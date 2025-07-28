Дочери завершат дело звёздных отцов? Надвигается новая серия битвы Леснар vs Мир

В конце нулевых легендарные тяжеловесы Фрэнк Мир и Брок Леснар устроили одну из самых запоминающихся дилогий в истории UFC. В феврале 2008 года бойцы впервые встретились в октагоне. Если у Мира уже был приличный опыт за плечами, то звёздный рестлер Брок проводил всего второй бой в ММА. Ожидаемо титулованный грэпплер скрутил Леснара и в первом раунде оформил рычаг колена, позже признанный лучшим болевым приёмом года. Реванш состоялся в июле 2009-го на престижном UFC 100, а на кону стоял титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе. И на этот раз уже Леснар праздновал победу — Брок нокаутировал Мира в первом раунде.

Спустя несколько лет после второго поединка неоднократно поднималась тема возможной трилогии. В основном инициатива исходила от Мира. Дана Уайт соглашался, что это коммерчески выгодный бой, но к тому времени Леснар уже вернулся в реслинг и особо ММА не интересовался. Мир верил, что нужно просто подождать и Брок вернётся ради трилогии, но тот после камбэка подрался с Марком Хантом, а Фрэнк остался не у дел. Позже Мир говорил, что был открыт к трилогии, однако, судя по всему, Леснару это было неинтересно.

С реванша тяжеловесов на UFC 100 прошло уже 16 лет. И теперь дочери бойцов могут завершить незаконченное дело их отцов. Вернее, в деле пока только Белла Мир, которая бросила вызов Мие Леснар.

Белла Мир и Фрэнк Мир Фото: Из личного архива Беллы Мир

«Многие спрашивают у меня о поединке с Мией Леснар, хочу ли я подраться с ней, чтобы трилогию Леснар — Мир завершили дочери. Я знаю, что Дана Уайт 100% одобрил бы это, если бы Мия выступала. Так что, Мия Леснар, если ты когда-нибудь это услышишь — потренируйся, чтобы мы могли подраться! Это было бы потрясающе. Кто не хотел бы увидеть это? Она атлетичная. Она схватит суть. Это было бы настоящим безумием. Может, вселенная знала, что мы доведём эту трилогию до конца, раз уж нашим отцам не дали. Честно говоря, я больше всех была бы в восторге от этого поединка. Я определённо настроена выступать в UFC, когда придёт время. Давления на мне не будет, и я ценю людей, которые хотят увидеть меня там. Я люблю соревноваться, выступать перед публикой и точно чувствую, что хочу попасть в UFC», — заявила Белла.

А какой путь у девушек в спорте? Мия Леснар не пошла в единоборства, зато оказалась вполне успешна в толкании ядра. 23-летняя дочь Брока выиграла множество турниров на студенческом уровне, в том числе дважды становилась чемпионкой NCAA (и в помещении, и на открытом воздухе), а также ставила школьные рекорды в толкании ядра и метании молота.

Мия Леснар Фото: csurams.com

Не так давно Мия завоевала четвёртый подряд титул на студенческом чемпионате Mountain West Outdoor Track & Field Championships. Леснар метнула ядро на 18,61 м. К слову, это не лучший её результат — буквально за пару недель до этого Мия на другом турнире показала результат 19,6 м. В своей дисциплине в NCAA Леснар теперь первый номер среди женщин. Но дальше её ждёт переход на новый уровень. Вполне возможно, она метит на Олимпиаду.

Мия Леснар Фото: csurams.com

А вот у Беллы Мир совершенно другой бэкграунд. Она пошла по стопам отца, у неё уже есть немало регалий в борьбе и бразильском джиу-джитсу. В университете Айовы у Беллы рекорд 21-3 в борьбе, она также выиграла в 2025 году национальной чемпионат в возрасте до 23 лет. Плюс за плечами девушки ряд побед на турнирах по джиу-джитсу. Но самое главное – Мир уже выступает в ММА, у 22-летней девушки рекорд 4-0 (три победы сабмишенами), и она не шутит, когда говорит, что метит в UFC. Последнюю победу Белла одержала в минувшие выходные на турнире Fury Challenger Series 14. Кроме того, она не так давно выступила на ивенте UFC BJJ 1 по правилам грэпплинга и победила удушающим приёмом. И знаменитый папа постоянно в углу дочери.

С точки зрения бойцовского опыта девушки несравнимы. Зато у Леснар преимущество в габаритах. Рост девушки чуть больше 180 см, а вес около 80 кг. Белла Мир ростом примерно 170 см, а выступает она в весовой категории до 57 кг, то есть в женском наилегчайшем весе. А на UFC BJJ девушка боролась в 66 кг. В любом случае очевидно, что Леснар превосходит её в габаритах. В теории для боя с Беллой в UFC Мие нужно будет согнать хотя бы до 61 кг, потому что женский полулёгкий вес уже закрыт. Либо Дана Уайт решит устроить этот поединок в открытой весовой категории.

Дана Уайт и Белла Мир Фото: Из личного архива Беллы Мир

Кто знает, вдруг и Мия действительно решит пойти по стопам отца и заглянет в единоборства. За счёт мощи и атлетизма она вполне могла бы оформить несколько ярких побед. А вот Белла Мир такими темпами почти наверняка скоро окажется в лучшем ММА-промоушене мира.