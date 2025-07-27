Дайте Яну реванш с Двалишвили! Россиянин круто поработал над ошибками

26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоялся очередной турнир UFC on ABC 9, в рамках которого свои поединки провели сразу несколько российских бойцов. В соглавном событии вечера бывший чемпион промоушена в легчайшем весе Пётр Ян встретился с американцем Маркусом Макги.

Победить досрочно россиянин не смог. Но уверенно забрал поединок решением судей. И вновь подвесил в воздухе вопрос о своём будущем. Совсем недавно казалось, что Беспощадный выпал из титульной гонки, зацепиться за неё больше не получится. Теперь же Ян выглядит одним из главных претендентов. А главное, Пётр, видимо, проделал качественную работу над ошибками. И готов попытаться вернуть чемпионский пояс на своё плечо.

Примечательно, что сам Пётр больше даже не думает о других соперниках. Например, многие рассчитывали увидеть столкновение Яна с Умаром Нурмагомедовым. Самого Беспощадного такая перспектива совсем не привлекает: «Возглавить турнир в Катаре с Умаром Нурмагомедовым? Для меня это сейчас неинтересно, я иду на серии из трёх побед. Умар должен выиграть как минимум пару поединков, наверное. Я принял с ним поединок на Азербайджан (турнир UFC on ABC 8 в столице Азербайджана Баку, который состоялся 21 июня. — Прим. «Чемпионата»), пять раундов. Мне в UFC предложили, я сказал: «Да, погнали». Когда он сказал «нет», я сказал: «Давайте тогда на турнир в июле». Он сюда тоже не был готов, они были готовы только в октябре драться. Поэтому пусть ждут своё тогда».

Пётр действительно громко заявляет, что хочет именно реванш с Мерабом Двалишвили. Правда, у грузинского чемпиона уже назначен поединок с Кори Сэндхагеном. Но Ян выразил желание страховать бой. До него ещё много времени, форс-мажоры никто не отменял. Поэтому помощь россиянина организации вполне может понадобиться. Однако даже если этого не произойдёт, Пётр выразил готовность дождаться Двалишвили. Мераб поздравил Яна с победой, что было довольно неожиданно. А Беспощадный ответил: «Спасибо, Мераб, удачи в следующем бою. Надеюсь, мы с тобой поборемся за пояс после».

Пётр Ян и Маркус Макги Фото: Chris Unger/Getty Images

Кажется, Пётр действительно готов к титульному шансу. И поединок с Макги – лучшее тому подтверждение. Ян не действовал безрассудно. Многие, конечно, ждали от россиянина досрочной победы. Но в такой ситуации рисковать было слишком опасно. Против Беспощадного вышел крепкий американец, который лишь раз проигрывал на профессиональном уровне. А ещё шёл на серии побед в UFC. Недооценка оппозиции много раз подводила топовых бойцов. Сам Ян в своё время уступил Шону О’Мэлли, который на тот момент находился за пределами топ-10 рейтинга. Сейчас же Пётр не допустил повторения ситуации, сработал высококлассно.

Следующий момент – Ян стал намного лучше защищаться. На старте карьеры в UFC его поединки превращались в рубку. Стоит признать, Пётр пропускал слишком много ударов. Но не теперь, когда перевес россиянина над Макги был тотальным – 130 на 66. Можно вспомнить и противостояние с Дейвисоном Фигейреду, где соотношение было даже более убедительным – 190:53. Ян минимизирует опасность, исходящую от оппонентов. Стало намного лучше в плане защиты от тейкдаунов. Заметно, что Пётр подтянул этот компонент. Макги четыре раза пытался заземлить россиянина, но не справился с этой задачей ни разу.

Россиянин проделал большую работу над ошибками. Выражается это и в отношении к своему организму. Очень часто Пётр выходил в клетку, находясь далеко не в оптимальной готовности. Однако теперь сделал для себя вывод, что это чревато. И даже признался, что сейчас не стал бы выходить на тот поединок с Двалишвили, учитывая своё состояние. Ян становится хладнокровным, точным, выверенным. И это позволило за три поединка пройти путь от провальной серии до статуса претендента, пусть пока и не совсем официального.