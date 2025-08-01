На грани безумия. Борральо повторяет самую ужасную ошибку Фергюсона

В ночь на 17 августа в Чикаго пройдёт турнир UFC 319, который возглавит титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Для Борза это первый поединок в США с сентября 2022 года. Именно с того момента частота его поединков стала совсем грустной — раз в год.

На крайний случай в UFC решили подстраховать титульник и сначала планировали отправить в Чикаго первого номера дивизиона Нассурдина Имавова, чтобы он закрепил свой статус следующего претендента на пояс. Но в итоге французского дагестанца перебросили на турнир UFC в Париже, где был назначен поединок с Кайо Борральо в рамках главного события вечера. Этот ивент пройдёт 6 сентября. Было бы не совсем логично, если бы Имавов сначала согнал вес к турниру в августе, а затем через три недели, восстановившись, снова его сгонял, но уже для своего боя.

Нассурдин Имавов Фото: Getty Images

Однако теперь у поединка дю Плесси — Чимаев новый страхующий. И – внезапно – это Кайо Борральо , которому потом драться с Имавовым. И бразилец доволен: «Я говорил, что Имавов не тот парень, который устанавливает правила. Теперь я запасной для боя дю Плесси — Чимаев. Они знают, что я тот, кому они могут позвонить, чтобы спасти чёртово шоу. Я могу пойти туда готовым, с желанием забрать чёртов пояс, если мне представится такая возможность».

При этом не было никаких объявлений об отмене боя с Имавовым. Соответственно, у Кайо планируются две весогонки подряд. Сам Борральо уже пояснил, что для него это будет простой задачей: «На самом деле, это будет легче, чем я думал, потому что сейчас я вешу намного меньше, чем обычно. Мой вес — примерно 91 кг. Я вешу меньше, чем на неделе боя. Обычно начинаю неделю с 93 кг. Это стратегия, которую мы используем с моим диетологом, потому что, возможно, нам придётся сделать вес дважды, так что я должен быть легче, чтобы меньше изнурять себя весогонкой. В любом случае настоящий чемпион всегда должен идти на риск, и это как раз то, что я сейчас делаю. После этого буду неоспоримым».

Безусловно, Борральо получит благодарность от компании, и, возможно, это сыграет на руку бразильцу в будущем. Но прямо сейчас решение всё равно выглядит странным и очень рискованным. Как бы ни храбрился Кайо, физиологию не обмануть. Бойцы постоянно рассказывают, что после весогонки им нужно устраивать отдых для организма, потому что все эти процедуры с саунами, «заливкой» водой и прочим — серьёзный стресс. Лишний раз устраивать американские горки для своего тела — сомнительная история. Особенно перед главным боем в жизни (на данный момент уж точно). Не нужно далеко ходить за примерами. Чимаев тоже выступал когда-то в бешеном темпе, а потом признавал, что в своё время слишком истощал организм.

Есть и ещё один, более яркий пример того, как можно испортить себе всё двумя весогонками за короткий срок. В апреле 2020 года в UFC в очередной раз пытались провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Началась пандемия, Хабиб не вылетел в США, а сам турнир перенесли на три недели и дали Тони нового соперника в лице Джастина Гэтжи. Казалось бы, просто переключайся на подготовку к бою за временный титул, и всё. Но Тони не был бы собой, если бы сделал что-то стандартное. Поэтому Эль Кукуй согнал вес к изначальной дате турнира. Просто потому, что может.

«Я настоящий профессионал. Хочу быть примером. Вот почему я делаю вес — чтобы доказать, что дисциплина важнее всего. Бой может быть отменён, но дисциплина остаётся со мной. Это не о бое. Это обо мне. Я — воин. Я всегда держу своё слово, даже если этого никто не требует», — с гордостью заявлял Фергюсон. Другие бойцы считали его безумцем, а Дана Уайт выразил уважение, однако отметил, что никому не рекомендует повторять такое.

Итог мы знаем — Гэтжи победил, оборвал мощнейшую победную серию Тони, и это стало началом конца для Фергюсона. Дальше были рекордная серия поражений, обещания вновь пойти за титулом и увольнение. И именно та ненужная весогонка стала первым шагом к такому тотальному разрушению карьеры.

Тони Фергюсон Фото: Getty Images

Разумеется, нет вообще никаких гарантий, что для Кайо Борральо всё закончится так же плохо. К тому же у нас есть пример Джошуа Вана. В июне 2025 года он провёл два боя и стал претендентом на титул. Но это наилегчайший вес, и Ван гоняет не так много. Параллелей с Фергюсоном напрашивается больше. Будет здорово, если на Кайо никак не скажется двойная весогонка и он подойдёт к бою с Имавовым в отличной форме. Для болельщиков это будет только плюс, потому что в бою определится претендент на титул. Однако бразилец идёт на большой риск, который запросто может не оправдаться, и тогда Борральо надолго вылетит из титульной гонки.