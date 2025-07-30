UFC не только мало платит, но ещё и делает это без уважения. Изучили жалобы бойцов

UFC, безусловно, считается лучшей лигой мира. Самые топовые бойцы, лучшие турниры. Но в последнее время очень часто промоушен всё-таки подвергается критике. Любопытно, что ругают организацию не только со стороны. Изнутри также высказываются недовольные. Напомним, некоторые бывшие представители UFC продолжают судиться с руководством . Да, бывает и так. А ещё бойцы стали всё чаще высказываться о странном отношении со стороны боссов и низких гонорарах. Разбираемся, всё ли так плохо и есть ли в промоушене проблемы, с которыми стоит бороться Дане Уайту.

Нужно заметить, что разговоры о проблемах с гонорарами – это не свежая тема. Уже давно их критикуют даже топовые спортсмены. В своё время ещё до перехода в новый дивизион тему поднял чемпион (!) – Дейвисон Фигейреду. Он отметил, что недоволен своими условиями на правах обладателя пояса. А это говорит о том, что с проблемами может столкнуться не только рядовой боец. Он даже обещал перебраться в новый дивизион. И своё слово сдержал: «Я спас главный бой турнира UFC, выйдя второй раз в самый короткий срок среди всех чемпионов UFC, а теперь они обдирают меня. Пояс принадлежит мне. Нет никакого другого пояса, кроме того пластмассового. Я не исключаю ухода из этого дивизиона, если они не смогут повысить мою зарплату. Если этого не произойдёт, я буду вынужден подняться в легчайший вес».

Пройдёт два года – и ничего не изменится. Начал рассуждать о низких гонорарах Шон О’Мэлли. А его действительно можно назвать одной из главных звёзд UFC в пиковый момент. И даже он сетовал на низкую оплату своих навыков: «Считаю, что я самый денежный боец в легчайшем весе, и хочу, чтобы мне платили достойно. Не думаю, что должен возглавлять ивенты за те деньги, которые получаю сейчас. Есть очень много интересных боёв, в которых я бы хотел участвовать, но в UFC мне должны платить больше, и такая возможность у них есть. У меня осталось три боя по контракту, и я мог бы уже сейчас подписать новый, однако тогда я закрою «окно» других возможностей».

Шон О’Мэлли Фото: Elsa/Getty Images

А теперь ещё раз напомним: претензии предъявляли те парни, которые щеголяли с чемпионскими поясами. О чём тогда говорить? Кажется, современные реалии абсолютно такие же. И на это указывают слова нынешних звёзд. Например, негодует Дэн Хукер. Он обвиняет лигу в отсутствии уважения: «Они подписали меня на участие в каком-то мероприятии и пытались поднять с постели в 7:30 утра, а это было три часа ночи по новозеландскому времени. Я рано лёг спать, но вставать в три часа ради чего бы то ни было – ну уж нет. Я проспал и не пошёл на мероприятие UFC. Тогда они отменили мои билеты на бой Кая. И теперь выходит так: я должен спешить, выходить на бой с травмой ради компании, которая отменяет мои билеты на событие, ради которого я прилетел в Лас-Вегас? Я бы подрался с травмой, но кто-то в офисе просто вычеркнул моё имя из списка.

Ты работаешь в офисе, брат, а я – в октагоне. Казалось бы, к парням, которые буквально отдают свою жизнь ради шоу этой компании, должно быть чуть больше уважения. Я пролил столько крови, пота и слёз, выступая для них, и думал, что заслужил хотя бы каплю уважения, но нет. Ну и ладно, бизнес есть бизнес. Значит, будем драться на моих условиях. Я не собираюсь ломать себе спину ради компании, которая меня не уважает ».

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Стоит отметить, что у лиги есть и свои защитники. В основном это бывшие топовые бойцы, которые призывают отказаться от критики. Например, одним из сторонников боссов лиги UFC стал Жорж Сен-Пьер. Он отметил, что бойцов в организации никто не держит. Именно так экс-боец комментировал ситуацию Фрэнсиса Нганну: «Я говорю ему как друг, что он должен получать зарплату, соответствующую его ценности. И если его не устраивает то, что даёт ему UFC, то ищи, ищи себе другое место, где тебе будут хорошо платить, потому что он уже не молод.

Поэтому ему нужно получать деньги. Ему нужно идти туда, где ему будут платить столько, сколько он стоит. Если UFC не готова это сделать, то теперь у него есть сила на стороне, и он может вести переговоры благодаря своему статусу. Я считаю, что сейчас он в очень хорошем положении».

Жорж Сен-Пьер Фото: Chris Unger/Getty Images

Другой вопрос заключается в том, что лига всё равно старается не обижать своих топов. А главное, предлагает подзаработать довольно прилично. На каждом турнире лучшие парни имеют возможность забрать бонус в $ 50 000. А если переводить на рубли… Получаем кругленькую сумму, которую бойцы отправляют в свой карман. Просто дерись поярче – и побеждай. А на некоторых номерных турнирах бонусы удваивались и утраивались. Но, стоит отметить, отношение к бойцам очень выборочное. Одних буквально носят на руках. а про других действительно забывают. Однако не все претензии действительно обоснованные. Для этого достаточно оценить кейс Хукера. Дэн – славный парень со смешным трэш-током. Но тот ли это боец, который делает кассу? Большие сомнения.

UFC – это бизнес, в котором всё заточено исключительно на получение прибыли. Поэтому там умеют считать деньги. Лига действительно в некоторых ситуациях пренебрегает интересами бойцов. Однако лишь потому, что прекрасно понимает – уйдут одни, придут другие. Тогда зачем платить больше?