Аскрен подхватил инфекцию — истощённый боец снова в больнице. Разбираемся, что произошло

Бен Аскрен на протяжении всей карьеры носил прозвище Фанки, что в дословном переводе означает «Трусливый». Но сейчас его имя становится синонимом стойкости и мужества. К сожалению, экс-боец попал в очень сложную ситуацию, связанную со здоровьем. Он перенёс тяжёлую пневмонию, которая серьёзно сказалась на состоянии организма. В итоге бывшему спортсмену потребовалась трансплантация лёгких, но даже это не гарантировало положительного исхода. При этом Бен начал рассказывать об улучшении самочувствия, даже делился рассказами о том, что возобновил тренировки. Однако вновь появились не самые приятные новости.

Бен вышел в социальные сети с новым видео. И в нём сообщил фанатам, что вновь оказался в клинике: «Ну, как вы, наверное, уже поняли, я больше не дома, к сожалению. Сегодня утром был мой первый контрольный осмотр. Врачам не понравилось, как выглядел последний дренаж, они заподозрили инфекцию. Меня начали лечить антибиотиками, сделали несколько рентгеновских снимков, надеюсь, всё быстро наладится».

Естественно, многие фанаты моментально забили тревогу. Нужно понимать, что трансплантация лёгких изначально выглядела очень дорогой и сложной операцией. Ходили разные слухи относительно того, кто именно помог бывшему бойцу. В одних источниках была информация о финансовой поддержке от Даны Уайта. В других — говорили, что недостающую сумму добавил блогер и боксёр Джейк Пол. Главное, что операцию всё-таки удалось провести, и первоначально врачи сообщили, что всё прошло успешно. Но новости о повторном попадании Аскрена в больницу стали новым поводом переживать за бывшего спортсмена.

Бен Аскрен Фото: Jeff Bottari/Getty Images

При этом после такой тяжёлой операции вполне могло случиться так, что Бену просто понадобились дополнительные вмешательства от врачей, чтобы держать ситуацию под полным контролем, стабилизировать состояние экс-бойца. А в домашних условиях восстанавливаться после трансплантации лёгких – непростой процесс. Конечно, обстановка располагает к положительному моральному состоянию, хорошему ментальному самочувствию. Однако в такой ситуации намного важнее квалифицированная и своевременная помощь специалистов. Поэтому мы решили разобраться в произошедшем вместе с профессиональными врачами.

Главный врач сети клиник «Инстамед» Ольга Рублёва, которая по совместительству является экспертом аналитического центра университета «Синергия», разложила всё по полочкам: «Любая операция по трансплантации – это всегда большой риск для организма, даже при хорошо протекающем послеоперационном периоде. После трансплантации пациент получает препараты, снижающие иммунитет. Думаю, этот спортсмен не исключение. Эти препараты нужны для того, чтобы орган не отторгался и нормально функционировал. Но, к сожалению, риск присоединения инфекции и её более тяжелого течения значительно возрастает. Поэтому и назначают антибиотики, проводят дополнительные исследования. Если лечение начато вовремя, то прогноз, как правило, благоприятный.

Конечно, если речь идёт об остром периоде болезни, потребуется какое-то время для окончания лечения и выздоровления, а также для дальнейшего восстановления. Если всё пройдёт гладко, то обычно достаточно одного-двух месяцев для восстановления, но в каждом конкретном случае всё зависит от индивидуальных особенностей организма».

Бен Аскрен Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Аскрен – очень мужественный и сильный человек. И, пожалуй, именно это могло ему навредить сейчас. Возобновление тренировок выглядело преждевременным. Естественно, это является дополнительной нагрузкой на организм и снижает его устойчивость в силу усталости. При этом врач призывает не особенно паниковать. Она подчеркнула, что при своевременном начале лечения негативных последствий быть не должно. А по словам Бена понятно, что врачи сразу же после первого обследования приняли решение вмешаться. Это существенно повышает шансы на положительное течение болезни и быстрое восстановление.

Бен уже доказал всему миру, что является образцом стойкости и мужества. Однако борьба продолжается. И фанатам нужно понимать, что в ближайшие месяцы, а возможно, даже годы, такие новости вряд ли будут редкими. Подобные операции не проходят бесследно. Они оставляют тяжёлый след на жизни и здоровье человека. Поэтому восстановление Аскрена только начинается, ему предстоит проделать огромный путь. При этом есть уверенность, что у Бена всё сложится положительно. Фанки должен выиграть главный бой в своей жизни.