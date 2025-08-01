Чимаев – «машина без двигателя». У Хамзата есть одна большая уязвимость

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Его ждёт титульный поединок против Дрикуса дю Плесси.

Борза очень часто упрекают в отсутствии «бензобака». Выносливость действительно никогда не была сильной стороной Хамзата. Но это не мешает Чимаеву оставаться непобеждённым. Правда, многие ждут для него настоящую пятираундовую проверку, которая и должна расставить все точки над i. Самое главное, что Борз прошёл весь тернистый путь и всё-таки заслужил свой шанс сразиться за чемпионский пояс UFC.

Имя : Хамзат Чимаев

: Хамзат Чимаев Дата рождения : 1 мая 1994 года

: 1 мая 1994 года Место рождения : Гвардейское, Чечня

: Гвардейское, Чечня Рост : 188 см

: 188 см Размах рук : 191 см

: 191 см Рекорд : 14-0

: 14-0 Весовая категория : средняя

: средняя Место в дивизионе : 3-е

: 3-е Команда : «Ахмат-ММА»

: «Ахмат-ММА» Прозвище: Борз

Яркое начало пути – звезда родилась

Чимаев на протяжении долгого времени жил в Швеции, где и делал первые шаги в MMA. Сначала выступал на любительских турнирах, где успел провести три поединка высокого уровня. Там победы были быстрыми и красивыми, дважды Борз оформил удушающий приём, а в последнем бою – технический нокаут. Но было понятно, что всё это не предел для мощного спортсмена. Хамзат всегда выделялся своими антропометрическими данными, а также умением работать в партере. Поэтому талантливого парня быстро заметили в лиге Brave CF и дали шанс. Для Чимаева это стало моментом первого признания.

А сам Хамзат ответил яркими победами. Сначала разобрал техническим нокаутом Марко Кисича, затем заставил сдаться Сидни Уилера. Но особняком стоит триумф в противостоянии с Икрамом Алискеровым. К тому моменту все уже прекрасно понимали, что Чимаев шикарно показывает себя в борьбе. А Борз вышел и быстро нокаутировал соотечественника. К тому моменту ни один поединок Хамзата в Brave CF до второго раунда не добрался. Так случилось лишь в бою с Мзвандиле Хлонгвой. Южноафриканец сопротивлялся изо всех сил и боролся. Но попался на Д’Арсе, который со временем станет любимым удушающим для Чимаева. За всё это время проверок для «бензобака» не было ни разу. Слишком уж быстро Хамзат разбирался с оппозицией.

Первые шаги в UFC подарили крутое достижение

Наверное, дебют Хамзата в лучшей лиге на планете вполне можно назвать идеальным. Сначала он поймал на тот самый Д’Арсе Джона Филлипса. А через неделю (!) вышел на новый турнир от UFC, причём снова успешно. Естественно, после победы нокаутом над Рисом Макки все заговорили о талантливом уроженце Чечни. А ещё хвалили за то, что получилось выйти в рамках двух соседних ивентов. Но это вообще не говорит о физическом состоянии и выносливости. Очень уж быстро Хамзат расправлялся с оппонентами, сил на это практически не тратил.

Хамзат Чимаев и Джон Филлипс Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Казалось, что всё так и продолжится, слишком уж хорошо Хамзат пользовался своими навыками. Следующие два поединка завершились в первом раунде. Причём особенно фанатам запомнился нокаут за 17 секунд. Складывалось ощущение, что остановить такого Борза будет невозможно. Но постепенно рос уровень оппозиции, поэтому приходилось тратить всё больше сил.

Проблемы и критика

С первыми серьёзными проблемами пришлось столкнуться в противостоянии с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Причин было сразу несколько. Во-первых, южноамериканец смог жёстко поработать с Борзом в стойке, поэтому всё лицо Хамзата было покрыто следами от ударов и сечками. Во-вторых, поединок прошёл все три раунда. И уже к середине второго стало заметно, что Чимаеву не хватает выносливости. Он существенно замедлился, начал много пропускать, выглядел откровенно не лучшим образом. Этим, естественно, попытался воспользоваться Бёрнс. В итоге Хамзат всё-таки забрал победу, но вопросы остались.

А затем Чимаев внезапно стал чередовать удачные поединки с крайне тяжёлыми. Буквально «переехал» Кевина Холланда за две минуты, использовав любимый Д’Арсе. После на протяжении трёх раундов мучился с Камару Усманом. И, что любопытно, победу забрал лишь решением большинства. А всё потому, что действительно жёстко просел в плане физики и вдобавок ко всему ещё и сломал руку. Тот поединок поднял ещё больше вопросов о реальных кондициях Борза. Дальше должна была случиться самая главная проверка на прочность. Австралиец Роберт Уиттакер должен был стать «лакмусовой бумажкой». Но в итоге попался на болевой приём уже в первом раунде и едва не остался без зубов.

Самый главный бой в жизни

Теперь Чимаева ждёт самый важный бой в жизни. Титульный шанс он ждал довольно долго. Но многих фанатов Борза тревожит то, что это – пятираундовая рубка. Значит, просто Хамзату не будет, если не получится быстро поставить оппонента в тупик. А ведь Дрикус уже успел показать, что способен удивить. И станет той самой проверкой, которая даст оценку навыкам Борза. Если он справится с испытанием, все вопросы про пресловутый «бензобак» можно будет закрывать. Тогда упрекать Чимаева будет уже бессмысленно. Возможное же поражение лишь всколыхнёт новую волну разговоров, в этом можно практически не сомневаться.