаутировав Алекса Мороно, и стремился продлить победную серию в бою с Салиховым.

Леал активно начал поединок, прессинговал россиянина, но Муслима это не смущало: он встречал соперника киками с дистанции, а затем неожиданно завершил бой в свою пользу. Карлос в очередной раз бросился на Салихова, россиянин провалил его и мощнейшим правым оверхендом наглухо вырубил бразильца — даже не понадобилось добивание. На весь бой ушло всего 42 секунды. Фантастическое выступление 41-летнего Салихова, который продлил удачную серию до трёх побед. Ждём ветерана в рейтинге?