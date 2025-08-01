UFC нуждается в тяжеловесах, но уволила рейтингового бойца на серии побед. Почему так?

Тяжёлый вес — один из самых проблемных в UFC. Есть целый комплекс причин. Сначала пояс был в заложниках у Джона Джонса, что затормозило движение в дивизионе, все топы сидели без боёв и ждали, что же будет дальше. А середняки устраивали соревнования, кто победит скучнее. Это и Мик Паркин, и Вальдо Кортес-Акоста, и Марчин Тыбура. Почти все их бои стабильно доходят до скучного решения. Ну и нельзя забывать, что тяжеловесов банально меньше, чем представителей других весовых категорий.

И очевидно, что UFC очень нужны тяжеловесы, чтобы усилить ростер и не держать в топ-10, например, Тая Туивасу на серии из пяти поражений. Отсюда подписания Маркоса Бучечи (уже проиграл в дебюте) и Анте Делии, сразу получивших соперников из топ-15. В эту же категорию можно отнести Ризвана Куниева, который бился с Кёртисом Блэйдсом. Плюс активно поднимаются в весе бывшие полутяжеловесы. А проблему тяжёлого дивизиона уже подсвечивал действующий чемпион Том Аспиналл: «Эти последние бои в тяжёлом весе — полное дерьмо. Нужно вернуть интерес и перестать тормозить развитие дивизиона».

И что делают в UFC при таких вводных? Увольняют бойцов, причём с хорошими рекордами. Самый свежий пример — Мартин Будай. Словак попал в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта и выступал под эгидой промоушена с 2022 года. Будай сразу набил неплохую серию из четырёх побед, потом проиграл техническим нокаутом Шамилю Газиеву, причём там казалось, что бьются бойцы из разных лиг. Но и после этого Будай вышел на серию из трёх побед.

Казалось бы, всё здорово, 7-1 в UFC — очень хороший рекорд. Но если копнуть глубже, то там есть победы над бойцами очень низкого уровня, как Джош Парисян, или очень и очень спорные раздельные решения. Например, победа над Лукашем Бржески. На сайте MMADecisions, где независимыми оценками делятся эксперты, 12 из 13 человек увидели поражение Будая. С Андреем Орловским 7 из 12 экспертов посчитали, что победу одержал экс-чемпион. И в последнем поединке 8 из 11 человек посчитали, что Бучеча победил Будая. И вот эти 7-1 уже не так радужно выглядят.

Мартин Будай Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вся проблема – в стиле Будая, он предпочитает засушить бой, подержать соперника у сетки или полежать на нём. Все риски сводятся к нулю. Это грамотно, однако в UFC такие бои видеть не очень хотят, поэтому с Мартином решили не продлевать контракт, несмотря на то что он занимал 12-е место в рейтинге. Промоушену нужно зрелище, особенно в тяжах, где по умолчанию ждут ярких финишей. Так что логика в расставании точно есть. Сам Будай уже подтвердил увольнение: «Да, со мной реально не стали продлевать контракт, вчера позвонили и сообщили об этом… Что ж, ну по крайней мере, я ухожу с высоко поднятой головой. Спасибо».

Будай не единственный, с кем не продлили контракт, несмотря на хороший рекорд и место в рейтинге. Родриго Насименту входил в какой-то момент в топ-15, шёл с рекордом 4-3, но после поражения от Александра Романова был уволен. Та же участь после этого боя постигла и Романова, с ним не продлили контракт, хотя у молдаванина дела в UFC были ещё лучше — 7-3. А проигрывал он только бойцам из топ-7: Марчину Тыбуре, Александру Волкову и Жаилтону Алмейде. Теперь оба нашли себя в PFL, а Романов даже дошёл до финала Гран-при. Там же, в PFL, и Карл Уильямс, ещё один представитель стиля «подержу соперника у сетки». В UFC у него было 4-1 и сразу после поражения от Джонаты Диниза он покинул организацию. Все они хорошие, крепкие бойцы, однако превращают почти каждый свой бой в очень несмотрибельное зрелище.

Александр Романов Фото: Getty Images

В этой же компании и Жаирзиньо Розенстрайк. Он и вовсе входил в топ-10, но контракт с ним не продлили после поражения от Сергея Павловича. У суринамца было девять побед в 15 поединках под эгидой UFC, на роль гейткипера он тянул, но слишком любил работать просто на очки, как в кикбоксинге, и с ним решили расстаться. Розенстрайк сказал, что это было некрасиво, но зла он не держит. Жаирзиньо нашёл себя в Dirty Boxing, скоро будет биться там за титул.

Все эти увольнения прошли меньше чем за год. И это понятный посыл остальным тяжеловесам — здесь будут цениться не просто победы. Приоритет отдаётся ярким выступлениям. Ризван Куниев, к примеру, проиграл в дебюте, однако это выступление было ярче всех восьми боёв Мартина Будая. А Таллисон Тейшейра за быструю победу в дебюте получил место в мейн-ивенте. Да, проиграл, но всё ещё на хорошем счету.

UFC действительно нужны сильные тяжеловесы, но при этом в промоушене не собираются гнаться за кем угодно. В приоритете будут либо те, кто будет выходить за финишами, либо высококлассные бойцы, которые и до решения могут подраться нескучно. Поэтому тем, кто планирует повторять путь Будая в плане зрелищности, нужно менять курс. Иначе хороший рекорд не спасёт.