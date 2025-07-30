«Арман — это Волан-де-Морт лёгкого веса». Как Царукян стал изгоем в UFC

Арман Царукян – второй номер дивизиона легковесов UFC. А если учитывать переход Ислама Махачева в новый дивизион – первый претендент на титульный бой. Но это только на бумаге. На деле Царукян простаивает 473 дня, причём у него по-прежнему нет анонсированного поединка . Такая вот жёсткая арифметика для бойца, который совсем недавно мог подраться за пояс. Интересным выглядит контраст, который прослеживается в отношении к Арману со стороны других представителей дивизиона. Совсем недавно у Царукяна не было отбоя от вызовов. Он шёл к своим целям и выглядел реальным оппонентом для Ислама. А теперь вынужден ждать шанса, чтобы исправиться в глазах руководства лучшей лиги на планете.

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Важно отметить, что проблемы Армана начались даже не с того самого момента, когда он был вынужден сняться с титульного поединка за несколько дней до выхода в клетку. К тому моменту Царукян уже не лучшим образом высказывался о руководстве лиги, а на некоторые бои выходил буквально «наэлектризованным». Все прекрасно помнят, как завершился скандалом проход к октагону перед битвой с Чарльзом Оливейрой. Тогда боец сцепился с болельщиком и устроил потасовку. А сам поединок забрал в нервной манере, едва не проиграв досрочно в первом же раунде. По словам Даны Уайта было понятно, что он не очень доволен поведением Армана.

Дана Уайт президент UFC «Да, возможно, людям перехочется угрожать и хватать людей, когда они выходят на бой. Эти ребята чертовски возбуждены. Скорее всего, на нас подадут в суд. Мы разберёмся с этим».

Естественно, ключевое событие случилось потом. Перед титульным поединком с Исламом Махачевым появились новости, что Арман испытывает проблемы со здоровьем. В итоге в последние дни Царукян принял решение отказаться от выхода в клетку. И, как оказалось, такое поведение не устраивает руководство лиги от слова «совсем». Особенно если вспомнить, что многие топовые спортсмены даже на титульные противостояния выходили с более жуткими повреждениями, переломами и разрывами связок. Уже по первым реакциям было понятно, что всё это может иметь крайне негативные последствия для бойца.

После этого Арман начал просить новую возможность. Но неизменно сталкивался с отказом. Время шло… Махачев побил Ренато Мойкано и ушёл на покорение нового дивизиона. В тот момент казалось, что теперь Царукян станет главной опцией для титульного поединка. Но в итоге за пояс сразились Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Причём никаких новостей о проблемах со здоровьем у Армана не было. Он был готов и заряжен, просил дать ему шанс. Однако остался за бортом титульного боя. А теперь есть ощущение, что к своему выходу против Илии намного ближе Джастин Гэтжи (который разругался с руководством промоушена) или даже Пэдди Пимблетт. Особенно это касается последнего. После победы Топурии над Оливейрой британец ворвался в клетку и навёл шороху. Теперь его котируют очень высоко.

Илия Топурия и Пэдди Пимблетт Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Арман действительно превращается в изгоя. И это даже подтверждают другие бойцы. Свою мысль высказал Дэн Хукер. Он пытается поддеть Царукяна, чтобы выйти с ним в октагон: «Я действительно вызываю самого сложного оппонента в дивизионе. Мог бы, конечно, выбрать кого-то попроще. Назовите хотя бы одного парня, который бросал Арману вызов. Гамрот? Понимаю, почему он не принял реванш с ним. Вот победит Царукян его, и что дальше?

Но если Арман побьёт меня, то он вновь войдёт в титульную гонку. Чемпион прямо сказал, что не собирается давать ему шанс. А остальные в принципе не упоминают его имя. Царукян — это Волан-де-Морт в лёгком весе . Никто не хочет называть его имя. Кроме того, Арман ещё и дебил. Ты с ним будешь спорить, а он ничего умного в ответ не скажет. Царукян меня ни разу не зацепил своими репликами, даже не приблизился».

Словам Хукера не требуется особенное подтверждение. Достаточно просто посмотреть на развитие карьеры Царукяна. А там очень длительный простой без видимых причин, попытки выпросить хоть какой-то бой и полное отсутствие интереса со стороны топовой оппозиции. И для самого Армана эта ситуация выглядит максимально грустной. И ещё больше добило проблему то, что он сам отказался от боя с Матеушем Гамротом. Причём аргументировал это тем, что считает данный жест неуважением со стороны промоушена. Кажется, прямо сейчас Царукян принял бы любой поединок. Хоть с дебютантом, хоть с нерейтинговым бойцом. Но тот шанс уже упущен. А нового можно ждать очень долго.

Сейчас у Армана есть только одна возможность. Примерить на себя образ условного Пимблетта. И провоцировать, гоняться, врываться в октагон. Всё для того, чтобы заставлять обращать на себя внимание. Иначе можно так и не дождаться подарка от UFC.