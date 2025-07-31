Тренировки с Хабибом не прошли даром. Хайбулаев — лучший полулегковес мира прямо сейчас?

В ночь с 1 на 2 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Jim Whelan Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити состоится турнир PFL World Tournament 8. В рамках вечера пройдут первые финальные поединки нынешнего розыгрыша Гран-при промоушена. В полулёгком весе поединок за $ 500 тыс. и за титул победителя проведёт российский боец Мовлид Хайбулаев, который разделит клетку с перуанцем Хесусом Пинедо.

Мовлиду Хайбулаеву 34 года, он родился и вырос в Дагестане. Начинал, как и многие дагестанцы, с вольной борьбы, которой занимался 15 лет. Затем переключился на боевое самбо, после чего уже стал метить в смешанные единоборства. В 2009 году Мовлид выиграл чемпионат России по боевому самбо и попал в команду Абдулманапа Нурмагомедова, ну а затем уже стал членом команды Хабиба. Помимо собственного колоссального опыта в смешанных единоборствах, Хайбулаев совершенствовался и в роли спарринг-партнёра Хабиба и Ислама Махачева. Орлу, например, Мовлид активно помогал готовиться к последнему поединку с Джастином Гэтжи: Нурмагомедов говорил о том, что у Хайбулаева схожий стиль. А в команде Ислама он был перед первым поединком с Алексом Волкановски.

Мовлид неоднократно рассказывал о трудностях работы в команде Хабиба, но трудности эти помогают бойцам становиться лучше. Частенько, например, Хайбулаеву и другим членам команды «прилетало» от Нурмагомедова.

«Мовлид вчера не пришёл. Все должны быть в зале. Даже если он не готовится. Устал – не устал, ночью делаю – не делаю. Вот эти вещи, отделяться от команды – оставьте это. Он должен был провести как минимум три-четыре схватки. Как минимум отработку провести. Как минимум на груше должен был поработать. Мы тоже знаем, что такое бои. Не думай, что мы никогда в жизни не дрались. Ты понял? Сами себе график не придумывайте», — отчитывал Хабиб Хайбулаева за пропущенную тренировку.

Свою профессиональную карьеру Мовлид начал ещё в 2011 году. После двух побед у Хайбулаева случился двухлетний простой, как покажет время – первый, но не единственный. Мовлид вернулся и сумел закрепиться в лиге Fight Night Global, где за два года довёл свой рекорд до 11-0.

После этого Хайбулаев начал смотреть в сторону зарубежной карьеры, попробовал себя в One Championship, после чего оказался в PFL, где, собственно, с тех пор и выступает. Причём дебют получился шикарным: россиянин снёс Дэймона Джексона эффектным коленом в прыжке всего за 10 секунд и оформил самый быстрый нокаут промоушена .

Впервые в Гран-при Хайбулаев принял участие в 2019 году и… потерпел поражение. Да, в официальном рекорде Мовлида поражений нет, но осенью 2019 года он проиграл нокаутом Даниэлю Пинеде. Впоследствии Пинеда провалил допинг тест, и его бой с Хайбулаевым был аннулирован. После этого Мовлид вернулся в лигу спустя полтора года и всё же довёл дело до конца: в Гран-при 2021 года он одержал четыре победы и стал триумфатором турнира, забрав $ 1 млн.

Однако с тех пор за три года Мовлид провёл только два боя. Хайбулаев боролся с травмами, плюс были проблемы с визами, что мешало ему полноценно выступать в PFL. Возвращение в клетку в новом формате Гран-при этого сезона получилось непростым, в четвертьфинале Мовлид вчистую проиграл первый раунд Джереми Кеннеди и едва не уступил досрочно, но перевернул ход поединка и забрал бой судейским решением. Однако уже в полуфинале Мовлид выдал доминирующее выступление против Тхэ Кюн Кима и пробился в финал.

Мовлид Хайбулаев Фото: Cooper Neill/Getty Images

Хайбулаев прошёл через большие трудности – травмы, простои, проблемы с документами. Но не опустил руки и снова оказался в финале Гран-при одной из сильнейших лиг мира. Решающий бой будет непростым: Хесус Пинедо тоже выигрывал Гран-при в 2023 году и крайне мотивирован перед боем с россиянином.

«Конечно, меня мотивирует то, что у Хайбулаева официально нет поражений в карьере. Я рад сразиться с соперником его уровня. С самого начала турнира мы знали, что он тот парень, которого нам нужно победить, поэтому очень серьёзно готовился к бою с ним. Я полностью готов и буду тем, кто нанесёт ему первое поражение», — отметил Хесус Пинедо.