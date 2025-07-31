«После поражения полгода работал с психологом». Откровенный разговор с Пуляевым

В ночь со 2 на 3 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 71. В карде вечера свой второй поединок в промоушене проведёт российский средневес Андрей Пуляев. Ученик Александра Шлеменко дебютировал в лучшей лиге мира в марте 2025 года, уступив судейским решением британцу Кристиану Лерою Данкану. Перед боем с Ником Клейном Андрей в интервью «Чемпионату» рассказал, как справлялся с ментальными проблемами вместе со спортивным психологом, как выступления в UFC повлияли на его узнаваемость и популярность, а также о «внутрянке» лучшей лиги мира – допинг-тестах и сложности недели боя.

— Андрей, расскажите, как прошла подготовка, где её проходили, сколько длился тренировочный лагерь?

— Подготовку я, как всегда, проходил в Омске под руководством Александра Шлеменко. Я был в Новосибирске, но, когда назначили поединок, сразу поехал в Омск, где провёл два месяца. Делали акцент в работе под соперника, посмотрели его бои. В целом нам всё понятно, что он будет делать, что нам нужно показать. По большей части мне помогали Андрей Корешков и молодые ребята с омской школы, которые подходили по антропометрическим параметрам и по стилю ведения боя моего соперника.

— Что можете сказать о своём предстоящем сопернике Нике Клейне?

— Соперник мой преимущественно борец, грэпплер, поэтому особое внимание при подготовке как раз уделяли именно этим компонентам, защите от тейкдаунов, работе в партере.

— Немного про ваш прошлый бой. Уже после него вы сказали, что где-то немного перегорели психологически. Сказались большая арена и в целом осознание того, что дебютируете в UFC?

— Ничего не хочется говорить про прошлый поединок – что было, то было, как любят говорить американцы – что есть, то есть. Постараюсь сделать так, чтобы таких моментов в моей жизни больше не происходило. В ближайшие выходные у меня есть отличная возможность продемонстрировать свою готовность, прежде всего самому себе. Сказалось многое, всё одно к одному. Были ошибки в подготовке, ошибки с весогонкой. Конечно, сам факт дебюта тоже повлиял – большая арена, Брюс Баффер. Всё легло в одну кучу. Но с себя ответственности не снимаю, сам ничего не показал, не продемонстрировал. Так что это всё можно воспринимать как отмазки – арена, что я «сгорел» психологически. Сам виноват.

— Как сейчас состояние в психологическом плане? Пошёл на пользу первый поединок?

— Конечно, первый поединок пошёл мне на пользу. Я понял, что нужно делать, что не нужно делать. Обратился к спортивному психологу, полгода с ним работал, и теперь самому интересно проверить себя, пошло ли мне это на пользу. Но в тренировочном процессе уже чувствовалась проведённая психологическая работа со специалистом, поэтому, думаю, и в бою всё будет хорошо.

— Не было ли каких-то плохих мыслей, мол, может, и завязать стоит? Или, наоборот, после таких боёв хочется доказать себе, что способен на большее?

— Мыслей бросить всё не было. Наоборот, я понял, что нужно изменить, над чем поработать. К спортивному психологу я, например, давно хотел обратиться, но всё время откладывал на потом. После поражения понял, что нужно брать и делать, иначе проблема будет повторяться.

— Как можете оценить сам поединок с Данканом со спортивной точки зрения? Что получилось, что не получилось?

— Не знаю, как оценить бой, если честно. Потому что мало что получилось, по сути, я ничего не показал. Как, собственно, и мой соперник мне особого урона не нанёс, только в конце третьего раунда разбил мне нос и несколько раз неплохо попал. Но в целом в таком поединке практически нечего оценивать и анализировать.

Дебютный бой Андрея Пуляева в UFC Фото: Jeff Bottari/Getty Images

— Как вы относитесь к критике? Всё-таки после боя она была.

— К критике отношусь «на пофиг», критика от хейтеров и интернет-воинов меня даже иногда забавляет, могу посмеяться над этим, почитать, что про меня пишут. Гораздо важнее для меня критика от моих близких людей и людей, которые чего-то добились в сфере единоборств, в сфере спорта, к которым я имею уважение. Опять же, конечно, если эта критика обоснованна, а не голословна.

— С Александром Шлеменко разбирали поединок? Что он сказал, какие-то, может, советы дал?

— Как такового разбора поединка с Александром Шлеменко не было, я созвонился после боя с Андреем Корешковым, с другими ребятами-тренерами. Обсудили поединок с Шарафом Давлатмуродовым, который был у меня в углу. Единственная моя ошибка – психологический аспект, это был основной фактор. Ментальные проблемы нужно было решать сразу после боя, не откладывая.

— Как проходит адаптация в Лас-Вегасе? Перелёты были крайне долгими. Как всё прошло?

