А что, так можно было? Боксёр попался на допинге: его не наказали и дают бой-реванш

В июне 2025 года на боксёрском турнире в Англии олимпийский чемпион Галал Яфай защищал титул временного чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшей весовой категории. Соперником британца стал Франсиско Родригес из зала известного тренера Эдди Рейносо. Несмотря на то что Яфай был фаворитом, мексиканский боксёр его перебил, уронил несколько раз и в итоге победил решением.

После мощнейшего апсета поднялся скандал. Организация VADA сообщила, что допинг-проба Франсиско дала положительный результат, но не раскрыла, что именно было обнаружено в организме мексиканца. Журналист Сальвадор Родригес рассказал, что это было вещество гептаминол, которое повышает работоспособность. Казалось бы, дальше следует стандартная процедура — изменение результата боя на No Contest и отстранение нарушителя на определённый срок. Например, так было с Райаном Гарсией после боя с Девином Хейни.

Но WBC, который вёл расследование данной ситуации, поступил оригинально. Результат действительно изменят на «несостоявшийся», однако Франсиско Родригес вместо дисквалификации получит лишь испытательный срок, так как, согласно официальной позиции организации, доказал, что не принимал запрещённое вещество намеренно . Более того, в WBC планируют провести реванш между мексиканцем и Яфаем, к которому вернётся пояс.

И вот что ещё интересно. Родригес уже во второй раз подряд попадается на допинге . В декабре 2024 года мексиканец боксировал с Хосе же Хесусом Моралесом и победил, но результат обнулили, когда допинг-проба Франсиско показала положительный результат. Об этом сообщили в Атлетической комиссии Техаса. С учётом того, что между боями с Моралесом и Яфаем прошло примерно полгода, можно предположить, что и тогда никаких оргвыводов со стороны WBC не было. Зато сейчас собственное расследование ведёт Британский совет по надзору за боксом (BBBofC). Эта организация гораздо жёстче следует правилам — к примеру, в своё время их не убедила та знаменитая история с Конором Бенном и яйцами, через которые в его организм попал кломифен. Тогда в BBBofC запретили бой с Крисом Юбэнком-младшим, так как «этот поединок не отвечает интересам бокса», а в довесок на три года запретили Бенну боксировать на родине.

Конор Бенн Фото: Alex Livesey/Getty Images

В WBC так не работают. Да и в целом для организации, которой управляет Маурисио Сулейман, такие истории, как с Франсиско Родригесом, не в новинку. Того же Бенна они быстро вернули в рейтинги, а до того спокойно покрывали других боксёров, попадавшихся на допинге. И по счастливой случайности эти спортсмены имели отношение к Мексике, где и базируется WBC. Вот только несколько случаев: Оскару Вальдесу разрешили проводить защиту титула, несмотря на проваленный допинг-тест, Луиса Нери не лишили титула, а Хулио Сезара Мартинеса и Сауля Альвареса (да, того самого) оправдывали, когда у них находили следы кленбутерола. Правда, Канело всё же пришлось перетерпеть отстранение на полгода.

Действия WBC нередко критикуют и критикуют жёстко, обвиняя Сулеймана в коррупции и вредительстве боксу. После свежего случая с Франсиско Родригесом выступил промоутер Эдди Хирн: «Как мы вообще докатились до такой истории, когда проходит меньше двух недель с момента объявления о провале допинг-пробы, а вердикт уже готов? Я даже не слышал ничего о его пробе В. Как он успел уже пройти всю процедуру? Как они решили, что всё это случайность? Вчера я узнал, что у Родригеса это вторая кряду проваленная допинг-проба. И теперь хочу видеть полный отчёт об этом процессе. Вы хотите мне сказать, что после того, как Родригес проваливает две кряду допинг-пробы, вы заказываете незамедлительный бой-реванш? Яфай прошёл через ситуацию, когда в ринге ему противостоял оппонент, в организме которого были препараты, повышающие производительность. Не говорите мне, что уже всё это сделали за две недели. Не говорите, что было расследование. Вскрытие пробы В. Заседание по делу. Что вы получили экспертное мнение и ознакомились со всеми выводами. После чего решили, что всё это случайность. Заказать реванш с этим парнем — это позор».

Понятно, что в современном профессиональном боксе очень многое упирается в финансовую составляющую. И, разумеется, WBC не исключение из правил. Вполне допустимо, что им комфортнее работается с мексиканскими боксёрами. Да, желательно сохранять нейтралитет и не выдавать со стабильной частотой позорные и абсурдные решения (там и без допинг-скандалов немало грехов), однако этого от Маурисио Сулеймана уже не ждут. Но в какой момент другие боссы бокса придут к мысли, что деятельность WBC дискредитирует и их, и весь спорт? Ну а пока этого не случилось, нас точно ждут новые скандалы с участием мексиканской организации и её босса.