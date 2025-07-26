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Саид Нурмагомедов — Брайс Митчелл: обзор боя, кто победил, результат поединка, как закончился

Нурмагомедова забороли! Скандальный Митчелл одолел россиянина
Александр Фролов
Отчёт о бое Саид Нурмагомедов — Брайс Митчелл
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Саиду не хватило навыков грэпплинга.

Саид Нурмагомедов незаметно превратился в ветерана UFC: скромный и молчаливый боец выступает в лучшем промоушене мира уже восьмой год. Последние результаты однофамильца Хабиба были не лучшими — из последних трёх поединков Саид победил только в одном, проиграв Джонатану Мартинесу и Винисиусу Оливейре. Но сегодня у Нурмагомедова был отличный шанс резко повысить свои акции, ведь он получил в соперники достаточное громкое имя — скандального американца Брайса Митчелла.

Митчелл практически всю карьеру выступал в полулёгком дивизионе, где, кстати, успел дать конкурентный поединок Илии Топурии. Но побед становилось всё меньше, и Брайс решил сменить весовую категорию, спустившись в легчайший вес. Конечно, больше всего Митчелл известен не поединками, а неоднозначными высказываниями. Брайс просто обожает теории заговора: он уверен, что Земля плоская, а недавно и вовсе попался на оправдании Адольфа Гитлера, за что Дана Уайт назвал Митчелла «самым тупым человеком на земле». Однако как боец Брайс точно не выглядел подарком для Нурмагомедова — борьба у этого парня на отличном уровне, да и с ударной техникой всё нормально.

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Буквально с первых секунд поединка Митчелл стал охотиться за тейкдауном. Какое-то время россиянину удалось удерживать оппонента на расстоянии: на второй минуте Брайс дважды всё-таки опрокинул Саида, но так и не смог затащить того в партер. А следом уже Нурмагомедов сбил американца с ног. Дальше началась работа на канвасе, где наш соотечественник был в доминирующей позиции, вот только не смог добиться там заметных успехов.

Во втором раунде Митчелл уже на старте сумел перевести соперника, после чего стал выкручивать тому руку. Саид достаточно спокойно держался: поединок выглядел не слишком эффектно, из-за чего трибуны начали гудеть. Через пару минут Нурмагомедов высвободился и уже сам ненадолго захватил инициативу. Третья пятиминутка тоже началась с борьбы у сетки: бой был невероятно вязким и непростым для обоих спортсменов. До самого конца зрители наблюдали работу в партере, где значительно лучше выглядел Митчелл. Решить судьбу поединка должны были судьи, и они единогласно отдали победу Брайсу. Увы.

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