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Муслим Салихов — Карлос Леал, обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC в Абу-Даби

42 секунды на нокаут — и это в 41 год! Шикарная победа Короля кунг-фу
Игорь Некрасов
Отчёт о бое Муслим Салихов — Карлос Леал
Аудио-версия:
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Муслим Салихов рвётся в рейтинг.

В Абу-Даби продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9. В предварительном карде вечера свой поединок провёл российский боец Муслим Салихов: он разделил клетку с бразильцем Карлосом Леалом.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Муслим Салихов (W) — Карлос Леал
26 июля 2025, суббота. 21:10 МСК
Муслим Салихов
Окончено
KO
Карлос Леал

41-летний Салихов в прошлом году оказался на грани увольнения из промоушена. У российского бойца было три поражения в четырёх поединках, плюс, конечно, сказывался возраст. Однако Салихов сумел наладить своё положение и вышел на победную серию. Сначала Муслим одолел Сантьяго Понциниббио в тяжёлом бою раздельным решением судей, а затем оформил яркий нокаут вертушкой в поединке с Сонг Кинаном, в очередной раз оправдав своё прозвище Король кунг-фу. На пятом десятке Салихов переживает вторую молодость и ведёт борьбу за попадание в топ-15 полусреднего веса UFC. Всего в карьере Муслим провёл 27 поединков, одержал 21 победу, 14 из них – нокаутами.

Очередным соперником россиянина стал бразилец Карлос Леал. Несмотря на то что он на 10 лет младше Салихова, Карлос провёл на один профессиональный бой больше – 27, выиграл из них также 21. Леал выступал во многих крупных лигах – LFA, Bellator, PFL – и в итоге оказался в UFC. Правда, дебютировал неудачно: в первом поединке в лиге Даны Уайта он уступил другому россиянину Ринату Фахретдинову. В марте этого года бразилец закрыл поражение, нокаутировав Алекса Мороно, и стремился продлить победную серию в бою с Салиховым.

Основные события турнира:
UFC on ABC 9: стартовал основной кард. Ждём поединок Буллета! LIVE
Live
UFC on ABC 9: стартовал основной кард. Ждём поединок Буллета! LIVE

Леал активно начал поединок, прессинговал россиянина, но Муслима это не смущало: он встречал соперника киками с дистанции, а затем неожиданно завершил бой в свою пользу. Карлос в очередной раз бросился на Салихова, россиянин провалил его и мощнейшим правым оверхендом наглухо вырубил бразильца — даже не понадобилось добивание. На весь бой ушло всего 42 секунды. Фантастическое выступление 41-летнего Салихова, который продлил удачную серию до трёх побед. Ждём ветерана в рейтинге?

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