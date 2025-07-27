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Богдан Гуськов — Никита Крылов, нокаут, UFC Абу-Даби, карьера Богдана Гуськова, перспективы и шансы, титульная гонка, серия побед

Московский Царевич покоряет UFC. Гуськов превратился из мема в грозу дивизиона
Сергей Сорокин
Богдан Гуськов
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Богдан вышел на серию побед и рвётся к титулу.

26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоялся очередной турнир UFC on ABC 9, в рамках которого свои поединки провели сразу несколько российских бойцов. Особенно интересной получилась битва топовых полутяжеловесов — Никиты Крылова и Богдана Гуськова.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов (W)
26 июля 2025, суббота. 22:10 МСК
Никита Крылов
Окончено
KO
Богдан Гуськов

Оба бойца не раз заявляли, что представляют Россию. Поэтому противостояние действительно носило принципиальный характер. Кроме того, случилось в важный момент для каждого из соперников. Крылов рассчитывал закрыть поражение, Гуськов – продлить победную серию. В итоге всё закончилось уже в первом раунде. Богдан поймал оппонента на ошибке и финишировал. А также повысил свои шансы ворваться в чемпионскую гонку.

Вспоминаем подробности боя:
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Гуськов – уроженец Узбекистана. Но в 19 лет Богдан перебрался в Москву. И живёт в столице России по сей день. А ещё носит прозвище Царевич. Карьера Богдана пока складывается действительно сказочно. В профессиональные смешанные единоборства он попал в 2015 году. И за восемь лет наколотил профессиональный рекорд 14-2. Сначала было обидное поражение на стартовом отрезке пути – единогласным решением боец уступил Аркадию Лисину. А вот от Вячеслава Василевского он улетел в нокаут. Яркие выступления Богдана привлекли к нему внимание промоутеров UFC, которые с ходу подписали с ним контракт.

Старт пути в лучшей лиге на планете получился очень тяжёлым. Волкан Оздемир не очень приветливо принял дебютанта. И финишировал Гуськова уже в первом раунде. А многие фанаты начали подсмеиваться над Богданом. Одни считали его неуклюжим, другие – медленным. А ещё для фанатов UFC он превратился в мем по другой причине. Все моментально заметили невероятное сходство с Энтони Смитом. Внешне парни очень сильно напоминают друг друга. Совсем недавно Смит, к слову, объявил о завершении профессиональной карьеры.

БОГДАН ГУСЬКОВ/ЭНТОНИ СМИТ

БОГДАН ГУСЬКОВ/ЭНТОНИ СМИТ

Фото: UFC

Сам Царевич так просто сдаваться не собирался. Он вернулся в Москву и начал активно тренироваться. Результаты не заставили себя долго ждать. Первым пал Зак Пауга. Американец не выстоял против Гуськова и раунда. Богдан совершенно заслуженно забрал бонус за «Выступление вечера». Затем такой же трюк он повторил и против Райана Спэнна. Обе победы были добыты нокаутами. Следующим капитулировал Билли Элекана. Его Царевич заставил сдаться во втором раунде. И все стали намного внимательнее присматриваться к Богдану.

Гуськов продемонстрировал, что способен закатывать яркие поединки, крушить соперников. Но в то же время показал, что не только на это делается ставка. А при необходимости Богдан всегда может перейти в партер, попробовать пустить в ход другие свои сильные стороны. Поединок с Никитой мог стать переломным для всей карьеры. Всё потому, что победа может отправить Гуськова сразу в топ-10 дивизиона. А серия из четырёх досрочных финишей намекает на то, что Богдан уже заявил о своих притязаниях на участие в титульной гонке.

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Гуськов показал, что стал очень подкованным в тактическом плане бойцом. Он воспользовался первой же ошибкой Никиты, хотя до этого не особенно шёл вперёд. Богдан ждал, контролировал ситуацию и терпел. А затем попал и моментально финишировал. Сам Царевич рассказал, что таким и был его план на поединок: ««Я около трёх минут ждал этого момента. Знал, что мне понадобится это мгновение. Дождался и показал. Просто дайте мне место и скажите имя. Больше мне ничего не нужно. Я понимал, что рано или поздно что-то такое произойдёт во время поединка. Хотел бы сказать огромное спасибо своей команде. Серёга Павлович, Жека Гончаров! Я вас люблю».

Богдан приходил в UFC копией Смита, над ним подшучивали. А теперь воспринимают как грозную силу. И действительно понимают, что Гуськов способен пошуметь, покорить дивизион.

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