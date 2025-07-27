Большая карьера Шахтёра — всё? Крылов уже не вернётся на высокий уровень

26 июля в Абу-Даби, ОАЭ, прошёл турнир UFC on ABC 9, в рамках которого свой очередной поединок под эгидой промоушена проводил Никита Крылов. Российский полутяжеловес, занимающий 10-ю строчку в рейтинге, бился с опасным Богданом Гуськовым. Этот бой изначально вызывал опасения, так как Крылов возвращался в октагон всего через три месяца после поражения нокаутом от Доминика Рейеса. Обычно после таких исходов запрещается даже спарринговать несколько месяцев, а тут Никита выходил на поединок с человеком, у которого определённо есть мощь в кулаках.

Поначалу всё складывалось нормально, Крылов не начал бросаться на соперника, старался контролировать дистанцию киками, много двигался. Но Гуськов достаточно быстро прочитал перемещения Никиты, сам никуда не выдёргивался и просто выжидал. Да и угол Богдана ему подсказывал, что соперник сам к нему придёт. В какой-то момент Крылов действительно переключил тумблер и начал агрессивнее атаковать. Несколько контратак Гуськова его не остановили, и в итоге всё закончилось плачевно для Шахтёра — пропустил справа навстречу, упал в нокдаун и был забит до остановки боя уже в первом раунде.

После поединка на Крылова было больно смотреть. Пока Никита едва сдерживал слёзы, Гуськов объяснял: «Да, я вытягивал его, три минуты ждал этого момента. Я в интервью говорил, мне нужен только один момент. И я всё показал. Этот момент пришёл, и всё».

Крылов сейчас в незавидном положении. Совсем недавно он выходил на серию из трёх побед и поднялся на шестую строчку рейтинга, откуда вполне мог добраться до титульного шанса в случае ещё одной или двух побед. И Никита выглядел человеком, который способен это сделать. Однако ему не повезло — тяжёлая травма плеча, вылет из строя на два года и абсолютно кошмарное возвращение с Домиником Рейесом, где случилось первое поражение прямым нокаутом в карьере Никиты.

Никита Крылов Фото: Megan Briggs/Getty Images

Перед боем с Гуськовым Крылов рассуждал: «Сейчас мне, видимо, очень сильно хотелось вернуться, поэтому я допустил ряд грубейших ошибок. Бездумно ломился на него, летел, за что поплатился первым поражением нокаутом. Доминик оказался гораздо умнее и хитрее меня в этом бою. Моя аналитика… Даже не столько аналитика — мне, видимо, хотелось, чтобы он дрался так, как он дрался обычно — не боялся разменов, шёл на прямые столкновения. Но он с первых секунд начал работать вторым номером, много передвигаться, убегать от прямых контактов. А я не решился перестроиться, решил просто переть, за что поплатился.

Видимо, это какое-то психологическое отклонение. Для того чтобы включиться в бой, мне нужно прочувствовать с первых секунд сразу всё, а дальше – уже принимать решения по ходу боя. Я, мне кажется, достаточно работал над этим после боя с Рейесом. Так как это определённое потрясение, которое заставило меня о многом задуматься. В эту субботу посмотрим, получилось ли у меня сделать выводы либо я всё ещё себе не хозяин и не могу контролировать ситуацию».

Проблема в том, что переиграть Крылова в тактике становится всё легче — ждёшь, когда он пойдёт рубиться, и встречаешь так, как тебе удобно. Никита не прогрессирует, выводов не видно, он не пытается реализовать свои сильные стороны — к примеру, с тем же Гуськовым явно пригодились бы навыки в партере. И, опять же, непонятно, почему он так быстро решил вернуться после нокаута. Возможно, в боях на россиянине по-прежнему сказывается ржавчина, однако ещё вероятнее, что от Крылова просто больше не стоит ждать больших свершений.

Никита Крылов Фото: ​​​Getty Images

Лучшая версия Никиты осталась где-то позади, нынешняя версия образца последних двух боёв точно неспособна бороться с кем-то даже в топ-10. Сейчас Никита откатывается за пределы десятки рейтинга и, скорее всего, получит ещё один шанс реабилитироваться. Но пока не видно, что это как-то изменит ситуацию. Судя по всему, большая карьера Никиты — всё, и это очень печально, потому что и сам Крылов очень приятный парень, и у него есть талант и хорошие данные, которые так в полной мере и не были реализованы.

Если будет шанс, Шахтёр точно предпримет ещё одну попытку вернуться на победную тропу в UFC. Однако сейчас, после двух таких поражений, состояние Крылова вызывает очень большие вопросы. Стоит задуматься о том, чтобы не добавлять лишнего урона здоровью. Либо в крайнем случае отправиться туда, где даже нынешней версии Крылова хватит для того, чтобы побеждать и зарабатывать. А прежним Никита уже не будет.