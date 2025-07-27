Драматичный бой Шары Буллета. Получил перелом носа и с трудом забрал победу

В Абу-Даби проходит масштабный турнир UFC on ABC 9. В главном карде турнира выступил яркий российский средневес Шарабутдин Магомедов: ему предстояло встретиться с канадцем Марком-Андре Баррио.

Шара Буллет вихрем залетел в UFC в 2023 году. Боец с неординарной внешностью и ярким стилем стал покорять тысячи фанатов смешанных единоборств. Удивительно, но за год до дебюта в лучшей лиге мира Магомедов выступал в российских поп-ММА промоушенах, но сумел выйти на совершенно другой уровень. В лиге Даны Уайта Шара сначала уверенно разобрался с крепким ударником Бруно Силвой, заставив того во время поединка искать спасение в борьбе. А затем была фантастическая серия от Буллета: он провёл три поединка за четыре месяца, во всех одержал победы, а двойной бэкфист в бою с Арменом Петросяном запомнился любителям единоборств надолго.

Но в феврале этого года Магомедов потерпел первое поражение в карьере. Шара не смог подобрать ключи к опытному и неудобному ударнику Майклу Пейджу. Британец навязал Буллету свой стиль и забрал победу судейским решением.

Закрывать поражение россиянину пришлось в поединке с Марком-Андре Баррио. Канадец звёзд с неба не хватает, в UFC несколько раз был на грани увольнения: например, в 2019 году он проиграл три поединка подряд, но затем сумел прервать неудачную серию. Аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году, но Баррио в мае этого года финишировал Бруно Силву и сохранил место в лиге. Всего на счету канадца 17 побед при 9 поражениях, при этом Марк-Андре обладает нокаутирующей мощью – 11 побед он одержал нокаутами.

Канадец начал поединок с прессинга, Шара встречал соперника мощными лоу-киками. Баррио напропускал и решил зайти в борьбу, сумел перевести Магомедова, но россиянин довольно быстро поднялся и продолжил поединок в стойке. Марк-Андре тут же попытался ещё раз пройти в ноги, на этот раз Буллет выстоял и грамотно поработал в клинче. Канадец продолжал прессинговать, но никакого преимущества ему это не приносило. А Шара грамотно отстреливался с дистанции, стал добавлять кики по этажам забрал концовку раунда.

В начале второго раунда зрители увидели хорошо знакомого Шару Буллета: россиянин пробил с колена в прыжке, выбросил ещё несколько эффектных киков, а в одном из эпизодов нанёс канадцу серьёзную сечку, которая стала заливать его лицо кровью. Казалось, что Баррио приходится крайне тяжело, но Марк-Андре тут же ответил Шаре, донёс несколько плотных попаданий на руках — и уже Шара был вынужден спасаться в клинче. На последней минуте Баррио провёл тейкдаун, но россиянин быстро встал на ноги и поработал в клинче локтями и коленями, устроив Марку-Андре настоящее избиение — канадец стал буквально убегать от Шары.

Бой Шара Буллет — Марк-Андре Баррио Фото: Chris Unger/Getty Images

Не менялась картина поединка в третьем раунде. Баррио пытался оказывать давление и искать счастье в борьбе, Шара же работал с дистанции, использовал джеб и кики по этажам и много двигался, а в моменты сближения жёстко встречал канадца коленями. На последней минуте поединка активизировался россиянин, демонстрировал сопернику всё разнообразие своей техники и даже попытался пройти в ноги. Концовка боя прошла под диктовку Шары, который избивал канадца в партере и поставил уверенную точку в этом непростом поединке.

По итогам трёх раундов Шара Буллет одержал победу единогласным решением судей — 30-27 на карточках всех рефери. Но при этом многие ожидали от россиянина более уверенной победы над парнем, рекорд которого в UFC — 6-8.