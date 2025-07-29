Как не нужно вести дела с UFC. Пособие Джастина Гэтжи по закапыванию карьеры

Все или почти все любят Джастина Гэтжи. В чём-то его пути схожи с Дастином Порье, ещё одним любимцем публики. Оба пользуются огромной популярностью у фанатов и руководства UFC, всегда устраивают зрелищные и драматичные поединки, но ни разу не добрались до вершины — брали только временный титул. А ещё Порье и Гэтжи одни из немногих бойцов, которых можно поставить во главе номерного турнира без реального титула чемпиона на кону, и никто не будет против.

Джастин Гэтжи Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Однако времена меняются. Порье уже ушёл, а Джастин Гэтжи старательно пробует рассориться с UFC и делает всё, чтобы закопать свою карьеру. Несколько недель назад Хайлайт, не так давно победивший в реванше Рафаэля Физиева, заявил, что его устраивает только титульный бой, и ничего больше.

«Я не собираюсь драться где-то ещё, но и биться ради развлечения больше не буду — они должны мне бой за титул. Мой рекорд – 3-1 в последних четырёх боях. Они приехали ко мне домой, просили принять бой с Максом Холлоуэем на UFC 300. Я считаю этот бой выставочным — не в том смысле, что этого поражения не должно быть в моём рекорде, однако этот бой не имел отношения к рейтингу. Тем временем Дастин Порье, которого я не так давно победил, одержал хорошую победу над Бенуа Сен-Дени и подрался за пояс. А после того, как я снова победил, чемпион говорил, что хочет драться со мной. Они легко могли организовать этот бой, но не сделали этого. Потом Ислам освобождает титул, а они берут Оливейру с рекордом 2-2 в последних четырёх боях, который уже проигрывал Махачеву, и какого-то нового парня, и я снова оказываюсь в пролёте. Так что я больше не собираюсь драться ради веселья — разве что они заплатят мне гораздо больше. Я самый стабильный боец. Любой сотрудник, который стабильно и хорошо работает на свою компанию, получает рождественский бонус, слова благодарности, а мне — ничего. Я устал делать это просто так. Я люблю драться в UFC и не хочу уходить в другие организации, однако я не собираюсь просто так разбрасываться своим наследием», — рассуждал Джастин.

Отчасти можно понять Гэтжи — перед ним действительно маячил титульный шанс, Ислам Махачев его неоднократно упоминал. Но тут все карты были спутаны, и Джастин остался на обочине титульных разборок. Плюс ко всему его слова точно не понравились руководству. Дана Уайт отреагировал: «У каждого есть свой взгляд, но, когда боец задумывается об отставке, вы знаете моё мнение на этот счёт — вероятно, ему действительно пора уйти. Мы любим Джастина Гэтжи, он не раз себя проявлял и всегда был интересным и зрелищным бойцом в UFC. Однако угрожать уходом в отставку из-за титульного боя — это очень странно».

Пытаться ставить ультиматумы UFC — изначально странный и неправильный ход. Когда было такое, чтобы в промоушене шли на поводу у бойца, пусть даже у очень популярного? Возможно, Гэтжи считал, что его позиции настолько крепки, что он может себе такое позволить. Но просчитался. И даже после победы Илии Топурии, который сначала называл именно Джастина возможным следующим соперником, Хайлайт снова оказался в тени. Обсуждаются Пэдди Пимблетт и Макс Холлоуэй, а Гэтжи — вариант на случай, если с двумя другими ничего не выгорит.

Джастин Гэтжи Фото: Mikael Ona/Zuma/ТАСС

Поэтому, когда пошли слухи о претендентском поединке Пимблетта и Гэтжи, Джастин решил ещё раз напомнить о своём ультиматуме: «Абсолютно точно не буду драться с Пэдди Пимблеттом. Если в руководстве UFC хотят, чтобы я пошёл по этому пути, значит, я им больше не нужен. Понимаю, это звучит мелочно, но я занимаю третью строчку в рейтинге. У меня три победы в четырёх последних боях. А они свели в титульном поединке новичка и парня с рекордом 2-2. Раз они считают, что меня можно использовать, пока я не проиграю, мне действительно стоит переосмыслить, что я вообще здесь делаю».

Даниэль Кормье, бывший двойной чемпион UFC и хороший приятель Гэтжи, уже выразил свои опасения по поводу ответа промоушена на слова Джастина: «Он, похоже, совершенно серьёзен в том, что не будет драться с Пимблеттом. Мне кажется, Джастин со своим «бой за титул или я ухожу» действительно готов стоять на своём. Это было бы досадно. ММА в выигрыше, когда Джастин Гэтжи дерётся. Это печально, потому что я не уверен, что в UFC решат: «Мы обязаны дать Гэтжи титульный бой». Не думаю, что они так поступят, особенно учитывая аргументы… у Армана есть свои козыри, у Пэдди — свои».

И Кормье прав. И для болельщиков, и для ММА в целом уход Гэтжи сейчас, когда он в состоянии выдать ещё несколько зрелищных боёв, это потеря. Однако другой вопрос в том, что UFC — большая бизнес-империя, они никому не позволят диктовать им условия. Разумеется, они не станут просто увольнять Джастина за дерзкие высказывания, но помариновать вполне могут. Что помешает матчмейкерам выставить свой ультиматум, предложив или драться, к примеру, с Пимблеттом либо Царукяном, или сидеть без дела и наблюдать, как титульная гонка проходит мимо него. Самое то на пороге 37-летия, надо понимать.

Либо в конце этого года, либо в начале следующего Топурии наверняка назначат защиту титула. Пока фаворитом в гонке выглядит Холлоуэй: есть и мини-история, и пояс BMF, и свежая победа над сильным соперником. В такой ситуации Гэтжи будет вынужден принимать другой бой либо привести угрозу в действие и уйти, по сути, закопав карьеру. Со стороны это кажется лёгким выбором — прими бой с Пэдди или кем-то ещё, побеждай и дерись за титул.

Можно обвинять UFC в плохом отношении к бойцу, который отдал организации восемь лет и подарил немало вирусных хайлайтов. Но наверняка Гэтжи и без того получает отличные деньги за свою работу, возможно, побольше, чем некоторые чемпионы. Поэтому ультиматумы Джастина — пособие о том, как не нужно себя вести с UFC и как испортить закат отличной карьеры. А болельщикам остаётся надеяться, что Гэтжи передумает и ещё порадует несколькими яркими боями.