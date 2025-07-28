Финал Гран-при PFL для Хайбулаева и второй шанс Пуляева в UFC. Главные бои недели

Наступает новая неделя, а значит, любителей единоборств ждут новые турниры и противостояния. В PFL стартуют первые финалы нынешнего сезона, в полулёгком весе в решающем поединке в клетку выйдет непобеждённый российский боец Мовлид Хайбулаев. UFC проведёт турнир в Лас-Вегасе, где также выступят представители России. Ну и, конечно, никуда без профессионального бокса: в Японии, например, пройдут сразу три поединка за титулы чемпионов мира.

30 июля. Кен Сиро – Рикардо Сандовал

В Иокогаме состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его титульный поединок в наилегчайшем весе: чемпион мира по версиям WBC и WBA Кен Сиро будет проводить защиту против Рикардо Сандовала. Сиро после объединения поясов планировал сменить весовую категорию, но всё же остался в наилегчайшем весе. Теперь ему предстоит провести поединок с непростым Рикардо Сандовалом, у парней на двоих 34 нокаута, так что от этого поединка точно можно ожидать яркого финиша.

30 июля. Антонио Варгас — Даиго Хига

Ещё одним титульным поединком в Иокогаме станет бой за пояс WBA в легчайшем весе. Антонио Варгас, который долгое время владел временным поясом, в мае 2025 года был признан полноценным чемпионом. Теперь американцу предстоит первая защита, и вряд ли она будет простой. Японец Хига боксирует дома, плюс Даиго почти все свои поединки закончил досрочно — 19 побед нокаутами.

Антонио Варгас Фото: Из личного архива Антонио Варгаса

30 июля. Эрик Роса — Кёсуке Таками

В первом наилегчайшем весе защищать пояс WBA предстоит доминиканцу Эрику Росе. Непобеждённый чемпион с рекордом 8-0 встретится с непобеждённым претендентом из Японии Кёсуке Таками. Два идеальных рекорда, чемпионский пояс на кону — поединок на бумаге выглядит крайне интригующим.

В ночь с 1 на 2 августа. Мовлид Хайбулаев – Хесус Пинедо

В Нью-Джерси, США, на арене «Jim Whelan Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити состоится турнир PFL World Tournament 8. В рамках мероприятия пройдут первые финальные поединки в новом сезоне, в том числе и в полулёгком весе, где выступит непобеждённый российский боец Мовлид Хайбулаев. В 2021 году Мовлид уже становился победителем Гран-при PFL, после этого были две длительные паузы, между которыми Хайбулаев одержал две победы. В нынешнем сезоне промоушена после длительного простоя Мовлид едва не проиграл в четвертьфинале, перевернув поединок с Джереми Кеннеди после провального первого раунда. Но уже в полуфинале Хайбулаев набрал хороший ход и переехал корейца Тхэ Кюн Кима за счёт борьбы. В финале россиянин встретится с непростым мексиканцем Хесусом Пинедо. Он выигрывал Гран-при PFL в 2023 году, имеет опыт выступлений в UFC, так что лёгкой прогулки у Хайбулаева в финале точно не будет.

В ночь с 1 на 2 августа. Тэд Джин – Логан Сторли

На турнире PFL World Tournament 8 состоится ещё один титульный поединок в Гран-при. Самый российский вес промоушена – полусредний – остался без представителей нашей страны в решающем поединке. Андрей Корешков на стадии четвертьфинала уступил экс-чемпиону Bellator Джейсону Джексону, Мухамед Берхамов – будущему финалисту Гран-при Тэду Джину, а Магомед Умалатов, который считался одним из фаворитов турнира, не сумел сделать вес перед четвертьфиналом и выбыл из борьбы. В итоге компанию по финалу Тэду Джину составит Логан Сторли – два американца разыграют между собой главный приз.

В ночь со 2 на 3 августа. Андрей Пуляев – Ник Кляйн

В США состоится очередной турнир UFC on ESPN 71. В карде турнира свой поединок проведёт российский боец Андрей Пуляев. Ученик Александра Шлеменко пробился в лучшую лигу мира через Претендентскую серию и дебютировал в марте этого года на турнире в Лондоне. Правда, неудачно: тогда он проиграл единогласным решением судей Кристиану Лерою Данкану. Теперь Сибирской пуле предстоит второй поединок в лиге, в соперниках будет Ник Кляйн. Американец тоже попал в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта и тоже проиграл в дебютном бою – правда, нокаутом Мансуру Абдул-Малику. Так что для обоих бойцов предстоящий поединок будет крайне важным с точки зрения дальнейших перспектив в промоушене: поражение может поставить крест на дальнейших выступлениях.

Андрей Пуляев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В ночь со 2 на 3 августа. Тацуро Таира – Амир Альбази

Возглавят турнир UFC on ESPN 71 два топовых представителя наилегчайшего веса. Четвёртый номер рейтинга Амир Альбази разделит клетку с японцем Тацуро Таирой. Оба бойца недавно считались одними из главных претендентов на титул. Непобеждённый Таира шёл в UFC на серии из шести побед, Альбази – на серии из пяти побед. Но оба споткнулись на опытных сторожилах дивизиона мухачей – японец проиграл Брэндону Ройвалу, а Амир – Брэндону Морено. Однако они по-прежнему находятся в титульной гонке, и победа над ближайшим соперником может принести любому из бойцов шанс на титул, тем более что ни Таира, ни Альбази за пояс ещё не дрались.