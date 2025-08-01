Не повторить ошибок брата. Куда пропал Никита Цзю

Фамилия Цзю – одна из самых громких и знаковых в профессиональном боксе. Её славные традиции продолжают два сына Кости – Тимофей и Никита. В карьере первого наступили непростые времена. Он стал часто проигрывать, потерял пояса. А второй на довольно долгое время ушёл в тень, взял паузу от выступлений. 20 августа Мясник (10-0, 8 KO) возвращается, чтобы попытаться отправить в свою копилку очередную победу. Соперником станет 28-летний македонец Лулзим Исмаили (12-0, 7 KO). Естественно, фанаты с нетерпением ждут возвращения Никиты. Его предыдущий поединок состоялся больше 11 месяцев назад.

Важно отметить, что таких долгих пауз в карьере Цзю-младшего пока не было. Он начал свой профессиональный путь в 2022 году. И за 24 месяца успел подраться восемь раз. 2024-й получился более спокойным. Там были лишь две победы, зато на кону стояли титулы, пусть и местные – австралийские. А затем боксёр внезапно пропал. Нет, не из информационного поля. Он появлялся на боях Тима, давал интервью. Однако никого не вызывал, сидел без анонсированных противостояний. И вот тишина прервана. Кажется, это была спланированная акция.

Карьера Тима развивалась слишком стремительно. Он колотил оппонентов и рвался к титулам. Костя же раз за разом твердил, что необходимо набраться терпения. Прислушиваться к нему никто не хотел. Теперь у Тимофея три поражения в четырёх последних боях. И необходимо срочно искать возможность, чтобы перезагрузиться. Никита наблюдал за всем этим со стороны. Делал выводы, работал над ошибками. Пусть и не своими, а брата. И сейчас понимает, что иногда стоит немного сбавить обороты, чтобы добиться своей цели поступательными шагами.

Никита Цзю и Тимофей Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Спешить Никите пока некуда. В свои 27 лет он успел провести 10 профессиональных поединков, все завершил победами. Уже начинает сражаться за титулы, пусть и не самого высокого уровня. Понятно, что каждый боксёр хочет быстрее вырваться к вершинам рейтингов, закрепиться там, чтобы получать исключительно топовые бои. Однако часто спешка приводит к ошибкам, после которых бывает сложно вернуться. Поражения не приговор. И даже после нескольких осечек можно легко вернуться в чемпионскую гонку, продолжить сражаться за любые титулы. Но, естественно, сделать это становится намного сложнее. Так зачем затруднять себе жизнь?

Не спешит Никита и покидать Австралию. Многие эксперты считают, что именно этот момент стал для карьеры Тима ключевым. Он провёл в США четыре поединка. И лишь один (!) завершился победой Цзю. А единственная победа над Терреллом Гуше получилась непростой. Уже в первом раунде Тим побывал в нокдауне, лишь затем переломив ситуацию в свою пользу. Никита продолжает драться в Австралии. В максимально комфортных условиях, без лишнего давления. И, есть уверенность, отправится за рубеж только тогда, когда будет максимально готов к этому ментально.

Многие замечали, что Никита и Тим – совершенно разные бойцы. И стилистически, и внешне. Теперь младший брат попытается подтвердить это ещё и боксёрским поведением. У Цзю-младшего было много времени, чтобы подумать о дальнейшем развитии карьеры. Кроме того, любопытно будет понаблюдать за тем, как он поведёт себя в ринге. Даже Костя критиковал младшего сына за опасный стиль и безбашенность. И в карьере Мясника уже были нокдауны. Возможно, за этот год боксёр поднабрал в тактическом плане. И теперь попытается действовать намного более выверенно.

Никите нужно очень внимательно подойти к дальнейшему развитию своей карьеры. Ошибки Тима могут стать прекрасной почвой, на которой взрастёт брат-чемпион. Главное не сорваться и проявить терпение. Тогда Мясника ждёт отличное будущее.