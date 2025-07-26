Новый провал Шахтёра. Крылов опять проиграл нокаутом

26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, проходит турнир UFC on ABC 9. Основной кард ивента открывала битва топовых полутяжеловесов — Никиты Крылова и Богдана Гуськова.

Крылов не так давно шёл на серии из трёх побед и метил в топ-5 дивизиона, но травма плеча надолго вывела Шахтёра из строя, и он был вынужден пропустить больше двух лет, прежде чем вернуться в октагон. Правда, камбэк для Крылова получился кошмарным — он встретился с Домиником Рейесом, пошёл в рубку с первых секунд и был брутально нокаутирован. Причём впервые в карьере Никита проиграл прямым нокаутом. Однако уже спустя три месяца он решил вернуться и на этот раз встретиться с Богданом Гуськовым.

Царевич оказался в UFC осенью 2023 года. Тогда боец, напоминающий внешне Энтони Смита, принял на коротком уведомлении бой с Волканом Оздемиром и проиграл досрочно. Но после этого Гуськов уже соорудил серию из трёх досрочных побед, за которые заработал два бонуса по $ 50 тыс., и ворвался в топ-15 полутяжёлого веса. Бой с Крыловым был шансом Богдана забраться в десятку.

Никита начал активно, однако не спешил сближаться, работал с дистанции лоу-киками и мидл-киками. В одном из эпизодов Крылов попал правым боковым, после чего Гуськов тоже начал действовать агрессивнее, а в другом моменте даже потряс соперника, зажав его у сетки. На атаки Крылова ногами Богдан стал отвечать прямыми и попал справа. На последней минуте раунда Никита пошёл вперёд и напоролся на мощный правый хук — Крылов оказался в нокдауне, и следом полетели добивающие удары, которые вынудили рефери остановить поединок.

Второе подряд поражение Крылова, и оба раза он проигрывает нокаутами. Никите стоит задуматься, куда сейчас идёт его карьера. Гуськов же, в свою очередь, врывается в топ-10 полутяжёлого дивизиона и вправе претендовать на бой, который может продвинуть его ещё выше.