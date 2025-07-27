В 41 всё только начинается. Как же хорош Муслим Салихов

В феврале 2024 года Муслим Салихов с двумя поражениями в последних трёх боях вышел на поединок с ямайцем Рэнди Брауном. И уже в первом раунде был нокаутирован (впервые проиграл прямым нокаутом). Статистика последних боёв стала ещё менее завидной — три поражения в четырёх последних поединках. И тогда в адрес почти 40-летнего Салихова со всех сторон слышались призывы завершать карьеру.

Муслим отреагировал: «Путь воина — путь побед и поражений! Тут другого не дано. Всем тем, кто говорит, что мне пора завязывать, хочу сказать: о моей семье и моём больном сыне, кроме меня, никто не позаботится. Так что, друзья мои, спасибо за советы, но я продолжу делать то, что я умею делать. Хочу поблагодарить UFC за возможность выступать и зарабатывать на высшем уровне».

Муслим Салихов Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Прошло полтора года — Салихов идёт на серии из трёх побед, причём последние две были добыты одноударными нокаутами. В Абу-Даби Король кунг-фу вышел против крепкого бразильца Карлоса Леала, который неплохо себя проявил в UFC и был большим фаворитом в этом бою. Салихова это ничуть не смутило, он не стушевался под прессингом, и когда Леал пошёл в размен у сетки, то наткнулся на размашистый правый хук, который тут же сложил Карлоса на канвасе. Добивания не потребовалось — «гангстерский» нокаут с одного панча. Майкл Биспинг, бравший интервью у россиянина, сказал, что пора уже называться Королём бокса.

И сразу после боя Муслим упомянул тему возраста: «Мне всего 41 год, я не старый. Я продолжаю улучшаться, с новой командой становлюсь сильнее, даже чувствую, что становлюсь моложе. Спасибо моим тренерам за работу. Четыре месяца я не видел семью, счастлив, что возвращаюсь с победой. Стараюсь держать дистанцию под кики и панчи, мне нужно больше пространства. Он это прекрасно понимал и пытался давить. Он хорош давит, но я был готов. Я упорно работал, чтобы подготовиться к этому».

Права на видео принадлежат UFC.

Чуть ранее после победы красивой вертушкой над Кэньань Суном Салихов говорил следующее: «Я только сейчас начал понимать, что происходит в UFC. Хочу показать людям, кто тут настоящий Король кунг-фу».

Салихову 41 год, но сейчас он действительно с каждым разом выглядит всё лучше. Муслим удивляет и радует болельщиков шикарной техникой. И в UFC, очевидно, тоже довольны — весной россиянин подписал новый контракт на четыре боя. Всё заслуженно. До Салихова в истории промоушена было всего четыре бойца, которые выходили на серию из трёх побед после 40 лет: Рэнди Кутюр, Андрей Орловский, Гловер Тейшейра, Франсиско Триналдо. Теперь к ним добавился и Король кунг-фу.

Муслим Салихов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Конечно, никто не будет рассуждать ни о каких титульных перспективах Салихова, однако это же нисколько не мешает просто порадоваться за него и отметить отличные выступления бойца. Муслим уже дважды просил в соперники Стивена Томпсона, ещё одного ветерана. Почему бы и нет? Два ветерана, которые ставят на ударку и продолжают доставлять молодым соперникам много проблем.

Но даже если это будет не Томпсон, то в любом случае мы будем ждать боя Салихова и искренне порадуемся, если он победит. Пусть Король кунг-фу блистает.