Дебют Пуляева в UFC получился ужасным. Но ученик Шлеменко ещё пошумит в промоушене

В ночь со 2 на 3 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 71. В предварительном карде вечера выступит российский средневес Андрей Пуляев, которому предстоит поединок против американца Ника Клейна.

Для Андрея Пуляева это будет второй поединок в UFC. Уроженец Читы пришёл в единоборства довольно поздно – в 15 лет. После переезда в Новосибирск в 2019 году он уже полноценно решил посвятить себя ММА, примкнул к школе «Шторм» Александра Шлеменко и в 2022 году дебютировал в профессионалах. Всего за два года он построил мощную карьеру: от боёв в промоушене Шлеменко и участия в селекционном турнире «Путь в RCC» до контракта с лучшей лигой мира.

Были в карьере Пуляева и непростые моменты. Например, в конце 2022-го и в начале 2023-го он провёл три поединка, в двух из них потерпев поражения. К неудачам Андрей отнёсся по-философски, приняв их как часть пути, и после этого выдал мощную серию выступлений: четыре поединка, четыре победы, четыре финиша. При помощи Александра Шлеменко Пуляев получил приглашение в Претендентскую серию Даны Уайта, где в жёстком и ярком поединке одолел Лиама Андерсона. Да, финишировать соперника не получилось, однако стиль Пуляева привлёк внимание главы лиги, и руководство промоушена предложило россиянину контракт на четыре поединка.

«На самом деле, вообще никаких ожиданий не было. Я только провёл бой, не знал даже, насколько был хорош в том поединке. Конечно, понимал, что и нокдауны стоячие были, и в целом неплохо попадал, и переводы совершал, да и соперник был неплох. Уже после того, как пересмотрел бой, понял, что хороший поединок получился. Конечно, приятно, что Дана Уайт так обо мне отозвался», — отмечал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Однако успешно дебютировать в промоушене Андрею не удалось. Он получил поединок на большом турнире в Лондоне против местного бойца Кристиана Лероя Данкана. Бой сложился не в пользу россиянина – Андрей проиграл единогласным решением судей, вчистую уступив опытному оппоненту. Как признался после поединка, он не смог правильно настроиться эмоционально, перегорел и проиграл сам себе ещё до боя.

Но дебют и волнение, которое присутствовало перед первым поединком, уже позади. Пуляев получил ценный опыт и теперь с рекордом 9-3 выходит на свой второй бой в промоушене. Да, первый поединок против Данкана оставил не лучшее впечатление, однако Андрей сделал выводы и провёл работу над ошибками. Тем более он представляет команду «Шторм», а там точно есть кому подсказать и с кем разобрать моменты, которые не получились в дебюте.

Андрей Пуляев Фото: Henning Von Jagow/Zuma/ТАСС

Пуляева точно рано списывать со счетов. Андрею только 27 лет, заниматься смешанными единоборствами он начал относительно недавно, а в профессионалах выступает всего третий год. У россиянина отличные антропометрические данные, его рост – 196 см, и, например, Ника Клейна он будет выше на 11 см, что даст ему определённое преимущество для работы в стойке. Пуляев хорош в ударной технике, причём действует разнообразно – может работать с дистанции, опасен со своими коленями и локтями в клинче. Ну и ударная мощь у Сибирской пули тоже есть – пять нокаутов в девяти победных поединках.

При этом Андрей относится к тому типу бойцов, которые изначально «затачивались» именно под смешанные единоборства. У него большая карьера в любительских ММА, он умеет при необходимости и бороться: из девяти побед две Пуляев одержал в партере. Ну и в целом Андрей показывает яркие поединки, что крайне ценится руководством UFC. Неудачу в первом бою действительно можно списать на не самое лучшее психологическое состояние, к тому же в дебюте проигрывали многие российские бойцы – Сергей Павлович, Магомед Анкалаев, Роман Копылов. Главное – сделать правильные выводы, а данные, чтобы зажечь в UFC, у Пуляева есть.