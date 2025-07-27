Мастер-класс от Петра Яна. Россиянин отстоял место в топ-3 дивизиона

26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоялся очередной турнир UFC on ABC 9, в рамках которого свои поединки провели сразу несколько российских бойцов. В соглавном событии вечера бывший чемпион промоушена в легчайшем весе Пётр Ян встретился с американцем Маркусом Макги.

Сам факт организации этого поединка вызвал немало вопросов. Ян — третий номер и боец с именем, Макги же занимает 13-е место и под эгидой UFC бился всего четыре раза. Тем не менее Пётр неоднократно подчёркивал, что ему важно не простаивать. К поединку с Макги россиянин подошёл на серии из двух побед: сначала был сложный поединок с Сонг Ядонгом, а затем — встреча с Дейвисоном Фигейреду, которого Ян разобрал гораздо увереннее. В случае ещё одного успеха Пётр вполне мог заявить о претензиях на титульный шанс.

Маркус Макги с такой оппозицией, как Ян, ещё не сталкивался. В его активе в UFC три досрочные победы над Джорни Ньюсоном, Джей-Пи Байсом и Гастоном Боланьосом. А когда пришло время столкнуться с оппозицией уровня топ-15, у Макги возникли трудности. Бой с Джонатаном Мартинесом оказался серьёзной проверкой, которую Маркус прошёл с огромным трудом. Встреча с Яном обещала стать ещё более сложным испытанием для американца.

Россиянин сразу поддавил соперника к сетке, но практически не бил и старался вытянуть Макги на себя. Маркус пробовал быстро сближаться, однако Ян легко уходил от таких атак. Ближе к середине раунда Пётр включился, чаще пробивал лоу-кики, связывал их с боксёрскими комбинациями и сумел потрясти американца. Ответные атаки Макги Ян зачастую принимал на блок и тут же отвечал двойками и апперкотами из клинча. В конце раунда и Маркус нашёл свой момент и слегка потряс российского бойца.

В начале второго раунда Макги провалил Яна и вошёл в клинч, но ненадолго. Маркус в целом действовал более активно, инициировал размены и преуспевал в них, однако лучшее попадание осталось за Яном. Особенно хорошо Пётр работал на ближней дистанции, где Макги раз за разом «съедал» чистые попадания и умудрялся оставаться на ногах. Маркус тоже не застаивался и атаковал, просто панчи россиянина были точнее и визуально мощнее.

Финальный раунд Ян тоже начал с прессинга и буквально «висел» на сопернике, расстреливая его с удобной дистанции. После нескольких успешных эпизодов Пётр перешёл в клинч и продержал там соперника почти две минуты, попутно набрасывая удары. В такой манере Ян просто «засушил» Макги и уверенно забрал концовку.

Несмотря на то что очень крепкая голова Маркуса не позволила Петру оформить досрочную победу, это было очень уверенное выступление. Ян показал, что он — боец другого уровня, и теперь с серией из трёх побед он может снова заявить о своих претензиях на титульный шанс.