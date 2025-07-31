Подбитый Танк. Критика, криминал и большие деньги сломали карьеру Джервонты

Американский бокс находится в серьёзном кризисе. У спортсменов проблемы, их нещадно критикуют. И не все справляются с давлением, которое оказывается со стороны фанатов и функционеров. Накануне появилась новость, что Джервонта Дэвис собирается завершить профессиональную карьеру . Одна из главных суперзвёзд США засобирался на покой. Назвать эту информацию неожиданной достаточно сложно. Танк давно порывался покинуть спорт. Но от этого не становится легче. Талантливый боксёр мог бы провести ещё несколько ярких поединков. А вместо этого намерен бросить всё и уйти.

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Первым информацию о возможном уходе Джервонты сообщил боксёрский агент, инсайдер и консультант Рик Глэйзер: «Согласно информации от весьма надёжных источников, один из лучших боксёров Балтимора собирается завершить карьеру. Джервонта Дэвис больше не будет выступать. Он сообщил об этом своим близким. Говорят, что Дэвис просто устал от бокса и решил уйти. По крайней мере, до тех пор пока деньги не закончатся».

В команде боксёра опровергают эту информацию. Там попытались успокоить фанатов, но выглядит это не особо убедительно. А вот возможный уход Джервонты на пенсию – история вполне реальная. Особенно после того как завершился поединок с Ламонтом Роучем. Там судейским вердиктом стала ничья. Однако для Танка она была сродни поражению. Плюс Дэвис получил сигнал – больше его протаскивать к каким-либо вершинам не собираются. Теперь он должен всего добиваться самостоятельно. А вот с этим уже довольно большие проблемы.

Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч Фото: Al Bello/Getty Images

Джервонта – «золотой ребёнок» мирового бокса. На него с самого начала делалась ставка, бойца грамотно продвигали. Поэтому он быстро получил статус суперзвезды. А это признание, внимание, всесторонняя поддержка. Но с таким справляются далеко не все. Очень сложно сохранять мотивацию, когда все уже внесли тебя в список «великих» и буквально носят на руках. И выступления Джервонты стали ухудшаться. Причём дело тут не в результатах. Танк по-прежнему не знает поражений, а вничью завершился лишь один поединок. Вопрос в другом…

Бой с Райаном Гарсией стал пиком карьеры Джервонты. Гарсию Танк разбил красиво. Но в тот момент соперник находился не в оптимальных кондициях. А ещё очень странно себя вёл. Поэтому ту победу все довольно быстро забыли. В этом нет вины Дэвиса. Однако самому Джервонте совершенно точно обидно, что такой поединок не получил должного хайпа. Затем же случился бой с Фрэнком Мартином. Новая победа, новый нокаут. И новая порция критики. Дэвиса стали обвинять в отсутствии наследия и громких имён. Когда такой хейт прилетает после побед, становится сложнее находить в себе силы и мотивацию.

Не стоит забывать и о криминальных историях. Проблемы с законом постоянно преследовали Джервонту. А это, безусловно, сказывалось на подготовке, отнимало нервы и силы. Кроме того, некоторые вопросы не решены до сих пор. Поэтому Танку становится довольно сложно всё совмещать. Никто не просит Дэвиса быть слишком хорошим парнем. Но постоянные новости о его проблемах с законом всем порядком поднадоели. Теперь у американца будет время, чтобы на них сосредоточиться.

Ещё одна важная причина возможного ухода кроется в последних словах инсайдера: «По крайней мере, до тех пор пока деньги не закончатся». А с ними у суперзвёздного бойца проблем быть не должно. Огромные гонорары для многих боксёров становятся точкой невозврата. Танк заработал столько денег, что может спокойно и безбедно существовать. Он развлекается, отдыхает и наслаждается жизнью. Затем нужно будет готовиться, тратить большое количество времени и сил, тех же финансов… Выходить в ринг, получать серьёзный ущерб. И всё для того, чтобы вновь словить очередную порцию критики? Сомнительная история.

Джервонта Дэвис Фото: Al Bello/Getty Images

Конечно, подтвердить слова инсайдера сможет лишь сам Джервонта. А до его официального заявления сложно утверждать, что Танк уйдёт. Но есть ощущение, что вся эта информация имеет под собой реальную почву.