Колено, пах, рука — и так по кругу. Как Петра Яна замучили травмы и есть ли выход

Минувшие выходные ознаменовались победой Петра Яна над Маркусом Макги. Россиянин принял бой с 13-м номером рейтинга дивизиона. И продемонстрировал своё мастерство во всей красе. Конечно, поединок всё-таки добрался до судейского решения. Но в нём особенной интриги не оказалось, доминация Беспощадного не была спорной, сомнений не вызывала.

При этом негативные новости из стана Петра всё-таки пришли. Появилась информация, что россиянин получил новое повреждение. Об этом рассказал сам боец, поэтому ставить факт под сомнение вряд ли стоит. А это значит, очередной поединок Беспощадного сопровождается травмой. Складывается ощущение, что именно «хрустальность» становится основной проблемой Петра.

Важно, что в этот раз боец выходил на бой без повреждений. По крайней мере, такой информации не было. Сам же Пётр рассказал, что получил травму уже в первом раунде. И раскрыл все подробности случившегося: «Я доволен победой. Макги оказался крепким орешком. В первом раунде я пнул ногой в его блок и травмировал голеностоп. Что‑то с ним случилось не то. Наверное, трещина какая‑то. Нужно сделать рентген. Это достойный соперник, крепкий парень».

А ведь это далеко не первый случай, когда Ян получает повреждение прямо перед боем или во время него. Конечно, россиянин мужественно справляется с испытаниями. Однако проблемы давно превратились в тенденцию. Первые трудности начались ещё в тот момент, когда Пётр выступал в промоушене ACB. Перед боем с Матеусом Маттосом Беспощадный порвал «кресты». А затем вышел на поединок и победил. Правда, было заметно, что соперник постоянно пытается атаковать проблемное колено. Но Пётр с испытанием справился.

Дебютировал в UFC Ян противостоянием с японцем Теруто Исихарой. И прямо перед боем сломал палец на ноге. В итоге пришлось проводить тренировки сидя и лёжа. Пётр продемонстрировал характер, сниматься с поединка не стал. И одержал уверенную победу. Но с того момента проблемы стали практически хроническими. Перед боем с Джимми Риверой едва не помешал «несчастный случай». Укус ядовитой медузы спровоцировал повышение температуры, подготовка пошла не по плану. А после самого поединка потребовалась операция на локте.

Чтобы провести титульный поединок с Жозе Альдо, пришлось продемонстрировать настоящее мужество. Россиянин бился в несвойственной себе манере, практически не работал ногами. А после боя тренер Джон Хатчинсон сообщил, что у Яна был перелом ноги. Правда, сам Беспощадный эту информацию опроверг: «Перелома не было, был травмирован голеностоп. Последние три недели берёг ногу, не работал ей и тренировался аккуратно. Если видели, в бою я ударил правой ногой всего два раза: в область головы. Но в целом мне это не мешало. Понимал, что можно делать, что нельзя».

Жозе Альдо и Пётр Ян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А затем проблемы начали буквально наслаиваться. Проблемным получился поединок с Мерабом Двалишвили. Ещё во время самого боя все увидели, что с россиянином происходит что-то странное. Он быстро замедлился, практически не наносил ударов, выглядело всё именно так, будто Ян изначально выходил на поединок с травмой. Позже эта информация повредилась: «Во время боя с Мерабом моя правая рука почти не функционировала. Я мог ударить ей только три-четыре раза за пять раундов. Даже держать полулитровую бутылку с водой было трудно, у меня был частичный разрыв передней губы в плечевом суставе».

Очень сложным для россиянина получился поединок с Сонг Ядонгом. Сначала появилась информация, что Беспощадный не стал сниматься, хотя получил травму. И в итоге повреждение испортило весь его процесс подготовки: «По ходу боя увидел, что он защищает голову и нужно разбивать его по этажам. Я дрался эти 15 минут с одной ногой. В течение месяца я не проводил спарринги, не боролся. И всё же вышел на бой, очень рад, что смог победить».

Однако ещё больше проблем возникло уже после поединка. Медицинское обследование продемонстрировало, что всё закончилось тотальными проблемами. Об этом рассказал Пётр: «Итак, МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, надрыв мениска и травму паха. Операция назначена на завтра. Ничего не сломает меня, я намерен вернуться сильнее, чем когда-либо».

Пётр Ян и Сонг Ядонг Фото: Megan Briggs/Getty Images

В последнем бою Яну противостоял Макги. Россиянин забрал победу единогласным решением судей. Показалось, что повреждения наконец-то перестали мучить Петра. Особенно после удачного поединка с Дейвисоном Фигейреду. Но после боя с Маркусом весь этот оптимизм растворился. А всё потому, что Беспощадный вновь сообщил, что получил травму. Конечно, сам Ян нацеливается исключительно на реванш с Мерабом. А тому предстоит сначала поединок с Кори Сэндхагеном. Но всё равно возникают вопросы относительно того, сможет ли россиянин удачно провести этап подготовки.

Мы обратились к врачам клиники IMC, чтобы узнать о возможных факторах такого высокого травматизма. Травматолог-ортопед Ибрагим Евтемиров отметил, что в этой ситуации спортсмену важно оценивать своё состояние, чтобы принимать решение по дальнейшему развитию карьеры: «Наиболее значимыми факторами риска повторных травм являются резкие изменения тренировочной нагрузки (особенно острое увеличение нагрузки по сравнению с хронической), недостаточное восстановление после травмы, неправильная техника, а также психосоциальные факторы, такие как стресс и недостаток сна.

Возможно, стоит пересмотреть частоту боёв. Если Пётр будет драться реже, но качественнее готовиться, это может продлить карьеру. Однако есть ещё такая штука, как генетическая склонность к травмам. И если организм уже настолько изношен, полностью избежать повреждений будет крайне сложно. Вопрос скорее в том, стоит ли рисковать здоровьем ради продолжения карьеры на топ-уровне».

Врач-эндокринолог клиники IMC Изумруд Алиева отметила, что ситуацию можно выправить: «Множественные травмы у профессионального бойца, такие как переломы, повреждения связочного аппарата, менисков и мягких тканей, могут быть следствием не только экстремальных физических нагрузок, но и скрытых медицинских факторов.

Может ли спортсмен с такой историей травм перестать так часто ломаться? Теоретически — да, при условии комплексного подхода. Необходимы пересмотр режима нагрузки и восстановления; своевременная диагностика и лечение дефицитов; индивидуализация тренировочного процесса с учётом анамнеза и текущего статуса здоровья. Без устранения системных факторов повышенного травматизма риск сохраняется независимо от уровня мотивации или физической подготовки».

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

Состояние Петра действительно вызывает большие вопросы. Да, Яну всего лишь 32 года, поэтому в плане возраста всё в полном порядке. Однако на протяжении долгого времени его постоянно преследуют повреждения. И большой вопрос заключается в том, справится ли россиянин со всеми этими трудностями. Опыт показал, что выходить с травмой на соперника уровня Мераба – критично и очень опасно. Поэтому теперь нужно понимать, насколько сам Ян физически способен выдержать титульное испытание. И вновь повесить на своё плечо чемпионский пояс.