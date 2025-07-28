Шара Буллет не заслуживает критики. Он идеально справляется со своими задачами

В минувшие выходные в Абу-Даби свой очередной поединок под эгидой UFC провёл Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. Для россиянина это был первый бой после поражения от Майкла Венома Пейджа в феврале. Тогда Магомедов утверждал, что вышел в ужасном состоянии, но с тех пор изменил подход и начал более серьёзно относиться к карьере.

Первым соперником обновлённой версии Шары Буллета стал канадец Марк-Андре Баррио. Это далеко не топовый соперник, у которого поражений в UFC больше, чем побед. Но в итоге пришлось повозиться. У Шары всё складывалось неплохо, однако во втором раунде он напоролся на мощный правый хук, который в итоге привёл к перелому носа. В таком состоянии Магомедов не только не расклеился, а ещё и начал работать более агрессивно, едва не добравшись до финиша. Итог — неплохая, яркая победа, которая всё же некоторые вопросы оставила.

Стоит ли критиковать Шару за такой бой с середняком, коим и является Баррио при всём к нему уважении? Вряд ли. Возможно, стоило проходить канадца увереннее, но глобально как этот поединок отразился на восприятии Буллета болельщиками? В целом – никак. И без Баррио было известно, что если соперник очень хочет постоять в клинче или побороться с Шарой, то он это делает. Уже были примеры Бруно Силвы и Антонио Троколи. И точно так же было известно, что у Магомедова есть проблемы с защитой, он во всех боях пропускал лишнего.

Конечно, Шара говорил и будет говорить, что он идёт за поясом чемпиона UFC, это нормально. Если ты профессиональный боец и тебя зовут не Кевин Холланд, который всегда говорит, что дерётся ради денег и развлечения, то, скорее всего, ты ставишь себе самые высокие цели. Либо, во всяком случае, декларируешь их. И уже совсем другой вопрос, насколько они реализуемы. Возможно, любого бойца можно привести к титулу или хотя бы к титульному шансу, если правильно его вести. Если UFC это будет интересно, то Шара Буллет станет получать наиболее удобных соперников из топ-15 и продвинется наверх. Далеко за примерами ходить не нужно — взгляните на Пэдди Пимблетта.

Шара Буллет Фото: Waleed Zein/Getty Images

Но реальная роль Шары, которую ему сейчас отводит промоушен, — устраивать яркие бои и давать шоу для публики. С этим он справляется. Собирает бонусы (уже четыре в шести боях), подарил вирусный «дабл-буллет» с Арменом Петросяном и регулярно дарит яркие цитаты — от «добрых русских мужиков» до «двух секунд молчания в память о дю Плесси». Да, у Шары не самая сильная оппозиция, а на первом же топ-сопернике он споткнулся. Однако Магомедова любят фанаты, а в UFC это отлично видят и понимают, поэтому продолжают давать ему удобных соперников и устраивают бои на Восточном побережье. Даже Венома давали, так как думали, что Шара осилит другого ударника и заберёт в коллекцию относительно большой скальп.

Сейчас Шара победил вроде бы достаточно проходного бойца, но всё равно собрал пачку восторгов. Например, Даниэль Кормье похвалил за волю: «Шара Буллет провёл отличный бой. Когда ему сломали нос, это его как будто только разозлило. Обычно, когда бойцу ломают нос, у него весь поединок летит под откос. Но Шара в третьем раунде, наоборот, пошёл на соперника — удивительный парень».

За счёт зрелищного стиля, яркой внешности и запоминающихся интервью Шара интересен публике. Возможно, намного более интересен, чем, например, действующий чемпион UFC Магомед Анкалаев. Просто Буллет устраивает шоу и притягивает внимание, заставляет включать его бои даже против соперников уровня Троколи или Баррио. Это тоже вполне тянет на серьёзный успех. А он при этом ещё и зарабатывает отлично.

Поэтому не стоит критиковать Шару и оценивать его исключительно с точки зрения титульных перспектив и шансов противостоять борьбе Хамзата Чимаева. Магомедов и дальше будет всех радовать яркими боями, в этом сомнений нет. Если Шара сможет добраться до титула, то отлично, это будет грандиозный успех, но если в итоге он не доберётся даже до топ-10 своего дивизиона, то ничего страшного. Мы всё равно включим бой с его участием, даже если его сведут с Робертом Валентином с рекордом 0-3 в UFC.