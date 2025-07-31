Отказ от Яна может дорого стоить Умару. Брата Хабиба выталкивают из титульной гонки

Умар Нурмагомедов заходил в UFC с огромными амбициями. Он намеревался быстро добраться до чемпионского пояса. Вели брата Орла достаточно осторожно, не делали лишних резких движений. В итоге он одержал шесть побед, после чего получил титульный шанс. Правда, воспользоваться им не получилось. Поражение от Мераба Двалишвили стало болезненным ударом. А ещё стало бросаться в глаза то, как часто у Умара стали возникать проблемы со здоровьем . Поэтому после осечки Нурмагомедов надолго ушёл в тень. А главное, сейчас в титульных разборках участвуют другие фигуры. А брат Орла вынужден наблюдать за всем этим лишь со стороны.

Стоит отметить, что у Умара был отличный шанс быстро вернуться в октагон. Более того, ему предлагали бой, после которого претендентский статус не вызывал бы никаких сомнений. Нурмагомедов должен был сразиться с Петром Яном. Но Беспощадный рассказал, что брат Хабиба сам отказался от такой возможности. А теперь россиянин, который совсем недавно победил Маркуса Макги, не собирается так легко давать Умару претендентский бой. Он уверен, что уже заслужил право биться за титул, поэтому не намерен это подтверждать.

Пётр Ян экс-чемпион UFC в легчайшем весе «Возглавить турнир в Катаре с Умаром Нурмагомедовым? Для меня это сейчас неинтересно, я иду на серии из трёх побед. Умар должен выиграть как минимум пару поединков, наверное. Я принял с ним поединок на Азербайджан (турнир UFC on ABC 8 в столице Азербайджана Баку, который состоялся 21 июня. — Прим. «Чемпионата»), пять раундов. Мне в UFC предложили, я сказал: «Да, погнали». Когда он сказал «нет», я сказал: «Давайте тогда на турнир в июле». Он сюда тоже не был готов, они были готовы только в октябре драться. Поэтому пусть ждут своё тогда».

Судя по словам Петра, Умар отказался дважды. И, конечно, теперь Нурмагомедову крайне выгоден подобный поединок. Он позволил бы быстро вернуть себе претендентский статус, чтобы затем заявлять притязания на реванш с Двалишвили. Но Беспощадный совершенно справедливо отказывается от такого вызова. И речь здесь не о страхе или неудобности соперника. Просто Ян действительно проделал долгий путь, чтобы вновь выйти на лидирующие позиции в титульной гонке. Он рисковал здоровьем, выходил травмированным, получал повреждения и побеждал. А Мераб всё это время залечивал травмы и отдыхал. А теперь хочет в два шага попытаться повесить себе на плечо чемпионский пояс.

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

При этом постепенно появляется информация о возможном следующем поединке для Умара. Первым инсайдом поделился сам Хабиб. Он оставил послание, по которому сразу понятно, что брата ждёт возвращение. Но, что любопытно, подвесил интригу. И даже немного намекнул на то, что следующее противостояние может носить титульный характер: «Главный бой вечера. Пять раундов. Время вернуться, младший».

Правда, Мераб уже получил следующего оппонента, им станет Кори Сэндхаген. А на далёкое будущее Хабиб вряд ли бы оставлял подобное сообщение. Поэтому сразу стало понятно, что Умара ждёт другой соперник. И в СМИ появилась информация, что им станет американец Марио Баутиста . Он занимает восьмое место в рейтинге легчайшего дивизиона. И для Нурмагомедова это, очевидно, выглядит шагом назад. А ещё – соперник действительно опасен. Он провёл в UFC 12 поединков, 10 из которых завершил своими победами. А серия из удачных выходов в клетку на данный момент насчитывает уже восемь боёв. В списке поверженных нашлось место экс-чемпиону организации – Жозе Альдо.

Марио Баутиста Фото: Elsa/Getty Images

Если говорить прямо, ситуация Умара сейчас далека от оптимальной. И есть ощущение, что не последнюю роль сыграли именно отказы от противостояния с соотечественником – Яном. Организация приучила к тому, что именно она диктует бойцам условия, а не наоборот. Поэтому вполне может отодвинуть брата Хабиба от титульных разборок на долгое время.