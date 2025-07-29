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Мовсар Евлоев — Аарон Пико, отмена поединка, Мовсар Евлоев, травма, болезнь, сколько боёв было отменено

Дана, у нас отмена! Евлоев снова сорвал бой — изучаем «историю болезней»
Игорь Некрасов
Отмена поединка Мовсар Евлоев — Аарон Пико
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У Мовсара 11 отменённых поединков в UFC. Правда, есть одно но.

В минувшие выходные в Абу-Даби состоялся масштабный турнир UFC. В карде вечера традиционно выступило много российских бойцов. Свой поединок должен был провести и первый номер рейтинга полулёгкого веса Мовсар Евлоев, но в последний момент снялся с турнира из-за проблем со здоровьем.

Мовсар уже давно является одним из главных претендентов на титул. Идеальный рекорд 19-0, 9-0 в UFC, однако при этом Евлоев никак не может получить чемпионский шанс. Казалось, сейчас россиянин находится в шаге от заветной цели: поединок с дебютантом Аароном Пико из Bellator должен был стать претендентским, во всяком случае об этом говорили и Дана Уайт, и чемпион лиги Александр Волкановски. Увы, проблемы со здоровьем не позволили Мовсару выступить, и, кажется, он в очередной раз пропустил соперников вперёд в титульной гонке: Пико назначили поединок с Лероном Мёрфи на турнире UFC 319, а россиянин остался без оппонента.

«Видимо, Мовсар действительно снялся с боя. Это печально, потому что я уже много раз говорил, что Евлоев должен был стать моим следующим противником. Он заслуживает этого. И я знаю на 100%, что он получил бы титульный шанс, если бы победил Пико. Так что эта ситуация вставила палки в колеса UFC. Что будет дальше, не знаю. Но приму любое развитие событий», — заявил Волкановски в интервью Fox Sports Australia.

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Все, кроме руководства UFC, признали заслуги Евлоева. Когда ждать титульник?
Все, кроме руководства UFC, признали заслуги Евлоева. Когда ждать титульник?

К сожалению, Евлоев часто подвергается критике. Илия Топурия, например, высказывался о «скучном» стиле россиянина и отсутствии финишей в его исполнении. Но ещё одной причиной для критики становятся частые отмены поединков Мовсара. Удивительная статистика: при девяти проведённых боях у Евлоева 11 (!) отменённых противостояний в UFC — настоящая катастрофа. Здесь можно было бы сказать, что это и является основной причиной того, что Мовсар до сих пор без титульника: мол, лига не хочет доверять бойцу, чьи поединки так часто слетают.

Но это всё «слепая» информация для критиков. Да, у Мовсара отменили 11 боёв в UFC, однако только пять из них, то есть меньше половины, не состоялись из-за снятий россиянина — в остальных случаях слетали оппоненты. Проблемы с боями у Мовсара появились ещё до дебюта: первый поединок у Евлоева должен был состояться в апреле 2019 года против Муина Гафурова, но бой отменили из-за проблем Гафурова с контрактом, а заменил его кореец Сен Ву Чой. Дальше россиянин должен был встретиться с Майком Гранди и Лю Чжэньхуном, но и американец, и китаец получили травмы и выбыли с поединков.

Муин Гафуров

Муин Гафуров

Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

В 2020 году ещё три поединка Мовсара были отменены. Бразилец Дуглас Силва де Андраде сам снялся с поединка, а вот бой с Джамаллом Эммерсом не состоялся по косвенной вине россиянина: Евлоев попал в ДТП на сборах в Таиланде. Собственно, косвенная вина была со стороны Евлоева и в снятии с поединка против Нэйта Ландвера — россиянин сдал положительный тест на коронавирус.

В 2021 году Евлоев одержал две победы и вышел на высокий уровень оппозиции, однако следующий год получился для него неудачным: из трёх запланированных боёв он провёл только один — против Дэна Иге. А вот с поединков против Брайса Митчелла и Илии Топурии Мовсар снялся из-за травмы и последствий коронавируса соответственно. Оба соперника, кстати, «проехались» по россиянину критикой, хотя тот же Митчелл в следующем году уже сам слетел с боя против Евлоева из-за травмы.

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За последние два года Мовсар провёл три поединка, победив Диего Лопеса, Арнольда Аллена и Алджамейна Стерлинга. При этом два раза бои с Митчеллом и Стерлингом срывались по вине соперников россиянина.

Конечно, поводы для критики россиянина есть. Сухая статистика в виде 11 слетевших поединков говорит против Евлоева. Но при этом по вине Мовсара бои отменялись только пять раз, причём в трёх случаях это были форс-мажоры — коронавирус и ДТП. То есть по причине травмы Евлоев снялся только во второй раз за карьеру в UFC — не так уж всё и плохо.

Однако сейчас ситуация всё равно складывается не в пользу Евлоева. Лига организовала бой между Аароном Пико и Лероном Мёрфи, так что вполне вероятно, что победитель этого противостояния станет новым соперником Волкановски в титульном бою. Ну, а Мовсару нужно поправлять здоровье и возвращаться в гонку за поясом, которая, увы, стала ещё длиннее.

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