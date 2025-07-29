«Клиент» Малыхина разрывает UFC. Как неуклюжий де Риддер побеждает всех?

В минувшие выходные в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9 Ренье де Риддер ворвался в топ-5 среднего веса. Бывший двойной чемпион One Championship одолел раздельным решением Роберта Уиттакера и теперь уже в шаге от титульника. А при удачном раскладе де Риддер может подраться за пояс и без дополнительного шага.

Путь Ренье в UFC немного напоминает карьеру другого бойца с нидерландскими корнями Дрикуса дю Плесси. Тоже вроде бы нескладный, корявый, со странной ударной техникой, не очень хорошо дышит, но при этом побеждает. Сам Дрикус смеялся над попытками проанализировать его стиль: «Иногда смотрю разные экспертные обзоры на мои бои, они разбирают мой стиль, говорят, что я там в некоторых эпизодах так умно действую, и про большинство этих вещей я думаю: «Чёрт, понятия не имею, о чём они вообще там говорят». Я в эти моменты даже не думаю об этом всём, просто дерусь. Эксперт обращает внимание, как я определённым образом зашагиваю, сближаюсь, подсаживаюсь… а я такой — что?»

Дрикус дю Плесси с поясом UFC Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Практически в каждом бою Дрикуса списывали и считали, что уж на этот раз он точно должен проиграть, однако дю Плесси прогрессирует и побеждает, уже дважды защитив титул. У де Риддера схожая ситуация — в него не верят, а он уже в топ-5. Даже Бо Никала ему дали явно для того, чтобы запустить проспекта в рейтинги, но в итоге случился апсет. Так чем вообще хорош Ренье и как он побеждает?

В первую очередь нидерландский боец — отличный грэпплер, 13 побед из 21 на профессиональном уровне он одержал именно сабмишенами. За счёт хороших навыков на земле де Риддер вполне комфортно чувствует себя в завязках и борцовских разменах, способен угрожать практически из любого положения. Причём и арсенал у Ренье отличный, он побеждает разнообразно: ручной треугольник, обратный треугольник, приём Д’Арсе, удушение сзади, армбар. Неплохие переводы со стойки тоже имеются.

Кроме того, де Риддер отлично пользуется габаритами. Он огромный средневес (рост — 193 см, размах рук — 201 см) и отчасти генетический фрик, который за полтора дня между взвешиванием и боем возвращает более 12 кг. То есть на поединок Ренье выходит с весом под 100 кг. Это немало, а учитывая стиль нидерландского спортсмена, где многое построено на давлении, такая антропометрия становится огромной проблемой для соперников. Плюс ко всему де Риддер здорово вяжет оппонентов. Роберт Уиттакер это прочувствовал и в клинчах, и даже в момент, когда отправил Ренье в нокдаун — Голландский рыцарь тут же прилип к австралийцу и не позволил себя добить.

Габариты помогают и в стойке. Ударка у де Риддера невыдающаяся, он и сам по себе угловатый, нескладный, и с защитой есть проблемы – слишком много позволяет по себе попадать. Да и в 35 лет вряд ли можно существенно спрогрессировать, поэтому Ренье просто сосредотачивается на том, чтобы грамотно пользоваться преимуществом в антропометрии и довести практически до совершенства уже наработанные комбинации. В первую очередь это очень неприятные колени из клинча, которые за счёт тайминга становятся страшным оружием. Бо Никал был нокаутирован таким образом, а из Уиттакера де Риддер за счёт работы по корпусу буквально «высосал» всё кардио.

Ренье де Риддер Фото: Fatima Shbair/AP/ТАСС

У Ренье неплохой джеб. В бою с Уиттакером за счёт него де Риддер смог удерживать австралийца на дистанции и минимизировать урон от его взрывных атак. Тут ещё помогает пресловутый размах рук, который больше, чем практически у любого средневеса. И есть очень хорошие кики по этажам. Почти все эти инструменты направлены на то, чтобы замедлять соперников и затягивать их в «глубокие воды». Но если у де Риддера хватает класса и преимущества в габаритах, чтобы быстро разобраться с оппонентом, он это обязательно сделает — привет Кевину Холланду.

Анатолий Малыхин — пока единственный человек, побеждавший Ренье в ММА. Причём россиянин сделал это дважды. И Малыхин отмечает, что в UFC, помимо отличных навыков, де Риддеру помогает отсутствие пункта о гидратации, который есть в One: «Де Риддер вывел меня на новый уровень ментально. И представь, насколько он сам сильный человек, что после двух поражений не сломался, ещё и в новой лиге адаптировался. Когда мы с ним дрались в 102 кг — это, безусловно, была не его весовая. Я очень легко у него выиграл и подумал: «Блин, очень легко». Но когда мы сделали с ним 92 кг и когда я зашёл в первую с ним сцепку… Я удивился, сколько в нём силы, какие сильные у него жилы, какой он физически мощный. А сейчас у него нет гидратации, как есть у нас, и он может ещё согнать водой остальные 8-10 кг. Слить водой их. И представь, какой он сейчас сильный в 84 кг? Ребята многие его недооценивают, но я стоял с ним в клинче и знаю, как хорошо он бьёт коленями. У него цепкость клеща, богомола, он тебя облепляет и силы вытягивает».

Де Риддер, несмотря на скепсис, уже накопил четыре победы в UFC и дебютирует в топ-5 дивизиона. Всем придётся считаться с этой силой и проявить к навыкам бойца больше уважения. Возможно, Ренье доставит ещё немало проблем топам.