— Сам перелёт был не таким сложным. Но у нас была 25-часовая пересадка в Дубае, там температура воздуха 44°С, очень жарко, душно, в этом была сложность. Но в целом долетели нормально, акклиматизацию я здесь как таковую не прохожу, живу по омскому времени, потому что уже привык к этому часовому поясу, и ничего не меняю в этом плане. Уже чувствую себя хорошо, даже с учётом того, что сейчас идёт весогоночный процесс. Осталось дело за малым – согнать вес и хорошо восстановиться.

— Некоторые приезжают в США заранее, больше чем за неделю. Не было желания приехать раньше, чтобы лучше адаптироваться?

— Я бы в целом хотел бы приехать в США даже не за две недели, а на полноценную подготовку, провести полный лагерь для опыта, поработать с другими бойцами UFC и зарубежных лиг. Думаю, это был бы неплохой опыт, ну и для резюме – что был в Америке на сборах, тренировался с опытными бойцами. Американская школа всё-таки своеобразная, не такая, как у нас, поэтому хотелось бы прикоснуться к такому опыту. Может быть, что-то взять для себя в дальнейшую подготовку, а может, понял бы, что наша школа лучше и особо ничего менять не нужно.

— Андрей Корешков полетел с вами в США. Он будет в вашем углу? Кто ещё будет секундировать?

— Да, в этот раз у Андрея получилось со мной поехать. Он должен был и в Лондон со мной лететь, но тогда не срослось. Когда он в моём углу, я очень комфортно себя чувствую и очень хорошо его слышу. Также приедет Женя Бондарь, раньше он выступал в ACA и ACB, сейчас — директор филиала школы «Шторм» в Тюмени, мой старший товарищ. Должен был поехать и Александр Шлеменко, однако из-за некоторых обстоятельств у него не получится прилететь.

Андрей Корешков и Андрей Пуляев Фото: Из личного архива Андрея Корешкова

— Скоро будет ровно год, как вы подписали контракт с UFC. Что-то изменилось за это время? Может быть, дома стали больше узнавать или ещё что-то?

— Каких-то серьёзных изменений, если честно, я не заметил. Я как жил просто, так и живу. Да, узнают, наверное, чуть больше, но в остальном ничего не поменялось. Андрея Корешкова, кстати, чаще узнают. А если говорить про узнаваемость, то тут Александр Шлеменко вне досягаемости: мы тут ходим в футболках с надписью «Шторм», и вот её чаще замечают, чаще узнают, чем нас с Андреем.

— В плане адаптации, помощи бойцам – как в UFC обстоят дела?

— Отношение к бойцам в неделю боя в UFC, конечно, на высоком уровне. Не считая того, что выдают всю одежду и бойцу, и его углу, предоставляют принадлежности для весогонки, витамины. Плюс тебя кормят по специальному меню, которое ты сам определяешь. Дают костюм-сауну, мазь для весогонки, то есть внимание ко всем мелочам, бойцы здесь обеспечены всем необходимым. Также помогают восстанавливаться после весогонки, выдают всякие напитки, минералы, витамины, специальную еду. Даже массаж предлагают, если нужно. А если говорить про организацию турниров, то какого-то вау-эффекта она не вызывает, в этом плане наши промоушены – и Shlemenko FC, и RCC, и ACA – держат высокую планку. Но продакшен, подводка бойцов к поединку – в этом, конечно, UFC далеко впереди, этого в России не хватает.

— Одной из непростых тем для бойцов UFC является допинг-тестирование. Как часто вас тестируют? Настигали ли допинг-офицеры неожиданно или всё происходит цивилизованно?

— Допинг-тесты я сдавал уже шесть раз. Два раза перед поединком, и четыре раза ко мне приезжали в другие периоды. Два раза я был в Тюмени, два раза – в Омске, допинг-тестирование всегда проходит неожиданно, нужно всегда быть к этому готовым. Шесть раз сдавал, шесть раз чист, непосредственно перед поединком будет седьмое тестирование. А вообще, я хочу сдать 100 чистых допинг-тестов, чтобы получить специальное худи, которое выдаётся в таких случаях.

— Совсем скоро Хамзат Чимаев подерётся с Дрикусом дю Плесси за титул в вашем весе. Ваш расклад на этот бой? Кто фаворит и почему?

— Конечно, мне ближе Хамзат Чимаев – он и соотечественник, и в навыках, я думаю, превосходит Дрикуса. В стойке он более техничный, в борьбе явно сильнее, в габаритах Хамзат тоже предпочтительнее выглядит. Смотрю, как он выкладывает видео с подготовки с американским наставником, тренировки проходят в стиле Рокки, и это впечатляет. Так что, я думаю, всё это в совокупности даст свои плоды, и Чимаев заберёт поединок и станет чемпионом.