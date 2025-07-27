Почему Шара Буллет дрался так плохо? Его едва не вырубил канадский середняк

В Абу-Даби прошёл масштабный турнир UFC on ABC 9. В карде вечера выступило большое количество российских бойцов, в том числе Шарабутдин Магомедов. Он единогласным решением судей одолел канадца Марка-Андре Баррио и закрыл поражение от Майкла Пейджа, но к самому поединку в исполнении Буллета были вопросы. После боя россиянин был госпитализирован со сломанным носом.

Шарабутдин возвращался в клетку после первого поражения в карьере. Россиянин уверенно забрал четыре поединка на стартовом отрезке в UFC и получил в соперники опытного и неудобного ударника Майкла Пейджа. За три раунда он так и не сумел подобрать к нему ключи, Веном навязал россиянину свой поединок и забрал победу судейским решением. Шара по-философски воспринял неудачу.

«Конечно, любое поражение идёт на пользу, если ты не опускаешь руки. Мне не впервой проигрывать, в любительской карьере бывали поражения. Понял, что каждое из них меня мотивировало вернуться намного сильнее, чем я был», — отметил Шара в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Шара по-прежнему остаётся перспективным бойцом и потенциальной звездой в глазах руководства лиги, поэтому в соперники он получил Марка-Андре Баррио. Канадец выступает в UFC гораздо дольше Буллета, но при этом его рекорд в лиге составлял 6-8. Плюс Баррио ударник, что было на руку россиянину: на бумаге Магомедов не должен был испытать проблем, а многие ждали от него яркой досрочной победы.

Однако уже первый раунд показал, что лёгкой прогулки для россиянина не будет. Канадец много прессинговал, заставлял Шару постоянно двигаться и старался затаскивать Магомедова в борьбу и клинч. Да, особых проблем Буллет не испытывал, он в привычном стиле грамотно работал с дистанции, выбрасывал мощные лоу-кики, много финтил и пытался поймать Баррио на ошибке. Но в целом раунд получился не односторонним, Марк-Андре постоянно теснил россиянина, и, забегая вперёд, нужно отметить, что канадец шёл вперёд почти на протяжении всех трёх раундов.

Казалось, что во втором отрезке Шара начинает набирать обороты, появились его фирменные колени в прыжке, различные кики по этажам, локти. Баррио стал «плыть», но затем неожиданно включился и в размене мощно попал справа навстречу. Россиянин едва не упал, а его нос «ушёл» в сторону – настолько мощно пробил канадец. И за Шару стало откровенно тревожно: Баррио затаскивал Буллета в клинч, где продолжал вкладываться в серии жёстких боковых и апперкотов, тем не менее и Шара отвечал канадцу локтями и коленями – парни устроили настоящую кровавую рубку.

Бой Шара Буллет — Марк-Андре Баррио Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

За россиянина сыграло то, что Баррио сильно вымахался за два раунда, особенно за второй. И в третьем отрезке Шара, несмотря на перелом носа, был лучше соперника, перебивал Марка-Андре с дистанции, а в концовке и вовсе мог воспользоваться ситуацией, когда канадец поскользнулся и упал. Последние секунды боя прошли в партере, где Шара пытался оформить финиш, но не сумел.

Пожалуй, победа Шары не вызывала вопросов. Все судьи поставили счёт 30-27 на карточках, хотя второй раунд можно вполне было отдать канадцу. Парни, к слову, получили бонус за бой вечера, однако само выступление Магомедова оставляет некую недосказанность. Шаре снова было непросто с борьбой и клинчем, которые пытался навязать Баррио. Да, россиянин справлялся с большинством попыток проходов, но часто после этого оказывался прижатым к сетке и пропускал много ненужных ударов.

Его открытая «тайская» и кикбоксёрская стойка с опущенными руками едва не привела к провалу. Возможно, Шара просто недооценил канадца и рассчитывал на свои скорость и работу ног, но тем не менее Баррио чуть не наказал его за это. Нужно ещё раз проговорить: Марк-Андре – боец весьма посредственный, дважды был на грани увольнения с сериями из трёх поражений. И получить тяжёлый бой с таким соперником – тревожный звоночек.

После боя Шара заявил, что пробудился «злой» пират. И, наверное, этой злости и агрессии не хватало в поединке с Баррио. Буллет много отступал, проигрывал позиции в клинче, давал сопернику навязывать свой бой на ближней дистанции, хотя Марк-Андре не обладает какими-то феноменальными борцовскими навыками. Ну и напропускал Магомедов, откровенно говоря, много во втором раунде и получил совсем не обязательный урон в виде сломанного носа.

Шаре есть куда расти – это очевидно. Особенно если, как он сам признаётся, в его планы входит чемпионский пояс. Буллет закатил очередной яркий поединок, на этот раз – даже с элементами драмы. Но нужно работать над защитой, над борьбой, добавлять в работе первым номером — мало быть просто ярким и эффектным ударником с дистанции. В общем, работы хватает, и хочется верить, что Шара это сам понимает.